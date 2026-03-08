Dok Hrvatska gubi učenike, ovaj grad bilježi pravi 'boom': Dobiva i najmoderniju školu

Dok broj učenika u Hrvatskoj pada, Supetar od 2013. bilježi rast od 26%. Zbog sve punijih učionica gradi se nova osnovna škola za oko 400 učenika.

Školski e-Rudnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih sadrži niz brojčanih podataka o školama i učenicima. Jedan od njih zorno prikazuje i razlike u broju učenika na nacionalnoj razini kroz godine. Upečatljiva crvena boja simbolizira pad, zelena ono suprotno, rast.

Broj učenika u Supetru od 2013. porastao za 26 posto

Tako više nikoga ne iznenađuje da se grafikon prikaza stanja na nacionalnoj razini crveni - od školske godine 2013./2014. do ove broj učenika u državi pao je za 12,3 posto.

I dok se mnoga otočna mjesta suočavaju s poražavajućom demografskom slikom, suprotno je na Supetru na otoku Braču. Njihov grafikon zeleni se. Podaci Ministarstva u ŠeR-u pokazuju da je ondje, u razdoblju od 2013./2014. do danas, broj učenika porastao za čak 26,4 posto. Pa su u Supetru na slatkim 'mukama' - u postojeća osnovna škola na granici je kapaciteta, ali stiže izvrsna vijest da se ondje gradi nova škola. Pad broja učenika u državi (gore) i rast broja učenika u Supetru (dolje) | izvor: ŠeR, MZOM

Novu školu moći će pohađati 400 učenika

Kako su nedavno izvijestili iz Grada, Supetar je ishodio je građevinsku dozvolu, a Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije potom je potvrdila da je otkup zadnje potrebne parcele za izgradnju.

- Nova škola projektirana je kao suvremeni obrazovni centar koji odgovara dugoročnim potrebama grada. Predviđena je za približno 400 učenika, s oko 20 suvremeno opremljenih učionica. Osim standardnih učionica, planirani su specijalizirani kabineti za informatiku, prirodoslovlje, jezike i umjetnost, prostori za produženi boravak, moderna sportska dvorana te školska kuhinja i blagovaonica. Projektirana je prema suvremenim pedagoškim standardima, s naglaskom na funkcionalnost, sigurnost, energetsku učinkovitost i mogućnost organizacije nastave u jednoj smjeni. Njezin cilj nije samo povećanje kapaciteta, nego podizanje kvalitete obrazovanja na višu razinu, kaže za srednja.hr gradonačelnica Supetra Ivana Marković.

Grad Supetar danas je jedan od rijetkih gradova, ne samo otočnih, nego u čitavoj Hrvatskoj, koji bilježe rast broja stanovnika. Gradonačelnica ističe da je do toga došlo zahvaljujući mjerama i za djecu i mlade obitelji, ali i osiguravanju bolje prometne povezanosti s kopnom. Sve to dovelo je to toga da su učionice punije, a prostorni uvjeti u postojećoj školi ograničavaju organizaciju nastave u jednoj smjeni i razvoj dodatnih sadržaja. Upravo zato nova škola postaje nužnost, a ne luksuz, ističe Marković. Škola će se graditi u ulici Mladena Vodanovića, na lokaciji predviđenoj za javnu namjenu i budući razvoj grada.

- Lokacija omogućuje siguran pristup učenicima te dovoljno prostora za sportske i vanjske sadržaje. Projektna dokumentacija je izrađena, građevinska dozvola ishođena, a projekt je spreman za realizaciju po zatvaranju financijske konstrukcije. Početak radova očekuje se nakon dovršetka administrativnih i financijskih procedura, a procijenjeni rok izgradnje je oko dvije godine od početka radova, navodi Marković.

Grad planira mjere za privlačenje nastavnika

Jasno, nova škola zahtijevat će zapošljavanje nastavničkog kadra kojeg već sada nedostaje u Hrvatskoj, barem u STEM području. Pitamo je i planira li grad neke mjere za njihovo privlačenje.

- Svjesni smo da nova škola znači i potrebu za dodatnim stručnim kadrom, osobito u deficitarnim predmetima. Grad planira mjere za privlačenje i zadržavanje nastavnika, uključujući mogućnosti sufinanciranja stanovanja za deficitarna zanimanja te suradnju s visokoškolskim institucijama kako bismo mladim nastavnicima omogućili profesionalni razvoj u Supetru. Naš je cilj da Supetar ne bude samo dobro mjesto za život obitelji, nego i poželjno mjesto za rad i profesionalni napredak, ističe Marković.

Nova škola je strateška investicija koja utječe na dugoročni razvoj grada, podcrtava Marković.

- Ona nije samo građevinski projekt i zgrada za nastavu već projekt koji rješava potrebe obrazovanja za desetljeća unaprijed, pružajući dovoljno mjesta i suvremene uvijete za rad učenika i nastavnika. Najvažnije od svega ulaganje je to u našu djecu, u njihovu sigurnost i kvalitetnije odrastanje i budućnost. Nova će škola djeci pružiti prostor koji može pratiti potrebe modernog obrazovanja. Uz navedeno ovaj će projekt značiti i ostanak mladih obitelji, poticanje doseljavanja te jasnu poruku da naš grad planira svoju budućnost. Škola je mjesto gdje se stvara zajednica, gdje djeca ostaju, uče, surađuju i grade temelje za život i upravo zbog toga smo sretni i ponosni na sve što dolazi, zaključuje Marković.