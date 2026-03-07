Učenici dovode hit novost u grad, dobit će i novac: 'Prepoznali su vrijednost naše ideje'

Za mlade u svom gradu pulski srednjoškolci žele pokrenuti drive-in kino. Grad će im 'uskočiti' s 1.000 eura, a podržat će ih i Pula Film Festival.

Srednjoškolci smatraju da u njihovom gradu nedostaje sadržaja za njihov uzrast, ali i mlade od 18 do 30 godina općenito, pa su odlučili pronaći rješenje za taj problem. Šest djevojaka i jedan mladić predstavili su Gradu Puli svoju ideju drive-in kina i odnijeli pobjedu na natječaju 'Osvoji prostor'.

Drive-in kino Pula ideja je maturanata

Jedna od članica grupe, Sara Božić, priča nam da iza ove ideje stoje ona i njezin kolega Deni Delbianco. Oboje su maturanti Tehničke škole Pula.

- Smatrali smo da takav projekt može zadovoljiti zadane kriterije, uključujući financijska ograničenja i vremenski okvir. Koncept nam se činio izvedivim, ali i dovoljno inovativnim da gradu donese novi sadržaj, ističe Sara.

Ipak, dodaje, projekt nije bio rezultat isključivo njihove početne zamisli. Ključan uvjet bio je da se ostatak tima složi s prijedlogom. Uz njih, tim čine Korina Voćanec, Ksenia Maljković i Lana Kolec iz Medicinske škole Pula, Katia Cossara iz Talijanske srednje škole 'Dante Alighieri' te Sara Pavlović iz Ekonomske škole Pula.

foto: Privatna arhiva

Natječaj odnosno projekt učenicima su predstavili nastavnici, uz napomenu da svaka škola može prijaviti tim od najviše pet članova. Sara i Deni jedini su učenici svoje škole koji su se odazvali, a razlog je, kaže Sara, jer su već imali početnu ideju. Nakon prijava uslijedili su prvi zajednički susreti tijekom kojih su se upoznali s ciljevima projekta, podijelili u grupe i započeli rad uz podršku koordinatora.

- Naša je grupa formirana odlukom koordinatora i voditelja projekta metodom nasumičnog odabira. Ipak, Deni i ja, kao učenici Tehničke škole, zamolili smo da budemo u istoj skupini jer smo već imali početnu ideju koju smo željeli razvijati, što nam je i omogućeno. Ostali članovi dolazili su iz različitih škola te se međusobno uglavnom nismo poznavali prije početka projekta. Upoznali smo se na samom početku rada i kroz suradnju se brzo povezali te uspješno funkcionirali kao tim. Svatko je doprinio vlastitim prijedlozima i drukčijim perspektivama. Zajedničkim radom unaprijedili smo početnu ideju i razradili detaljan plan prilagođen zadanim uvjetima, objašnjava Sara.

Plan financijski izvediv, ne zahtijeva građevinske pothvate...

Ideju grupe Gradu su prezentirale Sara i Ksenia, dok su ostali članovi sudjelovali u raspravi. Nakon izlaganja odgovarali su na pitanja žirija i dodatno pojasnili ključne elemente projekta.

- Naglasili smo da projekt donosi novi sadržaj u grad, da je financijski izvediv, ne zahtijeva velike građevinske zahvate te se može realizirati unutar predviđenog budžeta i vremena. Upravo su inovativnost i realna provedivost bili naši glavni argumenti. Vijest o odabiru našeg projekta ispunila nas je velikim zadovoljstvom i ponosom. Bili smo sretni što je prepoznata vrijednost naše ideje te potreba za novim sadržajem u gradu. Posebno nam je značilo što su i drugi u našem prijedlogu vidjeli isti potencijal koji smo prepoznali od samog početka, navodi Sara.

Od Grada su na raspolaganje dobili budžet od 1.000 eura, a drive-in kino moglo bi zaživjeti na parkiralištu Društvenog centra Rojc, nakon što za prvotnu lokaciju, parkiralište na Mandraču, nisu dobili zeleno svjetlo. Još uvijek čekaju konačnu potvrdu. Planiraju i suradnju s Pula Film Festivalom.

- Najavili su da će nam izaći u susret i pružiti podršku u slučaju pobjede, što se na kraju i ostvarilo. Uz to, otvoreni smo za suradnju s Volonterskim centrom i drugim udrugama zainteresiranim za partnerstvo. Filmove ne bismo birali isključivo mi kao organizatori, već putem ankete kako bismo uključili građane u odabir programa i omogućili da sadržaj odgovara interesu većine. Vjerujemo da bi drive-in kino moglo postati mjesto okupljanja različitih generacija, uključujući obitelji i starije građane. Upravo u toj otvorenosti i povezivanju zajednice vidimo njegovu najveću vrijednost, zaključuje Sara.