Malo koja škola se može pohvaliti ovom praksom: Pogledajte kako učenici jačaju nacionalni identitet

Učenici Gimnazije Nova Gradiška izrađuju svoju slikovnicu Hrvatski kraljevi. Riječ je o devet učenica i dva učenika četvrtih razreda koji pohađaju izvannastavnu aktivnost Likovnjaci GNG. Njihova mentorica i nastavnica Snježana Kauzlarić priča nam da ih je na ovaj pothvat nadahnulo to što je Hrvatski sabor 2025. godinu proglasio 'Godinom obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva'.

Žele jačati svijest o nacionalnom identitetu i pripadnosti hrvatskom narodu

Cilj im je, objašnjava, na zabavan i privlačan način poučiti djecu predškolske i rane školske dobi o hrvatskoj povijesti i kraljevima Tomislavu, Stjepanu Držislavu, Petru Krešimiru IV. i Dmitru Zvonimiru. Žele jačati svijest o nacionalnom identitetu i pripadnosti hrvatskom narodu koji ima svoju povijest i svoje kraljeve. Osim toga, htjeli su darovitim učenicima u izvannastavnoj aktivnosti Likovnjaci GNG omogućiti zanimljiv medij u kojem mogu ostvariti svoje kreativne potencijale kroz inovativnu metodu u istraživačkom radu.

- Ove školske godine Gimnazija Nova Gradiška postala je prva gimnazija u Republici Hrvatskoj koja je uvela smjer Umjetničke gimnazije. To je bio dodatni poticaj za stvaranje novih projekata u području likovne i filmske umjetnosti. Pozvali smo Mariju Karbić, predstojnicu Hrvatskog instituta za povijest - Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu. Ona je održala predavanje o hrvatskim kraljevima koje je bilo dodatni poticaj za stvaranje ideje o budućoj slikovnici, pojašnjava Kauzlarić. Učenica radi na slikovnici, Snježana Kauzlarić | foto: Gimnazija Nova Gradiška

Godine 2025. prijavili su projekt na javni natječaj za programe javnih potreba u kulturi Brodsko-posavske županije za 2026. godinu. Dobili su, navodi Kauzlarić, dovoljno sredstva za tisak u skromnijoj nakladi, a slikovnica će biti dostupna i u digitalnom obliku. Kad je riječ o financijskim sredstvima, škola je zahvaljujući prethodnim školskim projektima i dobivenim sredstvima osigurala slikarski materijal. Za sam tisak ovakve slikovnice u jednoj skromnoj nakladi, navodi Kauzlarić, dovoljan je iznos koji je omogućila Brodsko-posavska županija u iznosu od 1.000 eura.

Slikovnica Hrvatski kraljevi imat će element humora

Svemu prethodi etapa istraživanja hrvatske povijesti i njezinog konteksta u teorijskim radionicama. Učenici istražuju srednjovjekovnu povijest u Hrvata, hrvatsku umjetničku baštinu, kronologiju povijesnih zbivanja i zanimljivosti vezane uz istaknute vladare. Uspoređuju ikonografiju umjetnosti predromanike, romanike i Bizanta te analiziraju predstave vladara, insignije, odjeću, minijature i inicijale u crkvenim knjigama, zoomorfne i vegetabilne motive.

- Slijede radionice praktičnog rada: radionica stvaranja skica kompozicije i studije detalja u tehnici olovke, radionice crtanja motiva na kartonu ljepenki obojenom u bijelu boju i dimenzija 50 sa 70 centimetara, radionice slikanja kompozicija u tehnici tempere i intervencija u tehnici assemblagea, radionica fotografiranja likovnih uradaka i digitalne priprema za tisak. U uvodnom dijelu svake radionice nastavnica objašnjava likovni zadatak - likovni problem koji je potrebno riješiti te primjenu slikarske tehnike, navodi Kauzlarić.

Kako je slikovnica namijenjena djeci predškolskog i ranog školskog uzrasta, vode računa o elementu humora i mašte koji je prisutan u osmišljavanju kompozicija. Kauzlarić ističe da namjera nije stvaranje doslovne ilustracije povijesne zbilje.

- Ona je samo nadahnuće za nove i iznenađujuće kreacije. Povijesna zbilja bit će prisutna u 'ikonografskim citatima' koju će učeno oko znati prepoznati. U konačnici želimo podijeliti putem likovnih predstava stvaralačku igru i zabavno ozračje, objašnjava Kauzlarić.

O učenicima koji čine ovaj tim njihova mentorica ima samo riječi hvale. Oni su Marija Plavšić, Iva Ćorković, Anja Akmačić, Ena Milobara, Lucija Samson, Tara Sokić, Magdalena Tworek, Sara Vrbanić, Mihael Ciprić te 'njihov pjesnik' Rafael Ljubić, zadužen za pisanu riječ. Ovi učenici nedavno su uspješno ostvarili projekt Javna skulptura na Trgu kralja Tomislava i pokazali svoju darovitost u području crteža i skulpture.