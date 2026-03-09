Prvi kadeti stigli na vojni rok, pogledajte galeriju: Obuka se dijeli u tri faze

Biraju li maturanti studij srcem ili glavom? Istraživanje Sveučilišta dalo zanimljiv odgovor
08:05 11 h 09.03.2026
09. ožujak 2026.
Ovog ponedjeljka prvi su kadeti došli u vojarne u Slunju, Požegi i Kninu na služenje vojnog roka. Ministar obrane Ivan Anušiž žaželio im je sreću.
Prvi kadeti stigli u ponedjeljak 9. ožujka 2026. na vojni rok. Obuka se održava u tri vojarne, na poligonu 'Eugen Kvaternik' kod Slunja, vojarni '123. brigade HV u Požegi i u vojarni 'General-bojnik Andrija Matijaš - Pauk' u Kninu.
Ročnike su na vojnom poligonu kod Slunja dočekali ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid te im poželjeli dobrodošlicu i uspješnan boravak na obuci.
- Prezadovoljan sam odazivom, ovi mladi ljudi su budućnost Hrvatske. Ovo je jedinstvena prilika za njih da nauče temeljne vojne discipline i znanja. Odazvali su se pozivu domovine i u ova dva mjeseca služit će svojoj Domovini i svome narodu, izjavio je ministar Anušić.
Ročnicima je poručio da slušaju svoje zapovjednike i instruktore jer će tako najbolje steći iskustva i usvojiti vještine koje mogu naučiti samo u vojsci.
Na priziv savjesti pozvalo se svega jedan posto kandidata. Na tri vojne lokacije stiže ukupno 800 ročnika, u Knin i Slunj po 200, a u Požegu 400 ročnika i ročnica. Od ukupno 800 ročnika čak je 446 dragovoljaca, što čini 55,75 posto ukupnog broja, a 354 su novaci rođeni 2007. godine koji podliježu obvezi služenja vojnog osposobljavanja. Samo 10 ročnika iskazalo je prigovor savjesti. Od 446 dragovoljaca, 82 su žene, što je 10,25 posto ukupnog broja ročnika
- Kroz vojno osposobljavanje prvi ročnici dobit će jednu novu vrijednost u smislu specifičnih znanja, vještina i kompetencija i podići će svoju psihofizičku spremnost na bitno višu razinu. Očekuje ih vrijedno i korisno iskustvo kojeg će se kroz život rado prisjećati. Naš program je moderan, usmjeren mladim ljudima, njihovim potrebama i afinitetima radi dostizanja standarda koje očekujemo od njih kako bi razvili sve one sposobnosti i vještine da mogu služiti u pričuvnom sastavu i ako se odluče, postati djelatne vojne osobe, izjavio je general Kundid.
Instruktor na temeljnom vojnom osposobljavanju desetnik Marin Kirasić opisao je kako će izgledati obuka ročnika. Bit će podijeljena u tri faze. Početna faza traje dva tjedna što uključuje dolazak, zaduživanje i prilagodbu na vojnički način života. Nakon prve faze dolazi obuka koja je intenzivnija, a nakon toga slijedi ocjenjivanje.
Tijekom dva mjeseca obuke ročnici će naučiti osnovne vojničke vještine, taktike preživljavanja i samoobrane, upravljati FPV dronovima te prvu pomoć. Podučavat će ih 80 instruktora. Ročnici će primati mjesečnu naknadu od oko 1.100 eura neto te im se priznaje dva mjeseca radnog staža, a imat će pod jednakim uvjetima i prednost pri zapošljavanju u državnoj i lokalnoj samoupravi.
Po završetku obuke ročnici se, ako to žele, mogu prijaviti za karijeru u vojsci. Oni koji se ne odluče za to, bit će raspoređeni u pričuvni sastav Hrvatske vojske u statusu razvrstanog pričuvnika.
08:05 11 h 09.03.2026
