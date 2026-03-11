Na vojni rok prijavila se i profesorica Matematike: 'Mislim da dva mjeseca nije puno'

Među kadetima na vojnom roku je i profesorica Matematike Blaženka Bošnjak. Inspiraciju nalazi u braniteljima, a nakon obuke vraća se u školu.

U ponedjeljak 9. ožujka prvi naraštaj kadeta u novom modelu vojnog roka stigao je na obuku. Većinu ročnika čine dragovoljci, a među njima su 82 žene, smještene u vojarnu u Požegi.

Među ženama koje su se prijavile za obuku je i Blaženka Bošnjak, profesorice Matematike iz Nove Gradiške. Za nju je to prilika za stjecanje novog iskustva i vještina, a nakon obuke ne planira ostati u vojsci, već se vraća u školu.

- Mislim da dva mjeseca nije puno i da svatko može ovo proći. Vjerujem da je program dobro osmišljen i da se može dobiti dobra obuka, izjavila je profesorica Bošnjak za Ministarstvo obrane.

Razmatrala je upisati vojni studij

Kako piše lokalni portal RadioNG, Bošnjak je prije desetak godina razmatrala upisati studij vojnog vođenja i upravljanja, no ipak se odlučila za učiteljski studij. Međutim i kao profesorica Matematike htjela se barem na kratko okušati u vojsci.

Za RadioNG ispričala je da inspiraciju pronalazi u braniteljima iz Domovinskog rata, a budući da je geopolitička situacija turbulentna, vjeruje da je dobro biti pripremljen za sve izazove.

Renata Gazibarić je na vojni rok došla iz Njemačke

Među ročnicima koji će proći temeljno vojno osposobljavanje je i Renata Gazibarić, koja je na obuku došla iz Njemačke, gdje živi zadnjih pet godina.

- Još od djetinjstva želja mi je bila otići na vojno osposobljavanje. Mislila sam da neću moći ići na osposobljavanje jer sam se preselila u Njemačku, no u konzulatu sam saznala da je ipak moguće. Otac i svi stričevi bili su u vojsci, a stric mi je i poginuo u ratu, u Vojnoj policiji, ispričala je za MORH zašto se prijavila za obuku.

Podsjetimo, žene ne podliježu obvezi vojne obuke, ali ako žele mogu se dragovoljno prijaviti. Za prijavu kandidatkinje moraju biti punoljetne, protiv njih se ne smije voditi kazneni postupak i ne smiju biti osuđene na bezuvjetnu kaznu zatvora za bilo koje kažnjivo djelo u trajanju više od šest mjeseci. Također ne mogu se prijaviti na obuku ako su podnijele zahtjev za otpust ili odricanje od hrvatskog državljanstva, a sve detalje možete poslušati u videu koji smo snimili.

Instruktori su zadovoljni motivacijom

Instruktori na obuci oduševljeni su motivacijom kadeta, a istaknuli su da su za obuku motivirani i kadeti koji se nisu dragovoljno prijavili.

- Otprilike 50 do 60 posto ročnika došlo je dragovoljno, dok su ostali pristupili na poziv, ali već na prvi pogled vidi se da i u njih postoji vrlo pozitivan pristup obuci. Motivacija među ročnicima zaista je izvrsna. I mi instruktori iznimno smo motivirani jer smatramo da sudjelujemo u nečemu važnom, rekao je instruktor desetnik Fabijan Mašina za MORH.

Što su ročnici radili prvi dan?

Nakon što su ročnici dočekani u vojarnama, raspoređeni su po sobama, a zatim su preuzeli vojnu opremu i odore. Ubrzo nakon toga prvi put su se postrojili, a instruktori su im pokazali kako pravilno namjestiti kapu, uredno nositi odoru te kako stajati u pravilnom vojničkom stavu.

Obuka će se sastojati od pet teorijskih i praktičnih osnova. Teorija korištenja naoružanja ići će uz praksu gađanja, a ročnici će učiti i teoriju taktičkog kretanja kroz bojno polje s praktičnim dijelom. Medicinsku vojnu prvu pomoć također će učiti u teoriji i praksi, a morat će naučiti i komunikaciju ručnim signalima i preko radija. Detalje plana obuke možete pročitati u našem tekstu na poveznici.