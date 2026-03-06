Velika pobjeda učenika: Zbog njihove ideje vlasti uvele novu mjeru, koristit će tisućama mladih

Ulazak u sve gradske muzeje za učenike u Zagrebu tijekom ožujka je besplatan. To vrijedi za učenike osnovnih i srednjih škola, a na ulazu u muzej samo će trebati predočiti e-Dnevnik. Za to su zaslužni učenici Osnovne škole Ivana Meštrovića i II. gimnazije u Zagrebu, koji su pokrenuli inicijativu, a prihvatila ju je Gradska skupština.

Učenici OŠ Ivana Meštrovića na ideju su došli tijekom rasprave o tome zašto neki učenici ne idu na terenske nastave. Došli su do zaključka da učenici najrjeđe idu u muzeje, iako ih je u Zagrebu mnogo. Zatim su si postavili pitanje jesu li muzeji jednako dostupni svima i odlučili pokrenuti promjenu.

U isto vrijeme učenici II. gimnazije razgovarali su o cijeni ulaznica nakon posjeta jednom muzeju u Zagrebu. Tijekom planiranja terenske nastave u Ateni saznali su da su muzeji ondje besplatni i to ne samo za djecu, već za sve građane Europske unije do 26 godina starosti.

'Muzeji razvijaju znatiželju, kreativnost i opću kulturu'

Učenike OŠ Ivana Meštrovića i II. gimnazije spojilo je poznanstvo profesorica koje im drže izvannastavnu aktivnost Zajednicu aktivnih građana (ZAG), Gordane Ljubas i Ivane Plazonić. Nakon upoznavanja zajednički su pokrenuli inicijativu koja je rezultirala Muzejskim ožujkom. Učenici se nadaju da tu njihov projekt neće stati, već da će Grad jednog dana omogućiti trajno besplatne muzeje za djecu i mlade.

- Svi volimo izvanučioničku nastavu. U muzeju ne učimo samo iz knjige, nego bolje doživimo ono o čemu učimo. Mislimo da bi učenici trebali češće ići u muzeje jer se tako znanje bolje pamti. Kad nešto vidiš uživo, drugačije to doživiš. Također, ako djeca od malih nogu idu u muzeje, veća je vjerojatnost da će i kao odrasli biti muzejska publika. Muzeji razvijaju znatiželju, kreativnost i opću kulturu. Osim toga, odlaskom u muzeje bolje upoznajemo svoj grad i razvijamo osjećaj pripadnosti zajednici, pričaju nam učenici OŠ Ivana Meštrovića.

Učenici II. gimnazije dodaju da misle da je bitno da učenici češće idu u muzeje jer tako razvijaju interes za kulturu i povijest. Smatraju da im takvi posjeti mogu potaknuti znatiželju i pomoći da bolje razumiju različite kulture i perspektive. Kažu da su u projektu osvijestili da je kultura ljudsko pravo i da kao takva treba biti dostupna svima.

Što su sve radili na ZAG-u?

ZAG je izvannastavna aktivnost namijenjena učenicima od petog razreda osnovne škole do završnog razreda srednje škole, a mogu je pohađati i učenici različitih dobnih skupina jer ne zahtijeva predznanje iz drugih predmeta. Učenici OŠ Ivana Meštrovića na ZAG-u su se bavili temama poput prava na dom, prava na stanovanje, nenasilja, inkluzije i položaja osoba s invaliditetom.

- Učili smo kako stvarno izgleda inkluzija u školi i davali prijedloge kako je poboljšati. Radili smo ankete, organizirali rasprave, susretali se s predstavnicima institucija i pokretali male kampanje. Prije donošenja odluke o zabrani mobitela u školama raspravljali smo o toj temi, pozvali stručnjake i s njima razgovarali o prednostima i nedostacima. Surađivali smo s OŠ Rapska koji su već prethodno donijeli tu odluku, pričaju nam učenici.

Od klupe do gradonačelnika

Prošle godine fokus su stavili na temu vršnjačkog nasilja. Organizirali su tribine za učenike i roditelje, napisali tekst za predstavu na temelju razgovora s učenicima iz njihove škole i izvodili je u razredima. O svojoj borbi protiv nasilja snimili su i film.

- Surađivali smo i s udrugom Mali zmaj te potaknuli roditelje na donacije kako bismo pomogli u opremanju soba za djecu korisnike njihove pomoći. Drago nam je kada uspijemo potaknuti roditelje na konkretnu akciju – to pokušavamo i sada, kada ih pozivamo da tijekom Muzejskog ožujka povedu djecu u muzeje, pozvali su učenici.

Na ZAG-u su naučili kako voditi projekte, od kratkih do onih koji traju cijelu godinu. Upoznali su se s time kako svoje ideje predstaviti institucijama i to ne samo u teoriji. Od mjesnog odbora pa do Gradske skupštine i gradonačelnika, cijeli proces im je pokazao da se njihov glas može čuti.

'Mladi često imaju nove ideje i drugačiju perspektivu'

Učenici II. gimnazije bavili su se ljudskim pravima, volontiranjem, zaštitom okoliša i aktivnim sudjelovanjem u društvu. Organizirali su različite radionice i rasprave o problemima koje vide u okolini i pokušavali smisliti načine kako ih riješiti.

- Mislimo da ovakve aktivnosti pokazuju učenicima da i oni mogu nešto promijeniti. Kada radimo na projektu i vidimo da naše ideje mogu imati stvaran utjecaj to nas dodatno motivira. Tako počinjemo više razmišljati o problemima u svojoj zajednici i o tome kako ih možemo poboljšati. Smatramo da bi mladi trebali imati više prilika sudjelovati u životu svoje zajednice. Mladi često imaju nove ideje i drugačiju perspektivu. Ako se uključe u aktivnosti i donošenje odluka mogu doprinijeti pozitivnim promjenama i osjećati se više povezano sa svojom zajednicom, zaključili su učenici II. gimnazije.

Već imaju plan za nastavak aktivnosti

Učenici OŠ Ivana Meštrovića pričaju nam da im je ovaj predmet pokazao da mogu biti aktivni i da njihov glas ima vrijednost. Kažu da su naučili kako prepoznati problem, kako o njemu razgovarati i kome se obratiti. S vremenom su postali sigurniji u sebe i slobodniji u izražavanju mišljenja. Štoviše, već imaju plan za nastavak svojih aktivnosti.

- Uključili smo se u projekt participativnog budžetiranja. Sudjelovali smo na tribinama, uz pomoć roditelja prepoznali probleme u našoj okolini i prijavili projekte. Nažalost, naši prijedlozi – obnova ograde školskog igrališta i bojenje ograde uz Horvaćansku cestu – nisu prošli u završni krug jer je drugi projekt dobio nešto više glasova. Razlika je bila mala što nam je pokazalo da je svaki glas važan. Nadamo se da ćemo sljedeće godine uspjeti bolje potaknuti roditelje i susjede da nas podrže, jer samo punoljetne osobe mogu glasati, pričaju nam učenici OŠ Ivana Meštrovića.

'Mladi bi trebali više sudjelovati u radu svoje mjesne zajednice'

Dodaju da neki roditelji nisu znali za participativno budžetiranja i to su doznali od učenika, što ih je učinilo ponosnima. Inače participativno budžetiranje u Zagrebu je proces u kojem građani izravno predlažu i odlučuju o trošenju dijela javnih sredstava iz gradskog proračuna. Prošle godine provodilo se u devet zagrebačkih četvrti, a na komunalne projekte je izdvojeno od 50.000 do 120.000 eura.

- Smatramo da bi mladi trebali više sudjelovati u radu svoje mjesne zajednice, ali im treba dati priliku i prostor. Mladi imaju ideje i energiju, ali često ne znaju kako ih ostvariti, a to mogu naučiti na ZAG-u, zaključuju učenici OŠ Ivana Meštrovića.