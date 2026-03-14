Školarci ove osnovne uče biti heroji: 'Idemo na natjecanja i družimo se'

Učenici OŠ Mladost u Jakšiću mogu ići u Školu vatrogastva, gdje uče koristiti vatrogasnu opremu i sudjeluju na njima prilagođenim vježbama.

OŠ Mladost u Jakšiću jedna je od 62 ustanove u kojima se provodi program cjelodnevne škole, a sredstvima dobivenima od Ministarstva znanosti, obrazovanja u mladih pokrenuli su niz izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.

U suradnji s lokalnim dobrovoljnim vatrogasnim društvom (DVD) pokrenuli su izvanškolsku aktivnost Škola vatrogastva, koja je brzo učenicima postala omiljena. Kako nam priča ravnatelj Boško Obradović, Škola vatrogastva održava se u prostorima škole i u vatrogasnom domu.

- Učenici se upoznaju s vatrogasnom opremom, vozilima i načinom rada vatrogasaca. Takvi susreti posebno su zanimljivi jer imaju priliku vidjeti kako izgleda rad vatrogasaca u praksi. U sklopu ove aktivnosti uče o osnovama zaštite od požara, pravilnom ponašanju u izvanrednim situacijama, načinima dojave požara te osnovama prve pomoći, priča nam ravnatelj Obradović.

'Takvi sadržaji potiču učenike na solidarno ponašanje'

Program uključuje i praktične vježbe poput rukovanja vatrogasnom opremom, upoznavanja s osnovnim vatrogasnim spravama te sudjelovanja u jednostavnijim vježbama koje su prilagođene dobi učenika. Školu vatrogastva mogu pohađati učenici nižih i viših razreda, a program je prilagođen svim uzrastima. Klara je učenica drugog razreda, a već od prvog ide na ovu aktivnost.

- Dvije sam godine u školi vatrogastva. Sviđa mi se jer se igramo i družimo, rekla je Klara.

Ravnatelj smatra da su teme sigurnosti, zaštite i odgovornog ponašanja u kriznim situacijama iznimno važne za učenike. Kaže da takvi sadržaji doprinose razvoju svijesti o osobnoj i zajedničkoj sigurnosti te potiču učenike na odgovorno i solidarno ponašanje u društvu.

I učenici se učanjuju u DVD-ove

Dodaje da ova izvanškolska aktivnost često kod učenika potiče interes za vatrogastvo te mnogi nakon sudjelovanja razmišljaju o uključivanju u lokalna dobrovoljna vatrogasna društva, a to je učinio i Mateo, koji je sad peti razred.

- Sviđa mi se Škola vatrogastva, vježbamo vatrogasne vježbe, idemo na natjecanja i družimo se. Već sam tri godine član DVD-a Jakšić, ispričao nam je Mateo.

Učenici u Školi vatrogastva razvijaju osjećaj društvene odgovornosti, a ujedno se upoznaju s vrijednostima volontiranja i pomaganja zajednici. Ravnatelj Obradović smatra da bi aktivnosti koje potiču volontiranje i društveni angažman trebale imati važnu ulogu u odgoju i obrazovanju mladih.

U školi imaju i nastavu Prve pomoći

Učenici kroz program Vatrogasne škole stječu temeljno razumijevanje vatrogastva, upoznaju osnovnu opremu i postupke te razvijaju svijest o važnosti pomoći drugima i djelovanja za dobrobit zajednice. Uz to u školi je dostupna i izvannastavna aktivnost Prva pomoć koju vodi učiteljica biologije.

OŠ Mladost u Jakšiću za provedbu izvannastavnih aktivnosti dodijeljeno je 80.000 eura, a za izvanškolske aktivnosti 155.080 eura. U školi su organizirali 40 izvannastavnih aktivnosti, a uz to učenici mogu pohađati još 19 izvanškolskih.

Nedavno smo pitali ravnatelje i drugih škola s programom cjelodnevne škole da podijele s nama koje su aktivnosti pokrenuli s pomoću dodijeljenih sredstava.