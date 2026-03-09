Ovaj nastavnik u školu putuje kaićem: 'Drago mi je što svoju ljubav mogu prenositi na mlade generacije'

Biraju li maturanti studij srcem ili glavom? Istraživanje Sveučilišta dalo zanimljiv odgovor
Istraživanje provedeno među 577 brucoša pokazalo je da je čak 75 % maturanata faks odabralo iz ljubavi prema području studija.
08:05 11 h 09.03.2026
09. ožujak 2026.
Ni automobil, ni bicikl, ni javni prijevoz. Krešimir Grbić, nastavnik iz Pomorske škole u Zadru, na posao stiže - kaićem.
On je 'primjer iz prakse' svojim učenicima - nastavnik iz Pomorske škole u Zadru na posao stiže kaićem, piše HRT. Krešimir Grbić putuje iz mjesta Kali na otoku Ugljanu, a nakon svog prijevoznog sredstva prelazi u drugi brod za ostatak puta.
Preko Zadarskog kanala stiže do lučice Foša. Ondje se nalazi škola u kojoj predaje.
U Pomorskoj školi radi protekle četiri godine. Osim rada na učionici, uživa u praktičnom dijelu nastave koji se provodi na školskom brodu.
- Drago mi je da svoj entuzijazam i ljubav prema moru i brodovima mogu prenositi na mlade generacije, istaknuo je Grbić za HRT.
Rodom je iz Privlake, a prije nego što je počeo predavati u Pomorskoj školi, plovio je svjetskim morima, i to osam godina.
Ravnatelj škole Marin Perinić naglasio je za da činjenica da nastavnik u školu stiže sredstvom kojim će se učenici možda jednog dana profesionalno baviti snažan poticaj.
