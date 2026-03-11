Mladi muškarci su radikalniji od svojih djedova? Trećina misli da žene moraju biti poslušne

Povodom Dana žena objavljeni su rezultati velikog međunarodnog istraživanja o stavovima 23.000 ljudi o ženama i njihovim uloga u društvu. Istraživanje je provedeno online, a sudjelovali su ljudi iz 29 zemalja. Najšokantnije otkriće je da trećina ispitanih muškaraca iz generacije Z - rođene između 1997. i 2012. - misli da žene moraju biti poslušne svojim muškarcima.

S tom tvrdnjom slaže čak i 18 posto ispitanih žena generacije Z. S druge strane, s tvrdnjom da žena uvijek treba slušati muškarca slaže se samo 13 posto muškaraca iz generacije 'baby boomera' koji su rođeni između 1946. i 1964.

21 posto ispitanih mladića generacije Z misli da 'prava žena' ne bi trebala inicirati seks

Valja naglasiti da je najveći postotak muškaraca koji se slaže s tom tvrdnjom zabilježen u Indoneziji - njih 66 posto. Puno je manji postotak muških ispitanika s takvim mišljenjem u Velikoj Britaniji - svega 13 posto. Ovo je samo jedno od pitanja u online istraživanju koje daje naslutiti da su mladi muškarci radikalniji i tradicionalniji u stavovima oko žena od svojih djedova.

Trećina ispitanih muškaraca generacije Z smatra da bi muškarac uvijek trebao imati zadnju riječ o važnim odlukama. Gotovo četvrtina Gen Z muškaraca smatra da žene ne bi trebale biti previše neovisne. Također, 21 posto mladića generacije Z misli da 'prava žena' nikada ne bi trebala inicirati seks.

'Mislim da postoji strah kod muškaraca da oni gube svoj društveni položaj'

Unatoč 'konzervativnijim' stavovima od boomera, muškarci generacije Z ipak smatraju da su im žene s uspješnom karijerom privlačnije. Ipak, čak 61 posto Gen Z mladića misli da su ženska prava u njihovoj zemlji 'otišla predaleko'.

- Mislim da postoji strah kod muškaraca da oni gube svoj društveni položaj. Tu prazninu ispunjavaju retorikom i glasovima koji im govore da moraju biti protiv rodne ravnopravnosti, odnosno protiv žena, rekla je Heejung Chung, voditeljica istraživanja.

Rezultati ovog globalnog online istraživanja pokazuju i da Gen Z muškarci, odnosno njih 30 posto ispitanih, smatra da ne bi trebali govoriti 'volim te' svojim prijateljima, a 21 posto njih misli da su muškarci koji se u braku brinu za djecu jednako kao i žene zbog toga 'manje muževni'.

Potpune rezultate istraživanja možete pogledati u dokumentu ispod.