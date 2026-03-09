Veliki fakultet na tri dana postaje centar geek kulture: Od gaming natjecanja do kvizova i aukcije

Biraju li maturanti studij srcem ili glavom? Istraživanje Sveučilišta dalo zanimljiv odgovor
U splitskom FESB-u ovog vikenda održava se 12. FantaSTikon, festival fantastike i pop kulture. Posjetitelje očekuju predavanja, radionice i natjecanja
Ovog vikenda održava se 12. FantaSTikon, najveći festival fantastike i pop kulture u Splitu. Posjetitelje tijekom tri dana, od 13. do 15. ožujka očekuju predavanja o znanosti i geek kulturi, igraonice, turniri u video i društvenim igrama, cosplay revija te aukcije i radionice.
FantaSTikon tradicionalno okuplja ljubitelje fantastike i geek kulture, a bogat program najavljen je i ove godine. Posjetitelji mogu poslušati predavanja o umjetnoj inteligenciji, Nobelovcima koji su posjetili Split, starenju i njegovim promjenama. Uz predavanja o znanosti održat će se i pregled povijest znanstvene fantastike u Hrvatskoj i predavanja o specifičnim serijalima, poput Castlevanije i Dine.
U sklopu festivala održat će se i panel diskusija autora koji su pisali, pišu ili tek ulaze u svijet pisanja znanstvene fantastike, što je dobra prilika književnicima i entuzijastima za upoznavanje i umrežavanje.
Cosplay natjecanje u organizaciji Udruge F&ST održat će se u subotu, a proglašavanje pobjednika bit će u 21 sat. Posjetitelji koje ne zanima cosplay za to vrijeme mogu igrati D&D uz vodstvo Udruge Štriga.
Tijekom festivala održavaju se turniri u raznim društvenim i video igrama kao i popularnim kartaškim igrama. Oni koji žele isprobati nove hobije mogu sudjelovati u kreativnim radionicama i naučiti raditi origami ili šivati.
Za vrijeme festivala posjetitelji će kad god žele moći isprobati neku od društvenih igara u kolekciji Udruge F&ST. Također svi mogu sudjelovati u lovu na blagu, nekom obliku escape rooma bez vrata i lokota, u kojem će rješavati zagonetke i slijediti tragove, a sudionici mogu osvojiti nagrade.
Ni ljubiteljima kvizova neće biti dosadno, jer se za vrijeme festivala održava niz tematskih i kvizova općeg znanja, od timskih do solo kvizova. Na primjer sudionici će se moći prijaviti na kviz o retro sf filmovima ili okušati svoje znanje i to bez pomoći suigrača na solo kvizu o društvenim igrama.
Festival se održava u zgradi Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, a čitav program možete pronaći na službenoj stranici FantaSTikona. Također još nije kasno da se prijavite za volontiranje na FantaSTikonu i pomognete da sve prođe u najboljem redu i bez kašnjenja.
