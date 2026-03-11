Maloljetnici pronašli način da zavaraju zakon, uskoro to više neće moći: Evo koliko bi mogli platiti

Maloljetnici su se dosjetili da bi cigarete i alkohol lako mogli kupovati online, ali izgleda da će novim Zakonom o trgovini tome odzvoniti.

Već smo pisali o tome da maloljetnici koriste aplikacije za dostavu kako bi kupili cigarete ili alkohol. Ministarstvo gospodarstva sada je uputilo Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o trgovini u javno savjetovanje. Jedna od novosti je da su trgovci prilikom prodaje alkoholnih pića putem interneta dužni na svojoj mrežnoj stranici implementirati tehničko rješenje za provjeru starosne dobi kupca automatiziranim očitavanjem strojno čitljive zone važeće identifikacijske isprave. Također, obvezni su uskratiti prodaju ako kupac odbije provjeru starosne dobi.

Moguća zabrana prodaje alkohola nakon 21 sat

U nacrtu se također jasno propisuje da je trgovac obvezan uskratiti prodaju alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol onim kupcima za koje procijeni da su mlađi od 18 godina, a oni dobrovoljno ne dokažu da nisu. Neku od osobnih isprava moraju pokazati i prilikom kupnje putem automatiziranih blagajni.

Jedan od prijedloga je i da općine i gradovi trgovinama mogu propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića unutar određenog vremena, ako je to u interesu zaštite javnog zdravlja, zaštite javnog reda i mira, zaštite kulturne baštine ili zaštite okoliša. To mogu učiniti u vremenu od 21 do 6 sati sljedećeg dana. Podsjetimo, raniji prijedlog Ministarstva gospodarstva bio je da ograničenje bude već od 20 sati. Neki gradovi koji su se ovom prijedlogu već priključili su Rijeka i Split.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je u veljači za HRT da je Grad već pokrenuo inicijativu za izmjene zakonskog okvira.



- Kao grad i Gradsko vijeće donijeli smo odluku da predložimo izmjene Zakona o trgovini i regulaciju radnog vremena. Ne govorimo o zabrani, nego o rješavanju nereda koji je prisutan u staroj gradskoj jezgri. Činjenica je da Split osobno danas ne prepoznajem u odnosu na kakav je nekad bio. Dužni smo čuti glas ljudi koji žive u gradskoj jezgri, uvesti javni red i mir. Naš prijedlog ide upravo u tom smjeru, da imamo čistu situaciju. Isto tako, donosimo novu odluku o komunalnom redu kojom će se obogatiti sadržaj u staroj gradskoj jezgri, rekao je Šuta za HRT.

Gradonačelnika Rijeke Iva Rinčić za isti je medij rekla da smatra da je potrebna nova regulacija, ali ne i zabrana.

- Rijeka nema u toj mjeri probleme kao Split ili ostali gradovi, ali pitanje konzumacije alkohola među mladima je šire. Potrebno ih je zaštititi, rekla je Rinčić za HRT.

Stroge novčane kazne

Ako prekrše neku odredbu zakona, pravne osobe bit će novčano kažnjene. Kazna od 5.000 do 39.810 eura odnosi se na one koji u trgovini na malo prodaju alkoholna pića ili robu pornografskog sadržaja osobama mlađim od 18 godina suprotno odredbama Zakona. Isto je za one koji na svojoj mrežnoj stranici ne implementiraju tehničko rješenje za provjeru starosne dobi te one koji ne uskrate prodaju tih pića putem interneta ako kupac odbije provjeru.

Kaznu od 2.000 do 6.630 eura platit će odgovorna osoba u pravnoj osobi, a kaznu od 5.000 do 13.270 eura fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaj koji je počinila u vezi s obavljanjem svojeg obrta ili druge samostalne djelatnosti. Fizičke osobe koje prekrše zakon mogle bi biti kažnjene s od 2.000 do 6.630 eura. Nacrt prijedloga je u savjetovanju do 5. travnja, a savjetovanju se možete priključiti ovdje.