Inženjeri budućnosti: STEM radionica o građevini i dizajnu u Zagrebu

Dođite na STEM radionicu: Inženjeri budućnosti, projekt koji djeci približava svijet građevine i dizajna na zabavan način.

Pridružite nam se na novom izdanju radionica STEM: Inženjeri budućnosti, gdje teorija postaje čista zabava. Kroz projekt Hrvatske udruge za upravljanje projektima (IPMA Hrvatska), sufinanciran iz ESF+ programa, ponovno otvaramo vrata svijetu građevine i dizajna.

Što vas čeka?

Proći ćete kroz zanimljivosti i specifičnosti građevinskog projekta:

Koliko most može podnijeti: Testiramo izdržljivost konstrukcija i učimo o stabilnosti

Pokusi iz svijeta građevine: Istražujemo materijale i zakone fizike kroz zabavne eksperimente

Ciklus projekta: Prolazimo put od planiranja i do samog testiranja

Kada i gdje?

Datum : Četvrtak, 12. 03. 2026.

: Četvrtak, 12. 03. 2026. Vrijeme : 13:00 – 14:00 sati

: 13:00 – 14:00 sati Lokacija: Graditeljska tehnička škola (GTŠ), Av. Većeslava Holjevca 17

Sudjelovanje je besplatno i prijava nije potrebna – dovoljno je donijeti znatiželju i prepustiti se istraživanju. Više o projektu možete pročitati ovdje.

Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatske udruge za upravljanje projektima i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.