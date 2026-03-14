U ovim je županijama prošle godine sklopljeno najviše brakova: Poznati i podaci za istospolne

Svoju je ljubav prošle godine u Hrvatskoj brakom okrunilo 17.682 parova, a 104 para sklopila su životno partnerstvo između osoba istog spola.

U bračne vode u Hrvatskoj je prošle godine uplovilo 17.682 parova. Najviše njih u Gradu Zagrebu (3.279), Splitsko-dalmatinskoj županiji (2.316) i Zagrebačkoj županiji (1.468), a najmanje u Požeško-slavonskoj (351), Virovitičko-podravskoj (321) i Ličko-senjskoj (164).

Između njih se nalaze Osječko-baranjska županija (1.265), Primorsko-goranska (986), Istarska (878), Zadarska (852), Vukovarsko-srijemska (779), Brodsko-posavska (738), Dubrovačko-neretvanska (653), Varaždinska (568), Krapinsko-zagorska (502), Sisačko-moslavačka (488), Koprivničko-križevačka (429), Šibensko-kninska (425), Karlovačka (402) i Međimurska (364).

Sve ovo podaci su Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Dodajmo još i da je od ukupnog broja sklopljenih brakova sklopljeno 9.438 vjerskih te 8.244 građanskih brakova. Svoju ljubav je okrunilo i 1.695 parova iz 'mješovitih' brakova, odnosno onih koje čine Hrvati i stranci.

Životno partnerstvo između osoba istog spola sklopila su ukupno 104 para. Najviše u Gradu Zagrebu (50), Istarskoj (12) i Primorsko-goranskoj (10). Najmanje, po jedan, sklopljeno ih je u Sisačko-moslavačkoj, Varaždinskoj, Virovitičko-podravskoj, Šibensko-kninskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Međimurskoj.

Za usporedbu, dodajmo da je u Hrvatskoj prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2024. godini sklopljeno 17.206 brakova, a 2023. godine njih 17.306. Godine 2022. sklopljeno ih je 18.074.

Podsjetimo, ranije smo pisali o zanimljivim 'bračnim' podacima iz 2024., koji kažu da su Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska županija imale najvišu stopu sklopljenih brakova. U obje županije ona je iznosila 5,6, dok je na razini Republike Hrvatske ta stopa, odnosno broj sklopljenih brakova na tisuću stanovnika, iznosila 4,5. Žene su u toj godini u brak ulazile s prosječno 29,8 godina, a muškarci s 32.

Dodajmo i da je razvedenih brakova bilo 4.961. To su pak podaci Državnog zavoda za statistiku