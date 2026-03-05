Ministar kaže da nije radio političku promidžbu u školi, ali da Kekin je: Oglasila se i pravobraniteljica

Zakon o odgoju i obrazovanju ne sadrži pojam 'politička promidžba' ili 'politička promocija'. Iz MZOM-a su nam objasnili da što sve spada pod to.

Politička promocija zakonom je zabranjena u školama - rekao je ministar Radovan Fuchs odgovarajući na pitanje što misli o predavanju saborske zastupnice Ivane Kekin iz stranke Možemo! u XVI. gimnaziji. U govoru je istaknuo da je i sama pojava političara u školi, na neki način, politička promocija, iako političar ne priča nužno o svojim stavovima ili stavovima svoje stranke.

Što se točno dogodilo u XVI. gimnaziji i o čemu je sve Ivana Kekin pričala saznat će prosvjetna inspekcija. Na konferenciji za medije pitali smo Fuchsa hoće li onda inspekcija posjetiti i Agronomsku školu u Zagrebu koju je nedavno posjetio i ministar David Vlajčić kako bi ustanovili je li i on možda pričao o svojim političkim stavovima ili stavovima koje zauzima njegova stranka Domovinski pokret.

Vlajčić o svom posjetu školi: 'Ja tamo nisam išao držati političke govorancije niti iznositi ideološke pamflete'

U međuvremenu se oko toga oglasio i ministar Vlajčić na svom Facebook profilu. Napisao je da on nije provodio svoju ideologiju u posjetu školi. Ipak, smatra da je upravo to radila Kekin, iako je ona to opovrgnula i rekla da je u školi bila u svojstvu liječnice na temu zaštite djece u digitalnom prostoru.

Vlajčić je u svojoj objavi, između ostaloga, napao i stranku Možemo! da preko zagrebačkih škola uvode 'svoju ideološku agendu u obrazovni sustav'. Spomenuo je 'seksualiziranje djece školskog uzrasta' i 'neznanstveni zdravstveni odgoj'.

- Sad već otvoreno ravnatelji pozivaju vaše zastupnike da učenicima drže političke lekcije o vlastitim zakonskim inicijativama. To se zove politička promidžba. Od svih psihijatara u Zagrebu i Hrvatskoj, ispada da samo Ivana Kekin ima potrebna stručna znanja o utjecaju društvenih mreža na mlade. Kako da ne! Škole nisu prostor za političku agitaciju. A usporedba s mojim posjetom Agronomskoj školi Zagreb, s kojom resorno Ministarstvo surađuje, jako vam je nevješta. Ja tamo nisam išao držati političke govorancije niti iznositi ideološke pamflete. Pozvan sam kao resorni ministar biti kum školskog vinograda koji su učenici zasadili. Ispunio sam njihovu želju, a za objavu (videa i fotografija s učenicima, op.a.) na društvenim mrežama imao sam pristanak. Nismo isti, poručio je Vlajčić preko Facebooka.

Ravnateljica XVI. gimnazije o Kekin: 'Bilo joj je dano do znanja da nećemo tolerirati nikakvo skretanje u političke teme'

Ravnateljica XVI. gimnazije Jadranka Tukša rekla je za srednja.hr da Kekin nije pozvana u njihovu školu kao političarka niti da im je cilj bio bilo kakva politička propaganda. Kao što je i sama Kekin već rekla, pozvali su ju u školu u ulozi psihijatrice koja se bavi utjecajem društvenih mreža na zdravlje mladih.

- Od početka joj je bilo dano do znanja da nećemo tolerirati nikakvo skretanje u političke teme, ili bilo koje druge teme, osim ove naznačene. Ona se uistinu toga i držala. Dakle, govorila je samo o štetnom utjecaju društvenih mreža na mentalno zdravlje mladih, tvrdi nam ravnateljica Tukša.

Dodala je i da u njihovoj školi postoji i fakultativni predmet Škola i zajednica i da se ove godine bave upravo utjecajem društvenih mreža na zdravlje mladih, lažnim vijestima i opasnostima interneta. Upravo povodom tog fakultativnog predmeta, navodi ravnateljica, bila je pozvana i Kekin.

'Nije nam na kraj pameti bilo da bi jedno predavanje pedagoško-psihološke naravi moglo izazvati takve reakcije'

Istaknula je kako joj je žao da se posjet Ivane Kekin na ovakav način izvlači iz konteksta. Nije joj jasno, kaže, zašto se njihovoj školi želi nametnuti 'stigma političkog aktivizma'. Kaže kako su na njihovoj stranici škole navedene aktivnosti s raznim gostima koji ih posjećuju i to s ciljem 'da pruže mladim ljudima široko obrazovanje, ali i odgoj za dobro, plemenitost, pravičnost, sigurnost, istinitost, domoljublje i čovjekoljublje'.

- Niti ja niti moji djelatnici ne želimo biti povezani s politikom i nije nam na kraj pameti bilo da bi jedno predavanje pedagoško-psihološke naravi moglo izazvati takve primisli i reakcije i neizmjerno nam je žao zbog toga. Posebno me žalosti što čujem da su i u drugim školama gostovali političari, čak i gđa Kekin, i da nitko nije bio ovako napadam na sve moguće načine i privatno i javno. Slažem se u potpunosti da politikanstvu nema mjesta u školi i stoga opet naglašavam da sam inzistirala da nema ni riječi o politici niti bilo kojoj drugoj temi izvan navedenog konteksta, poručila je ravnateljica Tukša.

Što o političkoj promidžbi kaže Zakon o odgoju i obrazovanju?

I sami smo zaronili u Zakon o odgoju i obrazovanju kako bismo vidjeli što točno propisuje o političkoj promidžbi u školama. Pojam 'političke promidžbe' ili 'političke promocije' nigdje se ne spominje u tom obliku.

Spominje se samo promidžba u članku 59. koji kaže da 'u školskim ustanovama zabranjen je svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja'.

Iz Ministarstva obrazovanja tvrde da se članak 59. Zakona, iako spominje promidžbu i prodaju proizvoda, ustvari odnosi i na usluge, kao i bilo kakvu promidžbu, odnosno promociju u školama - pa tako i političku.

- U školama je zabranjena promidžba svega - proizvoda, usluga, političkih stranaka, svjetonazora i slično te prodaja proizvoda. Navedena odredba dodatno potvrđuje obvezu škola da osiguraju da se školski prostor i aktivnosti koriste isključivo u svrhu ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva. Uz to, članak 58. Zakona predviđa donošenje etičkog kodeksa i kućnog reda škole, kojima se na razini svake ustanove dodatno uređuju standardi profesionalnog ponašanja i način korištenja školskog prostora, u skladu s načelima profesionalnosti, pluralizma i odgovornosti odgojno-obrazovnog sustava, navode iz MZOM-a.

MZOM: 'U školama je zabranjena promidžba svega - proizvoda, usluga, političkih stranaka, svjetonazora i slično te prodaja proizvoda'

Dodali su i da se neki drugi članci u Zakonu odnose na političku promidžbu, iako ju direktno ne spominju.

- Članak 3. Zakona propisuje da se djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja obavlja kao javna služba. Slijedom toga, odgojno-obrazovne ustanove dužne su osigurati profesionalno i nepristrano okruženje u kojem se nastavni proces provodi u skladu sa zakonom i odgojno-obrazovnim ciljevima. Članak 4. Zakona, kojim se propisuju ciljevi i načela odgoja i obrazovanja, obvezuje škole na poštivanje vrijednosti poput pluralizma, tolerancije, objektivnosti te razvoja kritičkog mišljenja učenika. Iz navedenih načela proizlazi obveza osiguravanja okruženja u kojem se nastavni proces provodi profesionalno i nepristrano, bez političke promidžbe ili favoriziranja pojedinih političkih opcija, stoji u odgovoru MZOM-a za srednja.hr.

'Svako pojavljivanje osoba koje se aktivno bave politikom, neovisno o njihovu temeljnom zvanju ili struci, može se promatrati i kao politička promocija pod krinkom obrazovnih aktivnosti'

Slijedom navedenoga, kažu, 'odgojno-obrazovni sustav dužan je osigurati profesionalno i politički neutralno okruženje u kojem se nastava i druge školske aktivnosti provode isključivo u skladu s pedagoškim i odgojno-obrazovnim ciljevima'.

- Svako pojavljivanje osoba koje se aktivno bave politikom, neovisno o njihovu temeljnom zvanju ili struci, može se promatrati i kao oblik političkog djelovanja u školskom prostoru ili politička promocija pod krinkom obrazovnih aktivnosti. Upravo zbog toga odgojno-obrazovne ustanove trebaju postupati s posebnom pažnjom kako bi se izbjegla svaka mogućnost da se školski prostor ili nastavni proces koristi za političko djelovanje ili političku promidžbu, pojasnili su iz Ministarstva obrazovanja.

U novom Zakonu bolje će se definirati što sve spada pod političko djelovanje u školama

To bi značilo da se i pojavljivanje ministra Vlajčića može promatrati kao političko djelovanje, iako on tvrdi da to nije bio slučaj, baš kao što to tvrdi i Kekin. S obzirom na slabu dorečenost Zakona odgoja i obrazovanja, iz MZOM-a su najavili da će se u novom zakonu to jasnije definirati kako ne bi dolazilo do iskorištavanja obrazovanja za političku promidžbu.

- U tom smislu, u tijeku je imenovanje povjerenstava za izradu novih zakonskih prijedloga, u okviru kojih će se razmotriti i preciziranje što se sve smatra promidžbom, odnosno političkom promidžbom u školskim ustanovama. Cilj takvog pojašnjenja jest otkloniti eventualne nedoumice u primjeni zakona te dodatno naglasiti obvezu očuvanja profesionalnosti, pluralizma i političke neutralnosti odgojno-obrazovnih ustanova, poručili su iz MZOM-a za srednja.hr.

Oglasila i pravobraniteljica za djecu

O ovoj situaciji oglasila se i pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić. Istaknula je da 'participacija djece treba biti lišena političkog sadržaja i formata'.

- Djelovanje u prostorima škole ili ustanovama za djecu i objavljivanje na društvenim mrežama u svrhu političkog djelovanja i promocije je nedopustivo. Djeca imaju pravo biti informirana i uključena u donošenje propisa koji ih se tiču, ali ne na način koji ih izravno ili neizravno uključuje u političke procese, a što je u ovom slučaju objavom na društvenim mrežama i reakcijom na istu učinjeno, stoji u priopćenju pravobraniteljice.

'U javnom djelovanju političari bi trebali biti svjesni da se sve što rade doživljava kao političko djelovanje'

Apelirala je na sve političare i na sve političke stranke da se suzdrže od uključivanja djece u političke aktivnosti ili promociju političkih inicijativa i ciljeva. Dodala je da političari trebaju biti svjesni da uključivanjem djece u takve procese rade protivno njihovim pravima, interesima i dobrobiti.

- U javnom djelovanju političari bi trebali biti svjesni da njihova politička uloga ne prestaje i da se sve što rade doživljava kao političko djelovanje. Djeca u tome ne bi trebala sudjelovati, a škole ne bi smjele pristajati. Interes djece iznad je svake politike i interesa pojedinaca, rekla je pravobraniteljica Katkić Stanić.

Pozvala je sve političke aktere na postizanje dogovora da ubuduće ne objavljuju fotografije djece na društvenim mrežama i u medijima i da ne koriste djecu za promociju svojih političkih aktivnosti.

- Kada objavljujete djecu na političkim platformama, izlažete ih neprimjerenim komentarima nepoznatih osoba koji ih uključuju u rasprave iz kojih bi djeca trebala biti izuzeta. Djeca čitaju komentare i prate reakcije, što može snažno utjecati na njihovu dobrobit, poručila je pravobraniteljica za djecu.