Budi inženjer na jedan dan! STEM radionica: Inženjeri budućnosti u Graditeljsko tehničkoj školi

Pridružite se novom izdanju radionica STEM: Inženjeri budućnosti u Graditeljsko tehničkoj školi u Zagrebu.

Pridružite se novom izdanju radionica STEM: Inženjeri budućnosti, gdje teorija postaje čista zabava. Kroz projekt Hrvatske udruge za upravljanje projektima (IPMA Hrvatska), sufinanciran iz ESF+ programa, ponovno otvaramo vrata svijetu građevine i dizajna.

Što vas čeka?

Proći ćete kroz zanimljivosti i specifičnosti građevinskog projekta:

Koliko most može podnijeti: Testiramo izdržljivost konstrukcija i učimo o stabilnosti.

Pokusi iz svijeta građevine: Istražujemo materijale i zakone fizike kroz zabavne eksperimente.

Ciklus projekta: Prolazimo put od planiranja i do samog testiranja.

Kada i gdje?

Datum: Srijeda, 11. 03. 2026.

Vrijeme: 13:00 – 14:00 sati

Lokacija: Graditeljska tehnička škola (GTŠ), Av. Većeslava Holjevca 17

Sudjelovanje je besplatno i prijava nije potrebna – dovoljno je donijeti znatiželju i prepustiti se istraživanju. Više o projektu možete pročitati na web stranici organizatora.