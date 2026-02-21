Isprobaj kako je to biti inženjer na radionicama STEM-a!

Od malih nogu najbolje učimo kroz iskustvo. Zato STEM organizira interaktivne radionice koje približavaju područje inženjerstva.

Pridružite nam se na novom izdanju radionica STEM: Inženjeri budućnosti, gdje teorija postaje čista zabava. Kroz projekt Hrvatske udruge za upravljanje projektima (IPMA Hrvatska), sufinanciran iz ESF+ programa, ponovno otvaramo vrata svijetu građevine i dizajna.

Što smo vam pripremili ovaj put?

Gradimo visoko : U "Sky Tower" izazovu testiramo vaše vještine – tko može složiti najstabilniji toranj koristeći samo maštu i jednostavne materijale?

: U "Sky Tower" izazovu testiramo vaše vještine – tko može složiti najstabilniji toranj koristeći samo maštu i jednostavne materijale? Lansiramo znanje : U našem mini-labu sastavljamo katapulte. Savladajte zakone poluge i sile kroz natjecanje u preciznosti i dometu.

: U našem mini-labu sastavljamo katapulte. Savladajte zakone poluge i sile kroz natjecanje u preciznosti i dometu. Inženjerske priče : Kroz kratki kviz i morske pustolovine otkrivamo kako kreativno razmišljanje vodi do stvarnih inovacija u građevinarstvu.

: Kroz kratki kviz i morske pustolovine otkrivamo kako kreativno razmišljanje vodi do stvarnih inovacija u građevinarstvu. Djeca će proći kroz ukupan ciklus građevinskog projekta: od planiranja i izrade prototipa do testiranja. Vidimo se na startu!

Kada i gdje?

Sudjelovati možete na Trgu kralja Tomislava u Daruvaru 27.02.2026. od 13:00 do 14:00 sati.

Sudjelovanje je besplatno i prijava nije potrebna – dovoljno je doći s djecom, ponijeti znatiželju i prepustiti se istraživanju.

Više o projektu možete pročitati ovdje stem.ipma.hr

Zajedno gradimo ideje, konstruiramo iskustva i otkrivamo koliko STEM može biti zabavan!

