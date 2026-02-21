Isprobaj kako je to biti inženjer na radionicama STEM-a!

Biraju li maturanti studij srcem ili glavom? Istraživanje Sveučilišta dalo zanimljiv odgovor
Istraživanje provedeno među 577 brucoša pokazalo je da je čak 75 % maturanata faks odabralo iz ljubavi prema području studija.
08:05 1 d 09.03.2026
21. veljača 2026.
Od malih nogu najbolje učimo kroz iskustvo. Zato STEM organizira interaktivne radionice koje približavaju područje inženjerstva.
Pridružite nam se na novom izdanju radionica STEM: Inženjeri budućnosti, gdje teorija postaje čista zabava. Kroz projekt Hrvatske udruge za upravljanje projektima (IPMA Hrvatska), sufinanciran iz ESF+ programa, ponovno otvaramo vrata svijetu građevine i dizajna.
Sudjelovati možete na Trgu kralja Tomislava u Daruvaru 27.02.2026. od 13:00 do 14:00 sati.
Sudjelovanje je besplatno i prijava nije potrebna – dovoljno je doći s djecom, ponijeti znatiželju i prepustiti se istraživanju.
Više o projektu možete pročitati ovdje stem.ipma.hr
Zajedno gradimo ideje, konstruiramo iskustva i otkrivamo koliko STEM može biti zabavan!
Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatske udruge za upravljanje projektima i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Biraju li maturanti studij srcem ili glavom? Istraživanje Sveučilišta dalo zanimljiv odgovor
Istraživanje provedeno među 577 brucoša pokazalo je da je čak 75 % maturanata faks odabralo iz ljubavi prema području studija.
08:05 1 d 09.03.2026
Volite kvizove? Umjesto na predavanjima, studenti ovog sveučilišta o važnoj temi uče kroz kvizašku ligu
Kviz kombinira brzinu, logiku i praktično razumijevanje rizika s kojim se mladi svakodnevno susreću. Prvo kolo kviza je završeno, tri još čekaju.
12:32 7 d 03.03.2026
Ne znate koji studij upisati? Ovaj događaj može vam pomoći da konačno odlučite
Panika zbog pitanja koji fakultet upisati česta je pojava među srednjoškolcima. Kako bi se osjećali mirnije, ZŠEM 16. ožujka otvara vrata maturantima.
14:09 5 d 05.03.2026
Maturanti, prije nego upišete studij, isprobajte buduće zanimanje na ovim besplatnim radionicama
Na besplatnim radionicama maturanti mogu isprobati studij koji ih zanima u praksi, i to iz društvenog, tehničkog i umjetničkog područja.
08:00 6 d 04.03.2026
Postani inženjer na jedan dan! STEM: Inženjeri budućnosti
Učenje ne mora uvijek značiti sate za knjigom u zatvorenoj sobi. Na STEM radionici teorija oživljava i postaje zanimljiva, zabavna i praktična.
08:00 19 d 19.02.2026
Budi inženjer na jedan dan! STEM radionica: Inženjeri budućnosti u Graditeljsko tehničkoj školi
Pridružite se novom izdanju radionica STEM: Inženjeri budućnosti u Graditeljsko tehničkoj školi u Zagrebu.
08:05 20 h 10.03.2026
Budi inženjer na jedan dan! STEM radionica: Inženjeri budućnosti u Osnovnoj školi Marina Držića
Pridružite se novom izdanju radionica STEM: Inženjeri budućnosti u Osnovnoj školi Marina Držića u Zagrebu.
08:00 20 h 10.03.2026
Izašlo obrazloženje o ukidanju presude policajcu za ubojstvo studentice: 'Jel njemu treba zube prošetati'
Bivšem policajcu Marku Smažilu ponovno će se suditi za ubojstvo studentice Mihaele Berak. Smažil tvrdi da je bio nesretan slučaj.
14:14 14 h 10.03.2026
Crveni tepih za studentice: Svečanom večerom na Kampusu obilježen Dan žena
Večer posvećena mladim ženama, zajedništvu i dostupnom studentskom standardu. Povodom Dana žena, Studentski centar Split organizirao je svečanu večer.
08:00 20 h 10.03.2026