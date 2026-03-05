Bitka brojki počinje: Otvorene su prijave za Accounting Battle, najveće studentsko natjecanje iz računovodstva

Prijavite se na najveće studentsko natjecanje iz područja računovodstva, osim stjecanja novih vještina, moguće je osvojiti i novčanu nagradu.

Projekt Accounting Battle, u organizaciji eSTUDENTove istoimene radne skupine, najveće je studentsko natjecanje iz područja računovodstva, a pruža priliku ambicioznim studentima da svoje znanje iz područja računovodstva pokažu potencijalnim poslodavcima te tako steknu priliku za obavljanje prakse ili zaposlenje. Osim sjajne prilike za stjecanje novih vještina i obogaćivanja životopisa, natjecatelji mogu osvojiti i novčane nagrade. Prijave su otvorene!

Ovogodišnji Accounting Battle odvijat će se u dva kruga. Prvi krug natjecanja održat će se online 23.3., a sastojat će se od teorijskih pitanja i računske provjere znanja. Pet najuspješnijih susrest će se 26.3. uživo, u drugom krugu, a cilj će biti riješiti jedan od tri ponuđena casea. Svaki Premium partner natjecanja predstavljat će jedno od područja računovodstva: porezno, upravljačko i financijsko računovodstvo. Ovakav način natjecanja partnerima omogućuje izravan kontakt s talentiranim pojedincima i to za specifično područje računovodstva tj. njihova poslovanja.

Gdje se možete prijaviti?

Prijaviti se možete putem linka od 2.3., sve do 19.3. kada se zatvaraju prijave. Netom prije samog natjecanja, 18.3, održat će se i kratki online panel u kojem će se natjecateljima predstaviti svi regular i premium partneri.

Ove godine Premium partneri su:

Crowe Hrvatska, premium partner područja financijskog računovodstva, a dio je međunarodne mreže Crowe Global. Pruža usluge revizije, poreznog i poslovnog savjetovanja te računovodstva tvrtkama u Hrvatskoj. Fokusira se na srednja i velika poduzeća te na usklađenost s domaćim i međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Za upravljačko računovodstvo premium partneri su Pliva Hrvatska d.o.o. i Hrvatska revizorska komora,

Hrvatska revizorska komora samostalna je strukovna organizacija revizorskih društava, samostalnih i ovlaštenih revizora u Republici Hrvatskoj. Utemeljena je radi promicanja, zaštite interesa struke, kao i unapređenja revizorske djelatnosti.

Pliva Hrvatska d.o.o. je jedna od vodećih farmaceutskih kompanija u Hrvatskoj, dio Teva grupe, a bavi se razvojem, proizvodnjom i distribucijom lijekova. Poznata je po proizvodnji generičkih lijekova i aktivnih farmaceutskih supstanci te dugoj tradiciji u farmaceutskoj industriji.

Za porezno računovodstvo premium partneri su Lidl i Deloitte. Lidl Hrvatska d.o.o. je dio međunarodne Schwarz grupe i bavi se maloprodajom prehrambenih i neprehrambenih proizvoda putem lanca diskontnih trgovina u Hrvatskoj. Poznat je po pristupačnim cijenama, privatnim robnim markama i širokoj mreži poslovnica diljem zemlje.

Deloitte d.o.o. je hrvatska članica globalne mreže Deloitte koja pruža usluge revizije, poreznog i financijskog savjetovanja, upravljanja rizicima te poslovnog savjetovanja.

Regular partneri su koji također sudjeluju na završnici natjecanja, su:

Forvis Mazars d.o.o. kao hrvatska podružnica međunarodne profesionalne usluge mreže Forvis Mazars, koja se bavi revizijom, računovodstvom, poreznim i poslovnim savjetovanjem te sličnim konzultantskim uslugama.

Data-Link Unija Smart Accounting d.o.o. , računovodstveni je i poslovni servis u Zagrebu koji je dio šire Unija Smart Accounting grupe. Tvrtka nudi računovodstvo, obračun plaća, porezno savjetovanje, financijsko savjetovanje i IT podršku za poslovanje klijenata, često uz digitalizirane procese knjigovodstva i izvještavanja. Djeluje i u drugim državama regije kroz povezane podružnice.

Privredna banka Zagreb d.d., velika je komercijalna banka, osnovana 1966., koja pruža bankarske usluge fizičkim osobama i tvrtkama — uključujući tekuće račune, kredite, kartično poslovanje, investicijsko bankarstvo, upravljanje imovinom i druge financijske usluge. PBZ je dio talijanske Intesa Sanpaolo grupe i jedna je od najvažnijih i najvećih banaka na hrvatskom tržištu.

Saznaj više!

Ako želite saznati više o ovome i ostalim projektima udruge eSTUDENT, posjetite web stranicu. Kako ne biste propustili najnovije informacije o radu Udruge, zaprati društvene mreže – Facebook, Instagram, Linkedln, TikTok i YouTube. Pretplatite se i na dvotjedni newsletter kako bi vas mogli obavijestiti o aktualnim projektima na mail.