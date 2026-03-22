Domenica se prisjetila svoje srednje: 'Profesorica me ‘bacila’ na 10 dana'

Pjevačica Domenica Žuvela ispričala nam je da je njenu srednju obilježilo druženje s prijateljicama iz doma i naporan školski raspored.

Domenica Žuvela pokazala je da je putnica kroz vrijeme kad je još 2022. godine zakazala koncert u zagrebačkoj Areni čak osam godina unaprijed. Međutim s nama ovog puta putuje u prošlost, odnosno u svoje srednjoškolske dane.

Ova pjevačica, rodom iz Vele Luke na Korčuli, srednju je pohađala u Dubrovniku. Od prvog dana osnovne glazbene škole znala je da se želi nastaviti baviti glazbom, pa je nakon osnovne upisala smjer teorije i solo pjevanja u Srednjoj umjetničkoj školi Luke Sorkočevića.

- Nije mi bilo baš lako otići s otoka u novu sredinu, pogotovo u tim godinama. Oduvijek sam sebe smatrala odgovornom, ali srećom tu je bio i Ženski đački dom koji mi je bio veliki oslonac i potpora u svemu, jer, nakon cjelodnevnih obaveza u školi, navečer bi me uvijek dočekao topli obrok i druženje s curama. Kad znaš da to radiš za neki viši cilj, onda to uopće nije teško, priča nam Domenica.

'Matematiku stavljam logično na zadnje mjesto'

Kaže da je toliko voljela cijeli period srednje škole, da je to jedino razdoblje života u koje bi se rado ponovno vratila da može. Srednju školu veže s lijepim uspomenama na Dubrovnik i društvo u školi i domu.

Priča nam da je njena škola bila specifična jer je uz glazbeni smjer pohađala gimnazijski program, pa je imala jako puno predmeta. Ističe da je bila uglavnom vrlo dobra i odlična učenica, kako u kojem razredu.

- Imala sam puno najdražih predmeta, od onih koje nisam morala puno učiti, pa su mi zato bili dragi, do onih za koje sam se morala itekako potruditi. Dirigiranje bih definitivno istaknula kao jedan od dražih predmeta, a Matematiku stavljam logično na zadnje mjesto, priča nam kroz smijeh.

'Njegova pozitivna energija je baš utjecala na mene'

Profesori iz škole ostali su joj u dobrom sjećanju, a s nekoliko ih je i dalje u kontaktu. Kaže da je na trudu i strpljenju najzahvalnija profesoru Antunu Vidaku, koji ju je pripremio za glazbenu akademiju.

- Njegova pozitivna energija je baš utjecala na mene i definitivno mi je bio veliki uzor, ne samo u radu, nego i u načinu na koji se treba odnositi prema učenicima te kako izgraditi odnos koji je istovremeno prijateljski, ali i autoritativan, prisjetila se Domenica.

Razrednik joj je predavao Matematiku, Psihologiju i Sociologiju

Zahvale je poslala i razredniku Antunu Nodilu, inače vrhunskom basistu. On joj je u školi predavao nekoliko predmeta, od Matematike do Psihologije i Sociologije. Domenica mu je zahvalna jer joj Matematika, kako kaže, nije jača strana, pa joj je maksimalno olakšavao. Osim toga zajedno su muzicirali u školskom bendu.

- Imala sam jako puno anegdota na predmetu Hrvatskog jezika, pogotovo u početku, jer sam bila otočko dijete s ‘čudnim’ naglaskom, a većinom sam govorila i dijalektom. Upravo zbog toga me profesorica ‘bacila’ na 10 dana kako bi se naučila književno izražavati. Zahvaljujući trudu koji sam ulagala, završila sam na maturi s najboljim rezultatom u školi, tako da se svaki rad i trud u konačnici isplati, ispričala nam je Domenica.

Misli da je jedina u razredu pročitala svaku lektiru

Iako je prvo na Hrvatskom imala problema, kasnije je jako zavoljela književnost i kaže da misli da je bila jedina osoba u razredu koja je pročitala apsolutno svaku lektiru, a neke i po nekoliko puta.

- Ilijadu i Odiseju sam čitala čak pet puta. Kroz srednju školu sam jako zavoljela čitanje. Dostojevskog sam jedinog možda nakon srednje škole opet čitala, pa bih izdvojila njega i ‘Zločin i kaznu’, podijelila je Domenica.

Slobodne vikende provodila je kod najbolje prijateljice

Srednja za nju svakako nije bila samo štrebanje. Raspored je bio naporan, ali našla je vremena za druženje, a jako se povezala s tadašnjom cimericom iz učeničkog doma, Klarom, kojoj je bila kuma na vjenčanju. Kaže da taj period najviše pamti zapravo baš po domskim pričama, izlascima i putovanjima.

- Imala sam jako puno hobija s obzirom na malu količinu slobodnog vremena. Osim pjevanja u školskom bendu i zboru, imala sam unutar svog doma aktivnosti koje sam rado pohađala - od plesa do klape. Veselila sam se slobodnim vikendima koje sam uglavnom provodila kod svoje najbolje prijateljice Matee u Rožatu i preukusnoj domaćoj hrani koje nam je njena mama spremala, a svaki drugi vikend sam odlazila i doma na Korčulu, podijelila je Domenica.

Jako ju je pogodila smrt Toše Proeskog

Uz lijepe trenutke to razdoblje nosilo je i neke bolne. Ispričala nam je kako ju je duboko pogodila smrt Toše Proeskog, koji joj je tad bio najdraži glazbenik. Proeski je smrtno stradao 16. listopada 2007. godine.

- Mene je to toliko pogodilo da sam nakon odmora imala prvi sat Hrvatskog jezika na kojem sam bila mislima potpuno odsutna. Na tom satu sam dobila jedinicu, a sutradan mi je profesorica izbrisala tu ocjenu i ispričala mi se što mi je dala jedinicu u trenutku kad je moj tadašnji najdraži pjevač poginuo, prisjetila se Domenica.

Radila je u glazbenom vrtiću

Mlađoj sebi savjetovala bi da su ocjene na kraju nebitne i da se ne opterećuje gradivom, već da uživa u svakom danu. Glazbom se zapravo počela baviti još u osnovnoj, ali srednja joj je otvorila put i pokazala da se želi time baviti i profesionalno. Bila je članica školskog benda i vodila je zbor te shvatila da se želi baviti i pedagogijom, što je kasnije ostvarila vodeći glazbeni vrtić.

- Jednu školsku godinu sam balansirala između glazbene karijere i tog ‘sigurnog’ posla, ali vrlo brzo sam shvatila da su ta dva svijeta zapravo nespojiva. Škola podrazumijeva stalan raspored, odgovornost i kontinuitet, dok je glazba sve samo ne predvidiva, od putovanja i iznenadnih angažmana do snimanja i intervjua, zbog kojih sam često morala putovati u Zagreb, prisjeća se Domenica.

'Nije bilo lako, ali stojim iza svoje odluke'

Međutim dodaje da je imala sreću da su roditelji djece u vrtiću i njeni kolege bili puni razumijevanja i pružili joj podršku kad god je trebala uskladiti obaveze ili nadoknaditi izostanke.

- U jednom trenutku moja se karijera počela razvijati tolikom brzinom da sam morala donijeti odluku i odabrati samo jedno. Nije bilo lako, ali stojim iza svoje odluke. Ne mogu se uopće sada zamisliti da sam vezana uz stalan raspored, nekako su mi i prioriteti drukčije posložili. Trenutačno mi je jedini fokus na pjevačkoj karijeri i to je zapravo jedini moj posao i sve ono što dolazi s njim, zaključila je Domenica.

