Kako nacionalni ispiti izgledaju u susjedstvu? Uglavnom imaju jasniju svrhu

Istražili smo kakvi su nacionalni ispiti u susjednim zemljama. U Srbiji se piše 'mala matura', Slovenci su uveli promjene, a u Mađarskoj je kao tu.

Četvrtaši su već napisali nacionalne ispite, a osmaši s njima završavaju 26. ožujka. Četvrtaši ispite pišu iz Hrvatskog, Matematike i Prirode i društva, a osmaši iz Hrvatskog, Matematike, prvog stranog jezika, Biologije, Fizike, Geografije, Kemije i Povijesti.

Ispiti se ne ocjenjuju, ne utječu na zaključne ocjene ili upise u srednje škole. Postignuće učenika zapisat će se samo pod bilješke u e-Dnevniku. Službena objašnjenja su da ispiti služe školama i državi za praćenje uspjeha učenika i prepoznavanje područja na kojima treba poraditi.

Na ispite ove godine ide 5,8 milijuna eura

Na provođenje nacionalnih ispita država ove godine planira utrošiti 5.791.494 eura, rekao nam je prošlog tjedna ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović. Za sad nema konkretne najave da će ispiti u budućnosti utjecati na upis srednjih škola, no Filipović je prošle godine rekao da je NCVVO spreman za tu promjenu kad je država odluči uvesti.

Budući da ispiti ovako nemaju izravan utjecaj na učenike, a na njih se izdvaja gotovo šest milijuna eura, legitimno je postaviti pitanje ima li njihovo provođenje smisla. Stoga smo odlučili provjeriti kako su nacionalni ispiti ili neki njihov ekvivalent uređeni u susjednim zemljama.

U Srbiji osmaši pišu malu maturu

U Srbiji nacionalni ispiti nose naziv 'mala matura', a u stvari su upravo to što naziv implicira. Pišu se na kraju osnovne škole i služe za izradu bodovnih lista za upis u srednje škole. Uz rezultat na maloj maturi bodovi na izračun bodova utječe i uspjeh od šestog do osmog razreda u osnovnoj školi i rezultati postignuti na školskim natjecanjima.

Na maloj maturi obvezni su Srpski, odnosno materinski jezik i Matematike, a učenici moraju izabrati i jedan dodatni predmet iz kojeg će pisati ispit, a opcije su Biologija, Geografija, Povijest, Fizika ili Kemija.

U BiH vanjska matura piše se još samo u Sarajevskoj županiji

U Bosni i Hercegovini situacija je malo kompleksnija, jer je obrazovni sustav decentraliziran, odnosno o njemu se odlučuje na razini entiteta i županija, a ne na razini čitave države.

Veoma slična maloj maturi u Srbiji je 'vanjska matura' koja se provodi jedino u Sarajevskoj županiji, a do nedavno se provodila i u Tuzlanskom kantonu, ali je ukinuta 2023. godine. Učenici vanjsku maturu pišu na kraju devetog, odnosno zadnjeg razreda osnovne škole. Obavezno pišu testove iz materinskog jezika i književnosti, prvog stranog jezika te iz Matematike, a moraju izabrati i dva predmeta iz jedne od dvaju grupa predmeta, koje čine Povijest, Geografija i Informatika te Fizika, Kemija i Biologija.

Kao i u Srbiji i kod nas za srednje škole na izračun bodova utječe i uspjeh u osnovnoj školi i rezultati postignuti na školskim natjecanjima. Učenici u drugim županijama, odnosno kantonima BiH moraju polagati prijemne ispite za srednju školu.

Slovenija je uvela promjene prošle godine

U Sloveniji nacionalni ispiti, odnosno nacionalno preverjanje znanja, kako oni to zovu do nedavno je izgledalo slično kao u Hrvatskoj. Učenici ih pišu u trećem, šestom i devetom razredu osnovne škole i do prošle godine služili su samo za praćenje znanja i napretka učenika.

Međutim od prošle godine nacionalni ispiti postali su obvezni, a oni u devetom razredu mogu utjecati na upis u srednju školu kao dodatni kriterij u slučaju da su učenici izjednačeni po bodovima. Primarni kriterij ostaju ocjene iz osnovne škole i rdodatna postignuća poput školskih natjecanja.

Ispiti se pišu iz Slovenskog, odnosno materinskog jezika u slučaju nacionalnih manjina i Matematike, a zanimljiva inovacija je i rotirajući treći predmet koji učenici polažu u šestom i devetom razredu. Ministarstvo obrazovanja svake godine određuje nekoliko predmeta koji će se pisati kao treći ispit te određuje u kojim školama se piše koji treći predmet. Tako se na primjer ove školske godine kao treći predmet u šestom razredu piše strani jezik (Engleski ili Njemački), a u devetom razredu to može biti Kemija, Inženjerstvo i tehnologija, strani jezik ili Povijest.

U Mađarskoj najsličniji našima

U Mađarskoj nacionalni ispiti su veoma slični onima u Hrvatskoj i ne utječu na ocjene u školama niti na upis u srednje škole. Organizira ih Ured za obrazovanje, a provode se u višim razredima osnovne škole, odnosno od 4. pa do najkasnije 11. razreda, ovisno o dužini i vrsti škole.

Ispiti se zovu nacionalna provjera osnovnih kompetencija, a njima se ispituje Mađarski jezik, Matematika, strani jezik i digitalne kompetencije. Kao i u Hrvatskoj, provjere služe samo za praćenje učenika i kao povratna informacija državi i školama.

U Italiji učenike očekuje završni nacionalni ispit

Za razumijevanje nacionalnih ispita u Italiji potrebno je upoznati se s talijanskim obrazovnim sustavom. Osnovna škola u Italiji traje pet, a niža srednja od tri do pet godina, ovisno o programu.

Nacionalni institut za evaluaciju sustava obrazovanja i osposobljavanja (INVALSI) provodi nacionalna testiranja tijekom trećeg razreda nižih srednjih škola. Ispiti iz Talijanskog, Matematike i Engleskog provode se tijekom travnja. Međutim za razliku od naših nacionalnih ispita, pisanje provjere je obvezno, a studenti koji je nisu pisali moraju je riješiti naknadno. Provjere se provode radi pračenja znanja učenika i stoga su vrlo slične našim nacionalnim ispitima, no talijanski sustav razlikuje to što učenici na kraju tog razreda riješvaju 'malu maturu', odnosno završni ispit.

Uvjeti za pristup tom ispitu su da su učenici pohađali najmanje 75 posto nastave, imaju ocjenu iz vladanja najmanje 6/10 te nisu počinili teže disciplinske prekršaje te da su sudjelovali u nacionalnim testiranjima.

Nacionalne provjere utječu na pristupnu ocjenu na završnom

Razredno vijeće za svakog učenika određuje polaznu ocjenu pristupa ispitu na temelju cjelokupnog trogodišnjeg napretka učenika, a ta se ocjena uračunava u konačni rezultat. Ispit provodi školsko povjerenstvo koje čine svi učitelji, a sastoji se od tri pisana ispita i usmenog dijela.

Prvi pisani ispit provjerava znanje talijanskog jezika i sposobnost izražavanja, drugi matematičko-logičke vještine, a treći znanje engleskog i drugog stranog jezika. Usmeni ispit obuhvaća sve predmete završnog razreda te procjenjuje sposobnost razmišljanja, rješavanja problema i komunikacije, a učenici glazbenog smjera polažu i praktični dio.

Svaki dio ispita ocjenjuje se ocjenom od 1 do 10, zatim se izračunava prosjek ispita koji se kombinira s pristupnom ocjenom kako bi se dobila konačna ocjena. Za prolaz je potrebno najmanje 6/10, dok učenici s najvišom ocjenom dobivaju posebnu pohvalu. Učenici polaganjem ovog ispita dobivaju potvrdu da su završili prvi ciklus obrazovanja. Rezultati se javno objavljuju, pri čemu se za učenike koji nisu položili navodi samo da nisu položili, bez ocjene, a oni koji uspješno završe ispit dobivaju završnu svjedodžbu i mogu nastaviti obrazovanje u sljedećem stupnju.

Kod nas se još neće mijenjati

Modeli naših susjeda pokazuju da se vrednovanje učenika radi praćenja njihovih postignuća ipak većinom kombinira s nekim oblikom završne provjere koja osigurava da su učenici spremni za upis srednje škole. I u Hrvatskoj se govori o eventualnoj reformi kojom bi se rezultati iz nacionalnih isptia počeli bodovati za upis u srednju školu, no iz NCVVO-a su nam rekli da još nema promjene modela.

- Rezultati nacionalnih ispita mogu se upotrebljavati u više svrha, npr. za praćenje ostvarenosti obrazovnih standarda, davanje povratne informacije školama o postignućima učenika, usmjeravanje aktivnosti učitelja i nastavnika i sl. No, u gotovo svim zemljama nacionalni ispiti imaju važnu ulogu u razvoju obrazovne politike i njihovi se rezultati analiziraju kako bi se poduzele odgovarajuće mjere za smanjivanje razlika u razinama postignuća učenika, razvoj kurikuluma ili unapređenje trajnoga stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika. Nacionalni ispiti stoga služe kao pokazatelj učinkovitosti obrazovnih politika i praksa te utvrđuju jesu li se dogodila poboljšanja i/ili promjene u određenoj školi ili na razini sustava, npr. provjeravajući kompetencije učenika u specifičnom području interesa za obrazovni sustav, stoji u publikaciji Model sustava nacionalnih ispita koju je NCVVO objavio 2018. godine.