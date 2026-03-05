Učenike je na izlet trebao voziti 69-godišnji vozač autobusa: Policija ga je isključila iz prometa

Policija ja autobus koji je trebao učenike voziti na izlet isključila iz prometa. Autobus nije imao važeću prometnu dozvolu kao ni osiguranje.

Policija na zahtjev škole može provesti pregled autobusa prije nego učenici s njime krenu na izlet. Upravo takav pregled je obavljen i ovog tjedna kod Zaprešića gdje su učenici trebali ići na izlet. Autobus je trebao voziti 69-godišnji vozač, a ono što je policija otkrila rezultiralo je isključenjem vozila iz prometa.

- Policijski službenici su utvrdili da je za autobus isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana, odnosno početkom veljače 2026. godine, kao i da autobus ne posjeduje važeću policu obaveznog osiguranja u prometu. Zbog navedenog, onemogućen je prijevoz djece te je autobus isključen iz prometa i privremeno mu oduzete registarske pločice, stoji u priopćenju Policijske uprave zagrebačke.

Protiv vozača autobusa kao fizičke osobe-obrtnika koji je vlasnik autobusa podnijeta su izvješća o počinjenim prekršajima. Kako bi učenici sigurno otišli na planirani izlet, organiziran im je prijevoz drugim autobusom.

Inače, tijekom 2025. godine policija Policijske uprave zagrebačke je na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije obavila kontrolu ukupno 3.066 autobusa koji su na školske izlete i putovanja prevozili školsku djecu.

Od toga je utvrđeno je ukupno 33 prekršaja - 19 prekršaja sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, jedan prekršaj sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu te 13 prekršaja sukladno odredbama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu.

