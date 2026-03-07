Učenici dovode hit novost u grad, dobit će i novac: 'Prepoznali su vrijednost naše ideje'

Za mlade u svom gradu pulski srednjoškolci žele pokrenuti drive-in kino. Grad će im 'uskočiti' s 1.000 eura, a podržat će ih i Pula Film Festival.
Srednjoškolci smatraju da u njihovom gradu nedostaje sadržaja za njihov uzrast, ali i mlade od 18 do 30 godina općenito, pa su odlučili pronaći rješenje za taj problem. Šest djevojaka i jedan mladić predstavili su Gradu Puli svoju ideju drive-in kina i odnijeli pobjedu na natječaju 'Osvoji prostor'.
Drive-in kino Pula ideja je maturanata
Jedna od članica grupe, Sara Božić, priča nam da iza ove ideje stoje ona i njezin kolega Deni Delbianco. Oboje su maturanti Tehničke škole Pula.
- Smatrali smo da takav projekt može zadovoljiti zadane kriterije, uključujući financijska ograničenja i vremenski okvir. Koncept nam se činio izvedivim, ali i dovoljno inovativnim da gradu donese novi sadržaj, ističe Sara.
Ipak, dodaje, projekt nije bio rezultat isključivo njihove početne zamisli. Ključan uvjet bio je da se ostatak tima složi s prijedlogom. Uz njih, tim čine Korina Voćanec, Ksenia Maljković i Lana Kolec iz Medicinske škole Pula, Katia Cossara iz Talijanske srednje škole 'Dante Alighieri' te Sara Pavlović iz Ekonomske škole Pula.
Natječaj odnosno projekt učenicima su predstavili nastavnici, uz napomenu da svaka škola može prijaviti tim od najviše pet članova. Sara i Deni jedini su učenici svoje škole koji su se odazvali, a razlog je, kaže Sara, jer su već imali početnu ideju. Nakon prijava uslijedili su prvi zajednički susreti tijekom kojih su se upoznali s ciljevima projekta, podijelili u grupe i započeli rad uz podršku koordinatora.
- Naša je grupa formirana odlukom koordinatora i voditelja projekta metodom nasumičnog odabira. Ipak, Deni i ja, kao učenici Tehničke škole, zamolili smo da budemo u istoj skupini jer smo već imali početnu ideju koju smo željeli razvijati, što nam je i omogućeno. Ostali članovi dolazili su iz različitih škola te se međusobno uglavnom nismo poznavali prije početka projekta. Upoznali smo se na samom početku rada i kroz suradnju se brzo povezali te uspješno funkcionirali kao tim. Svatko je doprinio vlastitim prijedlozima i drukčijim perspektivama. Zajedničkim radom unaprijedili smo početnu ideju i razradili detaljan plan prilagođen zadanim uvjetima, objašnjava Sara.
Plan financijski izvediv, ne zahtijeva građevinske pothvate...
Ideju grupe Gradu su prezentirale Sara i Ksenia, dok su ostali članovi sudjelovali u raspravi. Nakon izlaganja odgovarali su na pitanja žirija i dodatno pojasnili ključne elemente projekta.
- Naglasili smo da projekt donosi novi sadržaj u grad, da je financijski izvediv, ne zahtijeva velike građevinske zahvate te se može realizirati unutar predviđenog budžeta i vremena. Upravo su inovativnost i realna provedivost bili naši glavni argumenti. Vijest o odabiru našeg projekta ispunila nas je velikim zadovoljstvom i ponosom. Bili smo sretni što je prepoznata vrijednost naše ideje te potreba za novim sadržajem u gradu. Posebno nam je značilo što su i drugi u našem prijedlogu vidjeli isti potencijal koji smo prepoznali od samog početka, navodi Sara.
Od Grada su na raspolaganje dobili budžet od 1.000 eura, a drive-in kino moglo bi zaživjeti na parkiralištu Društvenog centra Rojc, nakon što za prvotnu lokaciju, parkiralište na Mandraču, nisu dobili zeleno svjetlo. Još uvijek čekaju konačnu potvrdu. Planiraju i suradnju s Pula Film Festivalom.
- Najavili su da će nam izaći u susret i pružiti podršku u slučaju pobjede, što se na kraju i ostvarilo. Uz to, otvoreni smo za suradnju s Volonterskim centrom i drugim udrugama zainteresiranim za partnerstvo. Filmove ne bismo birali isključivo mi kao organizatori, već putem ankete kako bismo uključili građane u odabir programa i omogućili da sadržaj odgovara interesu većine. Vjerujemo da bi drive-in kino moglo postati mjesto okupljanja različitih generacija, uključujući obitelji i starije građane. Upravo u toj otvorenosti i povezivanju zajednice vidimo njegovu najveću vrijednost, zaključuje Sara.