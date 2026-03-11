Od teorije do gradilišta: Kako su se varaždinski srednjoškolci snašli u ulozi inženjera budućnosti?

Učionice su na jedan dan postale mjesto susreta učenika sa stvarnim inženjerskim izazovima. Naučenu teoriju, učenici su mogli primijeniti u praksi.

Dok se u školskim klupama često priča o suhoparnoj teoriji, u Graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi (GPRS) u Varaždinu proteklih je dana bilo sve samo ne dosadno. U sklopu hvalevrijednog projekta 'STEM: Inženjeri budućnosti', učenici su na jedan dan zamijenili udžbenike konkretnim inženjerskim izazovima.

STEM nije samo kratica, već rješenje za stvarne probleme

Projekt koji provodi Hrvatska udruga za upravljanje projektima (IPMA Hrvatska) stigao je u Varaždin s jasnim ciljem: pokazati da inženjerstvo nije samo 'crtanje u uredima', već dinamično polje koje spaja tehnologiju, kreativnost i timski rad.

Radionice su bile osmišljene kao simulacije stvarnih situacija s kojima se susreću projektni menadžeri i inženjeri u građevinarstvu. Učenici su imali priliku:

Planirati projekte uz primjenu logičkog razmišljanja;

uz primjenu logičkog razmišljanja; Rješavati tehničke prepreke s kojima se struka svakodnevno susreće;

s kojima se struka svakodnevno susreće; Istraživati suvremene materijale i tehnologije koje mijenjaju izgled gradova.

Varaždinski učenici: 'Ovako bi trebala izgledati nastava'

Atmosfera u GPRS-u bila je ispunjena natjecateljskim duhom, ali i suradnjom. Voditelji radionica istaknuli su kako su varaždinski srednjoškolci pokazali iznimnu motivaciju i zrelost u pristupu zadacima.

'Naš je cilj približiti STEM područje mladima kroz praksu. Želimo da vide kako njihovo znanje iz fizike, matematike i informatike izravno gradi budućnost – doslovno', poručuju iz tima projekta STEM: Inženjeri budućnosti.

Zašto je ovo važno za srednjoškolce?

S obzirom na to da je građevinski sektor jedan od najtraženijih na tržištu rada, ovakvi susreti učenicima daju dragocjen uvid u njihovu potencijalnu karijeru. Umjesto pukog informiranja o fakultetima, radionice im pružaju 'test vožnju' zanimanja.

Projekt nastavlja svoj put kroz ostale gradove Hrvatske, no varaždinska škola još jednom je potvrdila da njezini učenici imaju znanje i želju postati ključni akteri na budućim velikim gradilištima.

Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatske udruge za upravljanje projektima i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.