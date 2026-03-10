Crveni tepih za studentice: Svečanom večerom na Kampusu obilježen Dan žena

Biraju li maturanti studij srcem ili glavom? Istraživanje Sveučilišta dalo zanimljiv odgovor
Istraživanje provedeno među 577 brucoša pokazalo je da je čak 75 % maturanata faks odabralo iz ljubavi prema području studija.
09.03.2026
10. ožujak 2026.
Večer posvećena mladim ženama, zajedništvu i dostupnom studentskom standardu. Povodom Dana žena, Studentski centar Split organizirao je svečanu večer.
Crveni tepih, cvijeće, glazba uživo i svečani jelovnik obilježili su posebnu večer na Kampusu posvećenu mladim ženama. Studentice su ispunile prostor osmijesima, pjesmom i veseljem, a ugodnoj atmosferi pridonio je i glazbeni nastup Mate Milićevića.
Događaj je organiziran kao zahvala studenticama, ali i podsjetnik na važnost uloge žena u društvu, znanosti i obrazovanju. Mlade žene danas su sve vidljivije u brojnim područjima te svojim znanjem, radom i energijom doprinose razvoju društva u cjelini.
Da je riječ o događaju kojem se studentice raduju potvrđuju i same sudionice.
- Dan žena na Kampusu večer je kojoj se studentice svake godine posebno raduju. Ne znam što bih posebno izdvojila jer mi je sve savršeno! Svake godine pratila sam ovu večeru na društvenim mrežama, a večeras napokon i ja uživam u ovom čarobnom ambijentu uz prijateljice i odličnu hranu, kaže Mariana, studentica druge godine Upravnog studija.
Mihaela s pete godine Ekonomskog fakulteta dodaje kako je transformacija studentskog restorana za Dan žena uvijek posebno iskustvo.
- Već sam sudjelovala na različitim događanjima na Kampusu, ali ova večer uvijek ima posebnu atmosferu. Prava mala gala večer.
Svečanim obilježavanjem Dana žena Studentski centar Split želi istaknuti važnost podrške mladim ženama tijekom njihova obrazovanja i profesionalnog razvoja te potaknuti stvaranje okruženja u kojem se potiču jednakost, međusobno poštovanje i zajedništvo unutar akademske zajednice.
Večer na Kampusu još je jednom pokazala koliko su ovakva događanja važna studentima jer stvaraju prostor za druženje, razmjenu iskustava i osjećaj zajedništva koji studentske godine čini posebnima.
