Mladi muškarci su radikalniji od svojih djedova? Trećina misli da žene moraju biti poslušne

Biraju li maturanti studij srcem ili glavom? Istraživanje Sveučilišta dalo zanimljiv odgovor
Istraživanje provedeno među 577 brucoša pokazalo je da je čak 75 % maturanata faks odabralo iz ljubavi prema području studija.
08:05 2 d 09.03.2026
11. ožujak 2026.
Rezultati glabalnog online istraživanja na 23.000 ljudi pokazali da smladići generacije Z imaju tradicionalnije stavove od svojih djedova 'boomera'.
Povodom Dana žena objavljeni su rezultati velikog međunarodnog istraživanja o stavovima 23.000 ljudi o ženama i njihovim uloga u društvu. Istraživanje je provedeno online, a sudjelovali su ljudi iz 29 zemalja. Najšokantnije otkriće je da trećina ispitanih muškaraca iz generacije Z - rođene između 1997. i 2012. - misli da žene moraju biti poslušne svojim muškarcima.
S tom tvrdnjom slaže čak i 18 posto ispitanih žena generacije Z. S druge strane, s tvrdnjom da žena uvijek treba slušati muškarca slaže se samo 13 posto muškaraca iz generacije 'baby boomera' koji su rođeni između 1946. i 1964.
Valja naglasiti da je najveći postotak muškaraca koji se slaže s tom tvrdnjom zabilježen u Indoneziji - njih 66 posto. Puno je manji postotak muških ispitanika s takvim mišljenjem u Velikoj Britaniji - svega 13 posto. Ovo je samo jedno od pitanja u online istraživanju koje daje naslutiti da su mladi muškarci radikalniji i tradicionalniji u stavovima oko žena od svojih djedova.
Trećina ispitanih muškaraca generacije Z smatra da bi muškarac uvijek trebao imati zadnju riječ o važnim odlukama. Gotovo četvrtina Gen Z muškaraca smatra da žene ne bi trebale biti previše neovisne. Također, 21 posto mladića generacije Z misli da 'prava žena' nikada ne bi trebala inicirati seks.
Unatoč 'konzervativnijim' stavovima od boomera, muškarci generacije Z ipak smatraju da su im žene s uspješnom karijerom privlačnije. Ipak, čak 61 posto Gen Z mladića misli da su ženska prava u njihovoj zemlji 'otišla predaleko'.
- Mislim da postoji strah kod muškaraca da oni gube svoj društveni položaj. Tu prazninu ispunjavaju retorikom i glasovima koji im govore da moraju biti protiv rodne ravnopravnosti, odnosno protiv žena, rekla je Heejung Chung, voditeljica istraživanja.
Rezultati ovog globalnog online istraživanja pokazuju i da Gen Z muškarci, odnosno njih 30 posto ispitanih, smatra da ne bi trebali govoriti 'volim te' svojim prijateljima, a 21 posto njih misli da su muškarci koji se u braku brinu za djecu jednako kao i žene zbog toga 'manje muževni'.
Potpune rezultate istraživanja možete pogledati u dokumentu ispod.
