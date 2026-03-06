Prosječna plaća u Hrvatskoj narasla za 130 eura: Zbog toga raste i 'plaća' učenika na praksi

Učenici na praksi dobivaju nagradu, a novčani iznos ovisi o prosječnoj neto plaći u Hrvatskoj u prethodnoj godini. U 2025. taj je iznos narastao.

U usporedbi s 2024., iznos prosječne neto plaće u Hrvatskoj narastao je za 131 euro. To pokazuju i službeni podaci Državnog zavoda za statistiku koji su ovog tjedna objavljeni u Narodnim novinama. Prosječna neto plaća u 2025. iznosila je 1.449 eura, a prosječna bruto plaća bila je 2.016 eura.

Prosječna neto plaća povezana je s 'plaćom', odnosno nagradom koju učenici dobivaju za odrađenu praksu u sklopu svog strukovnog programa. Prema Zakonu o strukovnom obrazovanju, nagrada koju učenici na praksi dobivaju izračunava se prema tom iznosu i to na sljedeći način:

u prvoj godini obrazovanja 10 posto od prosječne neto plaće u prethodnoj godini

u drugoj godini obrazovanja 20 posto prosječne neto plaće u prethodnoj godini

u ostalim godinama obrazovanja 25 posto prosječne neto plaće u prethodnoj godini

Na primjeru to izgleda ovako: iznos prosječne neto plaće u Hrvatskoj u 2025. godini iznosio je 1.449 eura. Deset posto od tog iznosa je 144,90 eura što učenici dobivaju u prvoj godini obrazovanja. Za odrađenu praksu u drugoj godini dobivat će 289,80 eura mjesečno, a u trećoj i ostalim godinama 362,25 eura.

Valja istaknuti i da je Zakonom propisano da poslodavac učeniku ili učenici može dati i veći iznos od propisanog, ako zaključi da se posebno istaknuo na praksi. Podsjetimo, učenička satnica za posao koji smiju raditi samo tijekom školskih praznika nema veze s nagradnom koju učenici dobivaju za odrađenu praksu tijekom nastavne godine.

Isto tako, čest je slučaj da učenici nisu jednako plaćene za odrađene sate prakse, a neki nisu uopće plaćeni. Ako je slučaj da poslodavac ne isplaćuje nagradu učeniku ili učenici, roditelji se mogu pozvati na Zakon i sa školom pokušati riješiti situaciju. Ako poslodavac odbija isplatiti iznos za odrađenu praksu, ugovor s tim poslodavcem može se raskinuti.