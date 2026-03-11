Budi inženjer na jedan dan! Dođi na STEM radionicu: Inženjeri budućnosti

U OŠ Marina Držića održava se STEM radionica “Inženjeri budućnosti”, djeca će kroz igru graditi tornjeve, slagati katapulte i učiti o inženjerstvu.

Pridružite nam se na novom izdanju radionica STEM: Inženjeri budućnosti, gdje teorija postaje čista zabava. Kroz projekt Hrvatske udruge za upravljanje projektima (IPMA Hrvatska), sufinanciran iz ESF+ programa, ponovno otvaramo vrata svijetu građevine i dizajna.

Što smo vam pripremili?

Djeca će proći kroz ciklus građevinskog projekta – od planiranja i izrade prototipa do testiranja:

Gradimo visoko: U "Sky Tower" izazovu testiramo vještine slaganja najstabilnijeg tornja uz pomoć mašte i jednostavnih materijala.

Lansiramo znanje: U našem mini-labu sastavljamo katapulte i savladavamo zakone poluge kroz natjecanje u preciznosti.

Inženjerske priče: Kroz kratki kviz i morske pustolovine otkrivamo kako kreativno razmišljanje vodi do stvarnih inovacija.

Važne informacije:

Datum : Četvrtak, 12. 03. 2026.

: Četvrtak, 12. 03. 2026. Vrijeme : 09:30 – 10:30 sati

: 09:30 – 10:30 sati Lokacija: OŠ Marina Držića, Nalješkovićeva 4

Sudjelovanje je besplatno i prijava nije potrebna – dovoljno je doći, ponijeti znatiželju i prepustiti se istraživanju. Zajedno gradimo ideje, konstruiramo iskustva i otkrivamo koliko STEM može biti zabavan!

Više o projektu možete pročitati ovdje.