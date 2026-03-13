Plenkovićeva izjava izazvala pomutnju: Ipak ništa od promjene limita za olakšicu roditeljima

Limit do kojeg su studenti i učenici porezna olakšica roditeljima ove godine ostaje 3.600 eura. Ali moći će više zaraditi, a da sami ne plate porez.

U studenom prošle godine Porezna uprava nam je rekla da se porezni limiti za učenike i studente u 2026. neće mijenjati. Međutim dva tjedna nakon toga, na sjednici Vlade 20. studenog premijer Andrej Plenković najavio je da će oni ipak rasti. Doduše njegova izjava izazvala je opću pomutnju, pa su studentski domovi i predstavnici studenata prenijeli pogrešne informacije.

- Nastavljamo s povećanjem studentske satnice, ona je sad na 6,56 eura. Podižemo koeficijent osnovnog odbitka na osam sa šest čime će ukupni neoporezivi primici studenata porasti s trenutnim 10.800 na 12.000 eura, najavio je premijer na sjednici Vlade 20. studenog.

Što se promijenilo ove godine?

To znači da od početka ove godine studenti mogu zaraditi do 12.000 eura godišnje, a da sami ne moraju platiti porez. Svi građani od poreza su oslobođeni za prvih 7.200 eura koje zarade godišnje, a studentima i učenicima je taj iznos do sad bio uvećan za 3.600 eura, dok je od ove godine povećan za 4.800 eura, odnosno na 12.000 eura godišnje.

Međutim nije se promijenio iznos koji studenti i učenici mogu godišnje zaraditi da budu uzdržavani članovi obitelji, odnosno porezna olakšica svojim roditeljima. Taj iznos i ove godine ostaje 3.600 eura godišnje, a ako ga uzdržavani članovi pređu, roditelji će morati platiti porez.

Plenkovićeva izjava izazvala opću konfuziju

Problem je nastao jer je premijerova izjava bila nejasna te su studentski centri i predstavnici studenata, odnosno studentski zborovi, pogrešno shvatili što je mislio i objavili da će studenti moći zaraditi do 4.800 eura i ostati porezna olakšica roditeljima. Tako je i Studentski centar u Zagrebu ne samo prenio pogrešnu informaciju, već na tome i zahvalio Vladi. Pogrešnu vijest prenio je i ravnatelj SC-a u Zagreb Mario Župan i to na HRT-u.

Parcijalno netočnu informaciju objavio je i Studentski zbor sveučilišta u Zagrebu. Napisali su da se limiti podižu unatoč ranijim najavama da se neće podići. Studentski centri naknadno su objavili točne informacije, ali nisu izvijestili javnost da su prethodno plasirali pogrešne.

Ministarstvo je upozorilo studentske centre tek u veljači

Vlada se tada nije očitovala o pogrešnoj interpretaciji premijerovih riječi, a iz Ministarstva financija odgovaraju nam da su objašnjenje uputili Zajednici studentskih centara Republike Hrvatske početkom veljače.

- Promjena navedenog Pravilnika nije automatski značila i povećanje iznosa primitaka koje mogu ostvariti uzdržavani članovi i djeca (a ne samo studenti), a da za to vrijeme njihovi uzdržavatelji/roditelji imaju pravo koristiti uvećanje osobnog odbitka. Taj prag ostao je na razini od 3.600 eura, pojasnili su nam iz Ministarstva financija.

Kako Vlada objašnjava 'pokvareni telefon'

Iz Ministarstva financija sad nam govore da je ranije došlo do pogrešne interpretacije premijerove izjave, iako od studenog do veljače nisu o tome upozorili studentske centre, studentske predstavnike ni medije. Usprkos tome u odgovoru Vlade, odnosno Ministarstva financija iz kojeg su nam odgovorili, uporno tvrde da nije došlo do propusta u komunikaciji.

- Vlada nije komunicirala niti najavila podizanje iznosa do kojeg studenti, odnosno uzdržavani članovi i djeca mogu biti porezna olakšica roditeljima odnosno uzdržavateljima, već je isključivo najavila podizanje neoporezivog iznosa primitka studentima za njihov rad. Porezna uprava uputila je u vezi s ovom temom početkom veljače ove godine detaljno objašnjenje Zajednici studentskih centara Republike Hrvatske. Na internetskoj stranici Porezne uprave dostupan je i vodič za ispunjenje poreznih obveza u pogledu rada učenika i studenata, odgovaraju nam iz Ministarstva.

Do ove godine ta dva iznosa bila su ista

Nastala konfuzija još je dublja jer je do sad iznos koji su učenici i studenti imali pravo zarađivati da bi i dalje bili na poreznim karticama roditelja i neoporezivi iznos koji zaposleni studenti mogu zaraditi bio isti, 3.600 eura.

Toni Milun, odnedavno Vladin ambasador financijske pismenosti, na svojim društvenim mrežama objašnjava razliku između ta dva pojma, koja su izazvala opću pomutnju.

- Do ove godine ta su dva broja bila jednaka, ali više nisu. Ukratko, svaki zaposlenik ima pravo na 7.200 eura neoporezivo tijekom godine. Studenti imaju dodatno još 4.800 eura tako da oni imaju pravo na 12.000 eura neoporezivo (to je njihov drugi limit). Ponavljam, da bi ih roditelji smjeli prijaviti na poreznu karticu kao uzdržavane članove i tako plaćati manje poreza, studenti smiju zaraditi ove godine do 3.600 eura (to je prvi studentski limit), objašnjava Milun.

Međutim taj limit ne odnosi se samo na učenike i studente. Zaposlenici smiju na porezne kartice prijaviti djecu (čak i ako rade), roditelje koji primaju malu mirovinu, supružnike, životne partnere pod uvjetom da tijekom godine ukupno zarade manje od 3.600 eura, a izmjene u neoporezivom primitku za učenike i studente nisu to promijenile, zvučalo to logično ili ne.