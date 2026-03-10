Izašlo obrazloženje o ukidanju presude policajcu za ubojstvo studentice: 'Jel njemu treba zube prošetati'

Visoki kazneni sud RH objavio je razloge zašto su poništili presudu Županijskog suda u Osijeku u slučaju ubojstva studentice Mihaele Berak. Županijski sud u Osijeku proglasio je krivim bivšeg policajca Marka Smažila za ubojstvo studentice i dobio je kaznu zatvora u trajanju od 18 godina.

'Izostala je odgovarajuća analiza međusobnog položaja optuženika i žrtve kao i položaj pištolja prilikom ispaljivanja hica'

No, zbog odluke Visokog kaznenog suda sada sve kreće ispočetka. U obrazloženju, koje su objavili više od mjesec dana nakon ukidanja presude, tvrde da je 'prvostupanjski sud propustio na pravilan način ocijeniti svaki dokaz pojedinačno'.

- Naime, izostala je odgovarajuća analiza međusobnog položaja optuženika i žrtve kao i položaj pištolja prilikom ispaljivanja hica. Riječ je o značajnoj činjenici posebno u dijelu utvrđenja subjektivnog obilježja terećenog kaznenog djela i provjere obrane u pogledu kronologije događaja. Zatim, propušteno je analizirati psihofizičko stanje optuženika neposredno nakon samog događaja, iako stanje optuženika prvostupanjski sud očito smatra značajnom činjenicom. Što se tiče prethodnog ponašanja optuženika prema žrtvi (s kojom je bio u emotivnoj vezi), propušteno je analizirati nalaz i mišljenje vještaka psihijatra vezano za strukturu ličnosti optuženika i naravi veze između optuženika i žrtve. Propušteno je analizirati i sadržaj komunikacije žrtve s drugim osobama neposredno pred sam događaj kako bi se utvrdilo u kojim okolnostima je došlo do inkriminiranog događaja, stoji u obrazloženju Visokog kaznenog suda.

Podsjetimo, Mihaela je ubijena hicem iz pištolja u glavu 20. rujna 2023. godine, netom prije svog 21. rođendana. Policijska uprava osječko-baranjska svog je kolegu najprije sumnjičila za nespretno rukovođenje oružjem i dovođenjem život u opasnost opasnim sredstvom i radnjom, zbog čega su se suočili s optužbama da su pokušavali zataškati što se doista dogodilo.

Objavljene su i dijelovi poruka koje je policajac slao studentici: 'Jel njemu treba zube prošetati'

Uz to, prvo priopćenje o ubojstvu objavljeno je tek drugi dan, a zatim je PU osječko-baranjska imala niz kontradiktornih izjava o slučaju. U javnost su onda došle i poruke koje je ubijena studentica razmjenjivala s policajcem s kojim je bila u vezi. Neke su poruke bile uznemiravajuće, a dio tih poruka se navodi i u obrazloženju Visokog suda.

- Prvostupanjski sud kao značajan argument u pogledu strukture ličnosti navodi da optuženik reagira neprimjereno, agresivno i nasilno govoreći da će osobi koju je žrtva slučajno uhvatila za ruku 'prošetati zube', propuštajući analizirati kontekst i cijeli sadržaj poruka iz kojih, barem za sada, proizlazi da se je ta osoba obratila žrtvi s krajnje, situaciji neprimjerenom, seksualnom eksplicitnom ponudom, pa je ustvari na to reagirao optuženik 'jel njemu treba zube prošetati to ga pitaj' te kronološki tek nakon toga dobiva informaciju od žrtve da je tu osobu uhvatila za ruku i reagira 'pa da ti vučeš njega za ruku...', 'sve ok...', 'ja sam isto baš budaletina ali neka...', 'uživaj i sretno', dakle na određeni način pomirljivo, stoji u obrazloženju Visokog kaznenog suda.

Zbog odluke Visokogsuda, sada cijelo suđenje praktički kreće ispočetka te se mogu priložiti i novi dokazi kako s jedne, tako i s druge strane. Cijelo obrazloženje Visokog kaznenog suda o ovom slučaju možete pročitati u dokumentu ispod.