Učenici Karlo i Marko budući su zidari: 'Zarada je dobra i kad smo na praksi'

Zidari su deficitarno zanimanje, a mi smo razgovarali s učenicima koji se za to zanimanje školuju. Objasnili su nam kako izgleda njihovo obrazovanje.

'Fali zidara' - bio je jedan grafit koji je osvanuo na zagrebačkim ulicama i u potpunosti je točan. Naime, to zanimanje je deficitarno u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Kako bismo približili to zanimanje mladima koji će u budućnosti upisivati strukovni smjer, razgovarali smo s učenicima Karlom i Markom koji se školuju za zidare.

Treći su razred Obrtničke i industrijske graditeljske škole u Zagrebu (OIGŠ). Upoznali smo ih na njihovom štandu na Zagrebačkom obrtničkom sajmu gdje su učenici predstavili svoja zanimanja.

- Od malena sam u tome, s tatom radim. Jednostavno me to zanimalo i taj sam smjer i upisao, to mi je želja bila. Imamo tjedan prakse, tjedan škole. Škola je zapravo dosta lagana, ne radi se teorije puno nego nam je bitnija praksa. Fiziku uopće nemamo, a matematika je jako lagana, rekao nam je Marko.

Objasnili su i kako je posao fizički zahtjevan, ali da se ne mogu zamisliti u nekom uredu, odnosno na poslu u nekom zatvorenom prostoru. Kažu i kako najviše uče na praksi koja im je glavni dio obrazovanja.

- Prvi put kad sam došao na praksu dobio sam metlu u ruke, a danas kad dođem na gradilište već znam što trebam raditi. Većinom radim šalovanje, betoniranje, uvijek sam uz radnike. Zarada je dobra i kad smo na praksi. Ovisi kako se ti pokažeš, toliko ti plaćaju i ovisi što se radi jer nije uvijek isti posao, istaknuli su Karlo i Marko.

