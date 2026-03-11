Inženjerska čarolija u Daruvaru: Srednjoškolci testirali granice izdržljivosti i vještine upravljanja

Dok većina njihovih vršnjaka petak provodi uz udžbenike, učenici Tehničke škole Daruvar proveli su ga – projektirajući. U sklopu projekta 'STEM: Inženjeri budućnosti', održan je niz intenzivnih radionica koje su okupile učenike različitih smjerova: od strojarskih računalnih tehničara (SA), tehničara za računalstvo (PT) i elektrotehničara (EL), pa sve do instalatera i automehaničara (S/SE). Provođenje testa izdržljivosti na radionici | Foto: IPMA

'Koliko most može podnijeti?' – Test do točke loma

Najnapetija atmosfera vladala je na radionici 'Koliko most može podnijeti', koja se provodila u gotovo svim razredima (1. EL, 1. PT, 1. SE, 3. S, 3. EL, 2. SA). Zadatak je bio naizgled jednostavan: sagraditi strukturu koja mora izdržati znatna opterećenja koristeći samo ograničene resurse.

Učenici 1. SE i 1. EL pokazali su zavidnu razinu inovativnosti, dok su iskusniji kolege iz 3. EL primijenili zakone statike kako bi njihovi modeli preživjeli simulirani 'test izdržljivosti'. Bilo je tu smijeha, ali i uzdaha razočaranja kada bi konstrukcija popustila – baš onako kako se događa i u stvarnom inženjerskom svijetu.

Pokusi iz svijeta građevine

Učenici smjerova 2. SA i 1. SE sudjelovali su u 'Pokusima iz svijeta građevine'. Mogli smo vidjeti mlade nade kako mjere, ispituju materijale i analiziraju stabilnost struktura na različitim vrstama tla. 'Nismo ni znali da građevina može biti ovoliko zabavna dok nismo sami morali stabilizirati konstrukciju na vjetru i neravnom terenu', prokomentirao je jedan od sudionika iz 2. SA.

Strategija iza uspjeha: Izazovi u projektnom upravljanju

Inženjerstvo nije samo alat i beton; to je i planiranje. Učenici 3. PT, 3. S i 1. SE okušali su se u radionici 'Izazovi u projektnom upravljanju'. Ovdje fokus nije bio na snazi mosta, već na snazi tima.

Kako rasporediti budžet?

Kako završiti projekt u zadanom roku?

Što učiniti kada se plan promijeni u zadnjoj sekundi?

Budući tehničari za računalstvo (3. PT) briljirali su u optimizaciji procesa, dok su učenici 1. SE pokazali da se snalažljivost na terenu često poklapa s dobrom organizacijom.

Zaključak: Daruvar ima budućnost