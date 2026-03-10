Novosti Budi inženjer na jedan dan! STEM radionica: Inženjeri budućnosti u Osnovnoj školi Marina Držića

10. ožujak 2026.

Djeca na nastavi koriste laptope i mobitele | foto: Canva

Pridružite se novom izdanju radionica STEM: Inženjeri budućnosti u Osnovnoj školi Marina Držića u Zagrebu.

Pridružite se novom izdanju radionica STEM: Inženjeri budućnosti, gdje teorija postaje čista zabava. Kroz projekt Hrvatske udruge za upravljanje projektima (IPMA Hrvatska), sufinanciran iz ESF+ programa, ponovno otvaramo vrata svijetu građevine i dizajna.

Što možete očekivati?

Djeca će proći kroz ciklus građevinskog projekta – od planiranja i izrade prototipa do testiranja:

  • Gradimo visoko: U "Sky Tower" izazovu testiramo vještine slaganja najstabilnijeg tornja uz pomoć mašte i jednostavnih materijala.
  • Lansiramo znanje: U našem mini-labu sastavljamo katapulte i savladavamo zakone poluge kroz natjecanje u preciznosti.
  • Inženjerske priče: Kroz kratki kviz i morske pustolovine otkrivamo kako kreativno razmišljanje vodi do stvarnih inovacija.
  • Datum: Srijeda, 11. 03. 2026.
  • Vrijeme: 09:30 – 10:30 sati
  • Lokacija: OŠ Marina Držića, Nalješkovićeva 4

Sudjelovanje je besplatno i prijava nije potrebna – dovoljno je doći, ponijeti znatiželju i prepustiti se istraživanju. Zajedno gradimo ideje, konstruiramo iskustva i otkrivamo koliko STEM može biti zabavan!

Više o projektu možete pročitati na web stranici udruge.

Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatske udruge za upravljanje projektima i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

