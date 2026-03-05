Ispiti koje piše preko 70.000 učenika uopće nisu za ocjenu, a koštaju 5,8 milijuna eura

Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović rekao da je planirano da se na nacionalne ispiti potroši 5.791.494 eura, iako ti ispiti ne utječu na ocjene.

Četvrtaši su već napisali nacionalne ispite iz Hrvatskog i Matematike, a u petak 6. ožujka pišu posljednji nacionalni ispit, onaj iz Prirode i društva, koji se prošle godine ujedno pokazao najtežim.

Osmaši ispite pišu tijekom naredna tri tjedna. Ove godine nacionalne ispite piše ukupno 35.599 četvrtaša u 877 matičnih škola i 894 područne škole te 37.518 osmaša u 883 matične i 113 područnih škola.

- Do danas nije bilo problema u organizaciji i provedbi nacionalnih ispita, rekao nam je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje (NCVVO) Vinko Filipović.

Poznato koliki je trošak planiran

Izdvojio je podatak da je za ove godine za provedbu nacionalnih ispita planiran trošak od 5.791.494 eura. Inače ispravljanje nacionalnih ispita učiteljima je dobra prilika za dodatnu zaradu, a mogu dobiti od 1,81 eura po ispitu iz Prirode i društva do 2,31 euro za ispite iz Hrvatskog i jezika nacionalnih manjine za osme razrede.

Podsjetimo, četvrtaši pišu ispite iz Hrvatskog jezika, Matematike i Prirode i društva, a učenici nacionalnih manjina polažu i svoj materinski jezik. Osmaši pišu ispite iz Hrvatskog, Matematike, prvog stranog jezika, što može biti Engleski, Njemački ili Francuski, Biologije, Fizike, Geografije, Kemije i Povijesti. Pripadnici nacionalnih manjina ispite mogu pisati na svom jeziku (Češki, Mađarski, Talijanski ili Srpski). Puni kalendar ispita pogledajte ovdje.

Ispiti se pišu na predviđene dane u 9 ujutro u čitavoj državi. Učenici bi na ispite trebali doći pola sata prije početka ispita, a osobne stvari i, primjerice, mobitele odlažu na posebno predviđeno mjesto.

Ispiti i dalje ne utječu na ocjene

Kad se svi smjeste u učionici nastavnici pročitaju upute i onda ispit počinje. Što se tiče izostanka s ispita, oni se opravdavaju kao bilo koji dan u školi, a učenik koji je izostao ispit ne može pisati naknadno. Ranije je NCVVO preporučio da se istoga dana ne planiraju drugi ispiti za učenike.

Pitanje koje zanima sve učenike, ali i brojne roditelje je ocjenjuju li se nacionalni ispiti, odnosno utječu li na prosjek ili upis srednje škole. Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović, još u listopadu prošle godine nam je rekao da po tom pitanju neće biti promjena, odnosno uspjeh na nacionalnim ispitima u e-Dnevniku evidentirat će se samo kao bilješka i neće utjecati na ocjene.

Nedavno smo NCVVO pitali i kojim su zadacima na nacionalnim ispitima učenici imali najviše problema, a odgovorili su nam da su učenici najlošije riješili zadatke koji od njih traže da primijene naučeno znanje. Upozorili su i da je utvrđen siromašniji vokabular učenika te slabije razumijevanje pročitanoga teksta, što se u najvećoj mjeri odrazilo na uspješnost rješavanja zadataka koji sadrže veći opseg teksta, i to u ispitima iz svih predmeta.

S čime su se učenici najviše mučili prošle godine?

Četvrtaši su prošle godine najgore riješili Prirodu i društvo, a najbolje Matematiku, dok su osmaši najbolje riješili Engleski, a najviše problema imali baš s Matematikom, koja je četvrtašima laka. Većina osmaša bila je uspješna u područjima ‘Brojevi’, ‘Algebra i funkcije’ te ‘Podatci, statistika i vjerojatnost’, dok su slabiji rezultati zabilježeni u područjima ‘Oblik i prostor’ te ‘Mjerenje’, pa smo izdvojili primjere zadataka koji su stvarali probleme.

Inače, kada je riječ o rezultatima u protekloj godini, na sva tri predmeta rezultati četvrtaša lošiji su u odnosu na prošli godinu, dok su osmaši na većini predmeta bili uspješniji od prošle generacije, a uskoro ćemo vidjeti kako će ove generacije učenika napisati ispite.