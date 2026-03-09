Učenici otkrili o kojim bi temama voljeli čuti više, nastavnici: 'Nema vremena u rasporedu'

Biraju li maturanti studij srcem ili glavom? Istraživanje Sveučilišta dalo zanimljiv odgovor
Koliko učenici znaju o stresu, ovisnosti, spavanju, prvoj pomoći, spolnosti i reproduktivnom zdravlju? Sve su istražili učenici Srednje škole Čakovec.
U sklopu fakultativnog predmeta Škola i zajednica, koji se od ove školske godine provodi u Srednjoj školi Čakovec, provedeno je istraživanje o tome koliko su srednjoškolci upoznati s temama povezanima sa zdravljem, gdje o njima najčešće uče te smatraju li da bi škola tim sadržajima trebala posvetiti više prostora.
Istraživački upitnik bio je otvoren 14 dana, a u tom su razdoblju prikupljeni odgovori 681 učenika te 85 nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja iz međimurskih srednjih škola. Posebno veseli, ističe Miljenko Hajdarović iz ove škole, vrlo velik odaziv učenika, koji pokazuje da su mladi spremni govoriti o temama koje ih se izravno tiču i da prepoznaju važnost ovakvih istraživanja.
- Dosadašnji rezultati pokazuju da učenici procjenjuju kako se relativno dobro snalaze u temama poput stresa, ovisnosti, spavanja, prve pomoći te spolnosti i reproduktivnog zdravlja. Ipak, kada procjenjuju svoje vršnjake, odgovori su oprezniji, što upućuje na to da među mladima i dalje postoji nesigurnost, neujednačeno znanje i potreba za dodatnim učenjem, objašnjavaju iz škole.
Posebno je važno da učenici jasno iskazuju kako žele više praktičnih i provjerenih informacija u školi. Velika većina smatra da bi se u školskom okruženju više trebalo govoriti o mentalnom zdravlju, razlikovanju pouzdanih i nepouzdanih zdravstvenih savjeta s interneta, snu, stresu, navikama koje pomažu učenju, kao i o tome kome se obratiti za pomoć u ozbiljnim situacijama. Učenici također ističu da im je važan siguran prostor za postavljanje pitanja, uključujući i mogućnost anonimnosti.
Odgovori nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja pokazuju jasan stručni konsenzus: učenicima su ove teme potrebne, ali se u školama još uvijek ne obrađuju dovoljno sustavno i redovito. Djelatnici posebno upozoravaju na manjak vremena u rasporedu, potrebu za kvalitetnim materijalima te dodatnom podrškom i edukacijom za rad na osjetljivim i važnim temama.
Jedan od važnijih nalaza istraživanja jest i to da učenici o velikom dijelu ovih tema najčešće uče putem društvenih mreža i internetskih sadržaja, a znatno rjeđe u školi ili od stručnjaka. Upravo zato rezultati upućuju na potrebu za sustavnijim, provjerenim i pedagoški osmišljenim pristupom unutar obrazovnog sustava.
Trenutačno se provodi detaljna analiza svih prikupljenih odgovora, a rezultati i cjelovita analiza bit će objavljeni po završetku istraživanja.
- Zahvaljujemo svim nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima koji su sudjelovali u istraživanju i svojim odgovorima pridonijeli kvaliteti prikupljenih podataka. Istodobno nam je žao što se u anketu nisu uključili djelatnici Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec i Graditeljske škole Čakovec, zaključuju iz škole.
