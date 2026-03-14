Što pokloniti razredniku na kraju srednje? 'Već dugo ne pamti tako originalan poklon'

Nakon što su nam studenti ispričali što su kupili mentorima kao zahvalu za pomoć pri pisanju diplomskih radova, pitali smo učenike da s nama podijele što su za njih najbolji pokloni razrednicima.

Razrednici svakako igraju važnu ulogu u funkcioniranju škole, od komunikacije s roditeljima i koordiniranja školskih izleta i maturalca do pomoći pri rješavanju nesuglasica u razredu. Za to većina učenika se slaže, razrednici zaslužuju znak pažnje za sve te godine koje su bili uz učenike.

Pitali smo mlade na društvenim mrežama što je po njima dobar poklon za razrednika na kraju školovanja, a dobili su razne odgovore od onih 'ziheraških' do kreativnih.

Često poklanjaju satove i izlete

Više učenika kao poklon predložilo je sat, a jedna učenica bi razrednici poklonila ogrlicu ili narukvicu. Neki su napisali da su razrednicima poklonili kupone za putovanje ili uplatili put u turističkoj agenciji. Jedan učenik spomenuo je i plaćen vikend u toplicama.

Jedna učenica napisala je da je najbolji poklon buket cvijeća i nešto šaljivo što predstavlja razrednikov odnos s razredom. S druge strane neki smatraju da je praktičniji poklon bolji pa predlažu kupovinu školskog pribora koji nedostaje.

Među odgovorima bilo je i onih manje ozbiljnih, jedan učenik napisao je 'Normabel i boca loze', a drugi nam je rekao da su razredniku poklonili živo jare.

'Mislim da svaki razrednik treba dobiti poklon'

Lea iz Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu smatra da je najbolji poklon za razrednicu sat. Ona vjeruje da bi razrednici trebali od učenika dobiti poklon jer su bili uz njih i slušali njihove probleme i poteškoće te im pomagali.

- Mislim da svaki razrednik treba dobiti poklon, neovisno o odnosu s učenicima. Za poklon mislim da to više ovisi o broju učenika koji sudjeluje i koji se poklon kupuje. Da se na primjer kupi razredniku sat i sudjeluje njih 26 mislim da bi negdje 50 eura možda bilo prikladno, ali to najviše ovisi koliko njih sudjeluje u kupovanju poklona. Mislim da svi profesori zaslužuju poklon od učenika makar ne mora biti nešto uvelike poseban i skup, ali znam da im i ona sitnica uvijek ostane u sjećanju. Bitno je da im se taj poklon sviđa, a ne da se kupi nešto bez veze samo da se uzme, kao samo da smo sudjelovali, smatra Lea.

Ona misli da su svi profesori jednako važni i da sve treba jednako poštivati, ali ipak smatra da bi baš razrednik trebao dobiti poklon od svih učenika. Ako su neki učenici baš jako voljeli nekog profesora smatra da im također mogu pokloniti neku sitnicu.

Profesoru poklonili kofer i buket od suhomesnatih proizvoda

Dino je bivši učenik XV. gimnazije, a s prijateljima je razredniku, inače profesoru Geografije, kupio veoma kreativan i osoban poklon. Naime razrednik je od učenika dobio buket suhomesnatih proizvoda i kofer.

- Buket ga je oduševio, rekao je da već dugo ne pamti tako originalan poklon i ideju (a što je potvrdilo i oduševljenje drugih razrednika). Kofer je dobio jer nam se na maturalcu požalio da nema dovoljno velik kofer za udaljena putovanja, tako da ga je i to razveselilo, ispričao nam je Dino.

'Mogli smo mu doći s bilo kojim problemom'

On smatra da razrednik treba zaslužiti taj poklon, odnosno da je to upravo zahvala za pomoć i brigu razrednika prema svojim učenicima. Napisao nam je da vjeruje da bi učenici mogli izdvojiti 20-30 eura po osobi, što je po njemu više nego dovoljno za kupiti lijep poklon.

- Naš razrednik je s nama bio baš dobar, prijateljski nastrojen prema nama i mogli smo mu doći s bilo kojim problemom. Tako da mislim da poklon zaslužuju takvi profesori koji su ostavili trag u našem životu. Definitivno i drugi nastavnici zaslužuju poklone, ali mislim da je to više stvar pojedinaca ili manjih grupa, ispričao nam je Dino.

Uz to nam je ispričao i da su kao razred redovno svim profesoricama kupovali ruže za Dan žena, što mu je bilo izuzetno drago jer od njih to nitko nije očekivao. Dodaje da vjeruje da postoje i drugi profesori koji se ističu i zaslužuju na kraju godine također dobiti dar, ali razrednik je ipak na posebnom mjestu.