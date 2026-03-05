Kreće MasterChef za studente: Kultinarsko natjecanje Brocoola 2026 otvorilo prijave

Počinju prijave za jedno od najvećih i najzabavnijih studentskih kulinarskih natjecanja, a odvija se u dva kruga.

Poznato je da većina studenata usavrši svoju snalažljivost u kuhinji i kuhanje na budžetu. Upravo zato eSTUDENT i ove godine za studente diljem Hrvatske održava jedno od najvećih i najzabavnijih studentskih kulinarskih natjecanja, Brocoola.

Brocoola je natjecanje koje okuplja studente s ciljem izlaska van granica i comfor zone te ih potiče da pokažu svoju kreativnost ispred štednjaka. Natjecanje se provodi u dvije faze - online izazov i kuhanje uživo.

Pripremite jelo u istom loncu

Prijave za natjecanje traju od 02.03 do 24.03. U prvom krugu natjecatelji se predstavljaju videom u kojem pripremaju bilo koje nutritivno zdravo jelo. Ovogodišnja tema je 'Tavalončeva tajna', odnosno priprema jela u istoj tavi/loncu. Jelo može biti slatko ili slano, a drugi pribor, kao na primjer, tanjuri i zdjele se smiju koristiti, ali bez ikakve termičke obrade. Potrebno je iskoristiti minimalno dvije različite kulinarske tehnike u istoj tavi ili istom loncu. Video ne smije trajati dulje od tri minute, a maksimalan iznos dopušten natjecateljima za pripremu jela za jednu osobu je deset eura.

Nakon toga stručni žiri odabire top 5 natjecatelja s najboljim videima te oni prelaze u završni krug. 17.04 se uživo održava radionica u Veleučilištu Aspira, gdje će studenti imati priliku upoznati se s kuhinjom i naučiti nešto novo, a 18.04 je finale natjecanja na istoj lokaciji. U finalu će natjecatelji dobiti mystery box koji sadrži namirnice za pripremu jela. Za smišljanje recepta i pripremu jela natjecatelji će na raspolaganju imati jedan sat i trideset minuta. Nakon toga, natjecatelji će svoja jela prezentirati stručnom žiriju koji će kušati jelo i donijeti finalni poredak. Isti dan održava se dodjela nagrada i proglašenje pobjednika

Natjecanje je online i uživo

Cilj projekta je potaknuti što više mladih da kuhaju zdravije, kreativnije, i da usavrše svoje kulinarske vještine. Brocoola promiče ideju da kvalitetna jela ne trebaju imati skupe namirnice, već da se mogu pripremiti od pristupačnih sastojaka dostupnih svakom studentu.

Ovogodišnji partneri koji su svojom dobrom voljom omogućili organizaciju Brocoole i svojim nagradama će uveseliti najbolje natjecatelje su: Radenska, TimZip i Bolton Croatia (Rio Mare, Smac).

Prijatelji projekta koji su omogućili nagrade za najbolje su:

Tefal, Talvi putovanja, Priče jedne kuhače, Premium začini, Zigante tartufi, Makronova, Omiš tours, Kazalište Gavella, FLOR pilates, Zmajska pivovara, VerVita, Turistička agencija Izazov, Park prirode Biokovo.

Brocoola je specifična po svom dvofaznom formatu (online prijava + finale uživo), po naglasku na nutritivnoj vrijednosti jela, uz stručno ocjenjivanje nutricionista, i kombinaciji edukativnog i natjecateljskog dijela kroz radionicu i finale.

Formu za prijavu možeš naći ovdje. Prijavi se, pokaži sve što znaš i nauči nešto novo!

