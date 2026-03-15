Ovom metodom učitelji i roditelji djeci mogu razviti empatiju: 'Misle da nemaju utjecaj'

Kad se govori o uzrocima porasta vršnjačkog nasilja među mladima, nerijetko čujemo da su djeca danas sve manje empatična. Na tragu toga, spominje se da je potrebno odgajati empatičnu djecu i razvijati tu empatiju kako bi se nasilje suzbilo. Ipak, rijetko doznamo konkretne korake kako to učiniti. Kako razviti empatiju kod djece pitali smo Marinu Brkić, sociologinju i voditeljicu programa Medijacija u Forumu za slobodu odgoja, koja nam je otkrila jednu korisnu metodu.

Nije 'ili ju imaš ili ju nemaš'

Za početak, važno je napomenuti da se o empatiji često govori kao o urođenoj - 'ili ju imaš ili ju nemaš' - ali ona je zapravo kompetencija koja se usvaja aktivnim podučavanjem te posredno i po modelu drugih s kojima smo u interakciji. A posebno se usvaja i od onih koji na neki način drže moć u društvu i zajednici u kojoj se nalazimo.

- Ako djeca nisu iskusila empatiju na vlastitoj koži, svakodnevno svjedočila takvom ponašanju, niti se nalaze u okružjima u kojima se ona aktivno potiče, neće ni znati što je empatija. Neće ju smatrati poželjnom ili korisnom, niti će ju prakticirati u životu. Ako s druge strane čuju druge oko sebe, najprije odrasle, da promišljaju o tome kako se ljudi oko njih osjećaju, ako doživljavaju situacije u kojima čuje da drugi razumiju njihovu ljutnju, strah ili drugu najčešće neugodnu i snažnu emociju, i čak čuje od roditelja riječi poput 'oprosti, razumijem da te moja reakcija povrijedila', gotovo je nemoguće da dijete neće biti empatično prema drugima, objašnjava Brkić.

Neka djeca neće naučiti kod kuće, ali mogu u školi

S obzirom na to da neka djeca nažalost nemaju priliku to čuti u obitelji, kao primarnom krugu koji snažno utječe na njihov razvoj, veliku ulogu može odigrati škola. Brkić dodaje da su odgojno-obrazovni radnici često dojma da nemaju veliki utjecaj, ali to nije tako.

- Mi u Forumu za slobodu odgoja ih podržavamo u tome da ne posustaju. Upornim i angažiranim radom mogu biti presudna snaga u nečijem životu. Upravo to naglašava i suvremeni pedagoški pristup - kad je vidljivo da dijete u primarnoj socijalizaciji, odnosno u obitelji ili kroz 'kućni odgoj' nije usvojilo osnovne pojmove koje u školi smatramo važnim, trebamo promatrati uzrok. Najčešće se radi o zanemarivanju, traumi, kaotičnim obiteljskim odnosima ili pak nedostatku granica. Nakon što utvrdimo uzrok, upravo toj djeci trebamo u školi pružati ono što kod kuće nedostaje, a to je najčešće sigurnost, predvidljivost i jasna struktura, ističe Brkić.

A kako uopće razviti tu empatiju kod djece? Brkić navodi primjer učiteljice razredne nastave koja je odlučila da njezin razred usvoji takozvani 'ja-govor'. To je, objašnjava, jedna od najvažnijih komponenti samosvijesti i važna socio-emocionalna vještina u kojoj govorimo u prvom licu i slobodno izražavamo kako se osjećamo i što mislimo. Također, možemo čuti druge kad nam tako poručuju nešto o sebi.

Kako razviti empatiju kod djece? Učiteljica koja je koristila 'ja-govor'

Učiteljica je bila svjesna da mora biti ustrajna i koristiti svaku priliku za razvoj. To je uključivalo brojne radionice i vježbe na satima razrednika i izvannastavnim aktivnostima, ali i na samim predmetima koje je podučavala. Sama je pojačano i svjesno koristila takav način izražavanja i učenike poticala u brojnim prilikama da se izraze s pomoću 'ja-govora'. Tek krajem 3. razreda primijetila je da su učenici sasvim usvojili ovu vještinu, a kad su došli u 5. razred, primila je brojne pohvale predmetnih nastavnika na njihovo ponašanje, vještine rješavanja sukoba i cijeli niz socio-emocionalnih vještina. Istaknula je da joj je to bila najveća nagrada jer je znala da ih je naučila životnim vještinama.

- Naravno da je takav rad potreban od najnižih razreda, pa i dalje u nastavku vertikale obrazovanja, u što treba aktivno ulagati - iz naše perspektive, prije svega u kompetencije nastavnika. Mi u Forumu upravo to radimo kroz svoj program Medijacija u kojem podučavamo odgojno-obrazovne radnike cijelom nizu kompetencija potrebnih za empatično i nenasilno društvo. Jedna od najuspješnijih edukacija je i Osnovni seminar medijacije - vještine rješavanja sukoba - koji održavamo i kroz brojne projekte i otvorene seminare za sve zainteresirane. No, važno je u ovim nastojanjima imati i podršku obrazovnih vlasti i svih dionika sustava te se zapitati što želimo od društva za nekoliko desetljeća - i možemo li od čisto natjecateljski usmjerenog društva učiniti ono koje nagrađuje izvrsnost u akademskom smislu, ali u isto vrijeme njeguje, potiče i nagrađuje i suradnju. Ja osobno mislim da je moguće oboje, zaključuje Brkić.