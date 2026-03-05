Dok publika sve teže odlučuje kome vjerovati, u Rovinj dolazi jedna od najutjecajnijih svjetskih copywriterica

U svijetu u kojem je publika izložena tisućama poruka dnevno, pozornost je kratka, a skepsa sve veća. Poruke mogu biti glasne, atraktivne i tehnički optimizirane, no bez jasnoće i autentičnosti rijetko ostavljaju stvarni trag. Upravo o toj razlici – između komunikacije koja samo pokušava prodati i one koja dugoročno gradi brend – govorit će Alex Cattoni na Danima komunikacija, koji se od 7. do 10. svibnja održavaju u Rovinju.

Cattoni je ime koje se u međunarodnim krugovima copywritinga ističe kao sinonim za strateški i odgovoran pristup online komunikaciji. Profilirala se kao autoritet u području copywritinga koji komunikaciju tretira kao strateški alat, a ne kao ukras kampanje. Kao osnivačica platforme The Copy Posse okupila je zajednicu s više od pola milijuna marketinških stručnjaka, kreativaca i poduzetnika te izgradila edukacijski sustav koji preciznost poruke stavlja ispred prodajnog pritiska. U središtu njezina rada nalazi se jasna teza: poruka mora imati stav, jasnoću i vrijednost – tek tada može ostvariti rezultat.

Prestavit će the REPEL Method

Karijeru je oblikovala u tvrtki Mindvalley, gdje je kao kreativna direktorica sudjelovala u kampanjama koje su pridonijele snažnom rastu prihoda, a potom je, kroz vlastite projekte i lansiranja višemilijunskih brendova, dodatno učvrstila svoj profesionalni kredibilitet. Copy Posse razvila je u međunarodno prepoznatu platformu za edukaciju copywritera, dok su njezin rad istaknuli Forbes i Foundr, a DigitalMarketer ju je 2022. godine proglasio DigitalMarketerom godine — potvrdivši njezin utjecaj na globalnu marketinšku scenu.

Na Danima komunikacija Alex Cattoni predstavit će The REPEL Method, sustav za izgradnju poruka koje privlače pravu publiku i istodobno jasno filtriraju one kojima brend nije namijenjen. Polazeći od primjera snažnih subject lineova, naslova i taglineova koji mijenjaju percepciju i potiču odluku o kupnji, pokazat će što komunikaciju čini doista učinkovitom. Kroz analizu stvarnih primjera komunikacije velikih brendova objasnit će kako birati snažnije glagole, ukloniti suvišne riječi, zauzeti jasan i hrabar komunikacijski kut te precizno artikulirati vrijednost ponude, razlažući pritom što obećanje čini uvjerljivim, naslov privlačnim, a poruku vrijednom pamćenja.

Stižu i drugi zanimljivi govornici

Na glavnoj pozornici Cattoni pridružuje se Jürgenu Schmidhuberu, nekonvencionalnom profesoru i ocu moderne umjetne inteligencije, Julie Supan, elitnoj brend strateginji koja je postavila temelje YouTubea, Airbnba, Dropboxa, Reddita i Discorda, Marku Pollardu, jednom od najutjecajnijih svjetskih stratega današnjice, Chrisu Dou, kreativnom mentoru poznatom po redefiniranju načina na koji kreativci pozicioniraju i naplaćuju svoj rad, Steveu Kelleru, čovjeku koji zvuk pretvara u strateško oružje brendova te Neilu Patelu, stručnjaku za digitalni marketing i growth, dodatno potvrđujući poziciju Dana komunikacija kao mjesta susreta ideja koje dugoročno oblikuju industriju.

Dani komunikacija i ove godine u Rovinj dovode globalne perspektive i konkretna znanja – na mjestu susreta industrije koja traži više od inspiracije. Više informacija dostupno je na web stranici Dani komunikacija.