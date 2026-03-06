Razdvaja se najveća škola u Hrvatskoj? 'Rasteretit će nas, rad će biti kvalitetniji'

Najveća škola u državi nije u nekom od četiri najveća grada. Nije čak ni u najvećem gradu svoje županije. Nalazi se u Pazinu, a riječ je o tamošnjoj Osnovnoj školi Vladimira Nazora. Prema riječima ravnatelja Ivana Štefanića, danas broji 1.294 učenika, plus 121 učenik u glazbenom odjelu. Od ukupno 932 matične škole u državi, njih samo deset ima više od 1.000 učenika. Školu smo i sami posjetili prije dvije godine i uvjerili se koliko je izazovno upravljati tako velikom obrazovnom institucijom.

Ako inicijativa zaživi, broj učenika značajno se smanjuje: 'Rasteretit ćemo se'

No, uskoro bi mogla doživjeti dugo očekivano rasterećenje. Nakon što su lokalni mediji izvijestili o planu za izdvajanjem nekih područnih škola, kontaktirali smo ravnatelja koji nam je rekao nešto više o toj temi. Kako pojašnjava Štefanić, riječ je o inicijativi Grada Pazina.

- Škola djeluje na području Grada Pazina, koji je i osnivač škole, te na području još čak sedam jedinica lokalne samouprave – dakle, na područjima općina Cerovlje, Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Karojba, Motovun i Lupoglav. Pojedine područne škole međusobno su udaljene preko 40 kilometara.

Nakon više godina pokušaja i raznih modela podjele škole, Grad Pazin je u dogovoru s Istarskom županijom dao prijedlog da se osnuje nova ustanova koja bi imala sjedište u Tinjanu, a u svom sastavu bi imala i područne škole u Karojbi, Motovunu i Svetom Petru u Šumi. Osnivač ove nove ustanove bila bi Istarska županija, a škola bi imala 449 učenika. Također prijedlog je da se sadašnja Područna škola Lupoglav pripoji Osnovnoj školi 'Vazmoslav Gržalja' u Buzetu, kojoj je također osnivač Županija. Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin ostale bi, uz matičnu školu i dosadašnje područne škole u Trvižu, Cerovlju i Gračišću, te Glazbeni odjel. Škola bi i dalje imala veliki broj učenika, njih 785, odnosno preko 900 s Glazbenim odjelom, pojasnio je Štefanić.

Dodaje, zahtjev za suglasnost na ovakvu inicijativu Grad Pazin poslao je školskom odboru škole, Istarskoj županiji i svim općinama na kojima djeluje škola. Svi navedeni dali su svoju suglasnost.

- Vjerujem da će podjela Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin pridonijeti kvalitetnijem radu i uspjehu. Rasteretit će se administrativno i tehničko osoblje i rad stručne službe, olakšana će biti briga oko objekata i moći će se više posvetiti kvaliteti nastave, boljem psihičkom i fizičkom zdravlju učenika, okretanju prema projektima i osiguravanja boljih materijalnih uvjeta, ističe Štefanić.

Promjene čekaju i područnu školu s 58 učenika

Jedna od područnih škola koje su dio ove inicijative je Područna škola Lupoglav, koju pohađa 58 učenika. Tamošnje općinsko vijeće ovih je dana prihvatilo tu inicijativu. Iz te općine za srednja.hr navode da je Područna škola Lupoglav od 1989. godine jedna od područnih škola Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, a prije toga je bila samostalna ustanova. I dalje bi zbog broja učenika imala status područne škole.

- Inicijativa je potekla od strane osnivača Grada Pazina, a razdavanje škola predviđeno je i Odlukom o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (NN 70/11.), prije ove godine i 2024. godine te se na njoj radi kontinuirano. Ovu su inicijativu podržali župan Istarske županije i sve općine Pazinštine, što je iznimno bitno napomenuti, prije nego je ovaj akt upućen na općinsko vijeće Općine Lupoglav. Prije toga inicijativu za izdvajanjem je podržao i Školski odbor Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, čija je lupoglavska škola sastavnica. Glavni je razlog prekomjerni broj učenika i veliki broj područnih škola koji je naslijeđen iz bivšeg sistema te premala izdvajanja koja su moguća iz decentraliziranih sredstava namijenjenih za kapitalna ulaganja u osnovno školstvo, kažu iz Općine Lupoglav.

Ističu i da je lupoglavska područna škola uz PŠ Trviž, koja je 'kandidirana za izgradnju putem sredstava NPOO, i jedina koja nema sportsku dvoranu za tjelesni niti riješene imovinsko-pravne odnose već više desetljeća'.

- S druge strane, lako je uočiti kako Istarska županija izdvaja značajna sredstva za škole kojima je osnivač, posebno ističe rješavanje dugogodišnjih prostornih problema za rad i sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., te energetske učinkovitosti škola. Istarska je županija dobila sredstva i uložila vlastita sredstva u obnovu ili izgradnju zgrada i školskih sportskih dvorana u Svetvinčentu, Krnici, Višnjanu, Žminju, Marčani i Fažani te obnovila vanjsko igralište u Vižinadi.

U posljednjem paketu prijava na natječaj za NPOO prijavljene su školske sportske dvorane u Fažani, Nedešćini, Potpićnu i Vrsaru. Uz infrastrukturne, Istarska županija sufinancira i cijeli niz drugih projekata od sufinanciranja produženog boravka, građanskog odgoja i drugih, odgovaraju iz Općine Lupoglav o tome koji bi bili benefiti prelaska u sastav druge škole čiji je osnivač županija.

