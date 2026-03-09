Ovaj nastavnik u školu putuje kaićem: 'Drago mi je što svoju ljubav mogu prenositi na mlade generacije'

Ni automobil, ni bicikl, ni javni prijevoz. Krešimir Grbić, nastavnik iz Pomorske škole u Zadru, na posao stiže - kaićem.

On je 'primjer iz prakse' svojim učenicima - nastavnik iz Pomorske škole u Zadru na posao stiže kaićem, piše HRT. Krešimir Grbić putuje iz mjesta Kali na otoku Ugljanu, a nakon svog prijevoznog sredstva prelazi u drugi brod za ostatak puta.

'To mi je praktično i predstavlja mi veliko zadovoljstvo'

Preko Zadarskog kanala stiže do lučice Foša. Ondje se nalazi škola u kojoj predaje.



Nastavnik na posao stiže kaićem | foto: screenshot HRT, Canva

- Ta vožnja, plovidba, traje oko 30 ili 35 minuta, naravno ako vrijeme to dopušta. Jednostavno, to mi je praktično i predstavlja mi veliko zadovoljstvo, prije svega zato što ne ovisim ni o kome, rekao je Grbić za HRT.

U Pomorskoj školi radi protekle četiri godine. Osim rada na učionici, uživa u praktičnom dijelu nastave koji se provodi na školskom brodu.



- Drago mi je da svoj entuzijazam i ljubav prema moru i brodovima mogu prenositi na mlade generacije, istaknuo je Grbić za HRT.

Ravnatelj: 'Učenicima je to snažan poticaj'

Rodom je iz Privlake, a prije nego što je počeo predavati u Pomorskoj školi, plovio je svjetskim morima, i to osam godina.



- Dođem kad god želim i odem kad god želim. S druge strane, to mi predstavlja zadovoljstvo jer sam na taj način blizak s morem. Ljubav prema moru i brodovima gajim od najranijeg djetinjstva. Svi muškarci u mojoj obitelji bili su pomorci, kao i velik dio mještana Privlake, tako da je to bilo sasvim logično, objasnio je Grbić za HRT.

Ravnatelj škole Marin Perinić naglasio je za da činjenica da nastavnik u školu stiže sredstvom kojim će se učenici možda jednog dana profesionalno baviti snažan poticaj.