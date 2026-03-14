Organizatori legendarnog kviza u SC-u osvojili prvenstvo: 'Mladi obožavaju kvizove'

Kviz petkom legendarni je zagrebački pub kviz koji se održava od 2012. Organizatori su sad osvojili zagrebačko prvenstvo i ispričali nam svoju priču.

Prošlog je tjedna u Pivani održano kvizaško Prvenstvo grada Zagreba na kojem su se sukobili organizatori zagrebačkih pub kvizova. Natjecalo se 16 ekipa u dvije runde po 20 pitanja, nakon čega je između prve dvije ekipe održano 'buzzer finale' s 15 pitanja. Točan odgovor ekipama je mogao donijeti dva ili jedan bod, a netočan negativan bod, pa je trebalo i brzo reagirati i preuzimati rizik.

Na tronu se našla momčad koja je predstavljala Kviz petkom, koji se održava u Tik Taku. Ekipu su činili Ana Žele, Marija Šimat, Stipe Vukšić, a pridružio im se i lovac iz Potjere Krešimir Sučević Međeral. Na drugom mjestu bila je ekipa Urbane kviz priče u Red Appleu.

Pobjednička ekipa osvojila je trofej nazvan po legendarnom zagrebačkom kvizašu Miloradu Rukavini, koji je preminuo 2022. godine. Organizator prvenstva je Hrvatski kviz savez, a pitanja je sastavljao Dejan Cerovec.

Kviz je besplatan, a pitanja pišu igrači

Razgovarali smo s organizatorima pobjedničkog kviza, koji nam otkrivaju zanimljivu povijest svog kviza. Naime, kod 'Kviza petkom' posebno je to što pitanja ne osmišlja ista ekipa, već se svakog tjedna izmjenjuju. Stoga su i momčad koja ih je predstavljala na kvizu sastavili od članova tri ponajbolje ekipe koje su inače 'ljuti' protivnici.

- Kviz petkom pokrenut je 13. siječnja 2012. godine i od onda se održava bez prekida, što vjerujemo da ga čini možda najstarijim pub kvizom u Hrvatskoj (čak smo se i za vrijeme lockdowna preselili online). Najslavnije razdoblje bilo je dok se kviz održavao u Studentskom centru, kada ga je redovito svaki petak posjećivalo 30-40 ekipa. Od samog početka kviz je koncipiran kao besplatan, dakle bez kotizacija, a pitanja pišu sami igrači, dakle svaki petak druga ekipa. Tako je osim iskustva igranja, Kviz petkom pomogao i mnogim budućim sastavljačima da se okušaju u jednoj 'sigurnoj zoni', priča nam jedan od organizatora Kviza petkom Borko Barić.

Fokus je na klasičnim kvizaškim pitanjima

Baš toga što se sastavljači pitanja mijenjaju iz tjedna u tjedan, kvizovi su šaroliki. Također budući da od kvizova ne zarađuju, ne moraju se truditi da se kviz dopadne širokoj publici, pa imaju slobodu da pitanja budu teža nego na drugim pub kvizovima, usmjerena više na klasično znanje nego na razne 'igre' poput klađenja i anagrama koje su popularne na mnogim kvizovima u Zagrebu. Navode da su jedini besplatni nesponzorirani kviz u Zagrebu, a nagrada za pobjedničku ekipu je jednostavno runda na šanku.

- Povremeno nam pošalju kvizove iz drugih gradova, pa se interno dogovorimo tko će onda voditi. U doba pokretanja Kviza petkom pub kvizovi su još bili u povojima, nakon već legendarnih kvizova u Booksi i HDPIO-u. Kviz petkom je dugo bio jedan od rijetkih pub kvizova u Zagrebu, sve do eksplozije pub kvizova zadnjih 5-6 godina, prisjeća se Barić.

Što se tiče smišljanja pitanja, sastavljači se prilično razlikuju. Neki su stvorili zalihu pitanja, pa imaju spremno i nekoliko tisuća pitanja koja izvlače kako im zatreba, a drugi svako pitanje pažljivo biraju, priča nam jedan od organizatora.

Kviz je teži od većine

Na kvizove im dolaze ekipe raznih dobnih skupina, od srednjoškolaca do umirovljenika. Na Kviz petkom redovito je dolazio i Milorad Rukavina, ponekad s vršnjacima, ali češće s bilo kojom ekipom kojoj je nedostajao igrač. Trećina ekipa na kvizu su stalni igrači, trećina povremeni, a trećina 'padobranci', koji se na kvizu pojave samo jednom.

- Neke danas stalne ekipe su doslovce odrasle uz Kviz petkom, dolazeći još kao srednjoškolci, a danas su odrasli i zaposleni ljudi. Budući da je Kviz petkom, kako sam spomenuo, nešto teži od prosječnog pub kviza, zna se dogoditi da ih to obeshrabri, ali oni najhrabriji mislim da ne požale, priča nam Barić.

'Upravo taj bod može biti na kraju ključan'

Naravno zanimalo nas je kako mladi reagiraju na njihove kvizove, a organizator nam priča da oni obožavaju kvizove, i to ne samo u kafićima. Održavali su neke kvizove i u školama, a priča nam da su reakcije bile izrazito pozitivne.

- Mladi obožavaju kvizove, pogotovo pub kvizove, zato što im omogućavaju da se pokažu u kontekstu bez pritiska ocjene, nastavnika ili roditelja. U kviznoj ekipi svatko ima priliku biti heroj, jer sve da ste na cijelom kvizu znali makar samo jedno pitanje, upravo taj bod može biti na kraju ključan, istaknuo je Barić.

'Veću vrijednost ima čovjek koji može sve to znanje skupiti i dati mu dušu'

Organizatori Kviza petkom navode da kvizovi u školama redovito prolaze neusporedivo bolje nego tradicionalne metode poučavanja. Misle da je za to zaslužno to što je kviz dinamičniji od nastave, pitanja su obično kreativnije ili interesantnije postavljena nego na testovima, a zdrav kompetitivni karakter omogućava učenje kroz igru.

- Osobno sam volio kvizove još kao klinac, dovoljno sam star da se sjećam legendarne Kviskoteke, i ideja velikog znanja mi je oduvijek bila fascinantna. U današnje vrijeme sveprisutnih informacija i umjetne inteligencije koja nam može dati svaki odgovor, možda čak još veću vrijednost ima čovjek koji može sve to znanje skupiti i dati mu dušu, te oplemeniti i sebe i druge onime što on iz tog znanja može izvući i primijeniti na svijet oko sebe, smatra Barić.

'Mi Hrvati se volimo praviti pametnima'

Ne čudi što su pub kvizovi tako popularni, jer je to zabavan i relativno jeftin način provođenja večeri. Imate priliku popričati s ljudima s kojima se volite družiti, ponešto naučiti i možda i ispasti pametni, a pub kvizovi nikad nisu bili dostupniji.

- Možda je tome doprinio i relativan nedostatak drugih sadržaja, ali činjenica da, na primjer, u Zagrebu doslovce svaki dan možete nekamo otići na pub kviz sigurno nije posljedica slučaja. Mi Hrvati se volimo praviti pametnima, a pub kvizovi su najbolji način za to. Naravno, malo se šalim, ali istina možda i nije daleko od toga, duhovito napominje Barić.

Zasluge su svakako i na Potjeri

Smatra da je za popularnost kvizova u Hrvatskoj zaslužna i Potjera, čiji su lovci simpatični lovci postali zvijezde u javnosti, a naše intervjue s njima možete pročitati u našem serijalu 'Povratak u srednju'.

- Tu su naravno i Milijunaš i Superpotjera, ali da budem iskren i možda pomalo kontroverzan, nijedna od tih emisija nije 'pravi' kviz, već svi imaju izrazito naglašenu komponentu game showa. Velika je šteta što se druge televizije jako teško odlučuju za kvizove unutar svojih programa, jer vjerujem da bi veliki interes postojao za klasične kvizove znanja, nadmetanje dvoje ili više pametnjakovića, neovisno o nagradama. Nadajmo se da će iz ovog velikog bazena novih kvizaških talenata jednoga dana izaći i kreatori nekog novog kviza, neke nove Kviskoteke, i nekog novog svjetionika koji će kvizaštvo u Hrvatskoj odvesti u svijetlu budućnost, zaključuje Barić.

Pitanja s kvizaškog Prvenstva grada Zagreba možete pročitati u priloženom dokumentu.