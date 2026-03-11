Inženjerska čarolija u Daruvaru: Srednjoškolci testirali granice izdržljivosti i vještine upravljanja

Biraju li maturanti studij srcem ili glavom? Istraživanje Sveučilišta dalo zanimljiv odgovor
Daruvarski učenici imali su priliku okušati se u rješavanju realnih inženjerskih problema.
Dok većina njihovih vršnjaka petak provodi uz udžbenike, učenici Tehničke škole Daruvar proveli su ga – projektirajući. U sklopu projekta 'STEM: Inženjeri budućnosti', održan je niz intenzivnih radionica koje su okupile učenike različitih smjerova: od strojarskih računalnih tehničara (SA), tehničara za računalstvo (PT) i elektrotehničara (EL), pa sve do instalatera i automehaničara (S/SE).
Najnapetija atmosfera vladala je na radionici 'Koliko most može podnijeti', koja se provodila u gotovo svim razredima (1. EL, 1. PT, 1. SE, 3. S, 3. EL, 2. SA). Zadatak je bio naizgled jednostavan: sagraditi strukturu koja mora izdržati znatna opterećenja koristeći samo ograničene resurse.
Učenici 1. SE i 1. EL pokazali su zavidnu razinu inovativnosti, dok su iskusniji kolege iz 3. EL primijenili zakone statike kako bi njihovi modeli preživjeli simulirani 'test izdržljivosti'. Bilo je tu smijeha, ali i uzdaha razočaranja kada bi konstrukcija popustila – baš onako kako se događa i u stvarnom inženjerskom svijetu.
Učenici smjerova 2. SA i 1. SE sudjelovali su u 'Pokusima iz svijeta građevine'. Mogli smo vidjeti mlade nade kako mjere, ispituju materijale i analiziraju stabilnost struktura na različitim vrstama tla. 'Nismo ni znali da građevina može biti ovoliko zabavna dok nismo sami morali stabilizirati konstrukciju na vjetru i neravnom terenu', prokomentirao je jedan od sudionika iz 2. SA.
Strategija iza uspjeha: Izazovi u projektnom upravljanju
Inženjerstvo nije samo alat i beton; to je i planiranje. Učenici 3. PT, 3. S i 1. SE okušali su se u radionici 'Izazovi u projektnom upravljanju'. Ovdje fokus nije bio na snazi mosta, već na snazi tima.
Budući tehničari za računalstvo (3. PT) briljirali su u optimizaciji procesa, dok su učenici 1. SE pokazali da se snalažljivost na terenu često poklapa s dobrom organizacijom.
Ovaj maratonski dan u Tehničkoj školi Daruvar pokazao je da STEM nije samo 'bauk' iz školske klupe, već opipljiva, uzbudljiva i prijeko potrebna vještina. Bez obzira na to jesu li iz smjera strojarstva, elektrotehnike ili računalstva, daruvarski srednjoškolci su dokazali jedno: spremni su graditi budućnost koja stoji na čvrstim temeljima.
Od teorije do gradilišta: Kako su se varaždinski srednjoškolci snašli u ulozi inženjera budućnosti?
Učionice su na jedan dan postale mjesto susreta učenika sa stvarnim inženjerskim izazovima. Naučenu teoriju, učenici su mogli primijeniti u praksi.
08:05 12 h 11.03.2026
