Nakon smrti kćeri izborila je zakon protiv online nasilja: Sada traži da vrijedi u cijeloj EU

Nakon što je doživjela gubitak kćeri koja si je zbog online zlostavljanja oduzela život, njena majka je u Irskoj uspjela promijeniti zakon.

Europski parlament podržao je produljenje pravila koje internetskim platformama omogućuje da dobrovoljno otkrivaju i prijavljuju materijale seksualnog zlostavljanja djece na internetu. Riječ je o privremenoj iznimci od europskih pravila o privatnosti komunikacije, a produljeno je jer još nije dogovoren trajni zakon koji bi regulirao kako se takav sadržaj otkriva i prijavljuje na internetu.

O temi zaštite djece na internetu u EU parlamentu je govorila i Irkinja Jackie Fox, poznata po tome što je u Irskoj izborila zakon kojim se uvelo kažnjavanje online zlostavljanja nakon smrti svoje kćeri. Naime, njena kći Nicole, čiji je nadimak bio Coco, 2018. godine počinila je samoubojstvo nakon tri i pol godine online zlostavljanja.

Irska je zbog Coco i njene majke uvela kazne za online zlostavljanje

Nakon njezine smrti njena majka je pokrenula kampanju koja je dovela do promjene irskog zakona jer u to vrijeme online zlostavljači nisu kazneno odgovarali. Godine 2020. uveden je zakon poznat kao Coco’s Law koji kriminalizira ozbiljno online uznemiravanje i dijeljenje intimnih fotografija bez pristanka.

Sada je upozorila i na sve veći problem intimnih fotografija izmijenjenih umjetnom inteligencijom, koje se dijele na internetu bez pristanka osoba na njima.

- Potreban je zakon kojim će se kazneno goniti ljudi koji misle da je u redu dijeliti intimnu sliku nekoga ili mijenjati nečije lice ili im uklanjati odjeću uz pomoć umjetne inteligencije. Irska vlada je rekla da će pristati na izmjene Coco's Law kako bi se uključile i slike umjetne inteligencije. To je sjajno, ali ostatak Europe mora učiniti isto, rekla je Jackie Fox u parlamentu, prenosi rte.ie.

Sve veći problem generiranje sadržaja preko AI-a, slučajevi već zabilježeni i u Hrvatskoj

Inače, u Hrvatskoj je dijeljenje intimnih snimki bez pristanka regulirano Kaznenim zakonom kroz kazneno djelo zlouporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja. Osoba koja bez pristanka podijeli intimnu snimku, iako je ona prvotno nastala uz pristanak za privatnu uporabu, može biti kažnjena zatvorom do jedne godine.

Ista kazna predviđena je i za one koji izrade ili izmijene takvu snimku, primjerice manipulacijom fotografije, i prikažu je kao pravu. Ako je sadržaj objavljen putem interneta ili na drugi način postane dostupan većem broju ljudi, kazna može biti do tri godine zatvora.

Zabrinjavajuće je što su se i u Hrvatskoj pojavili i prvi slučajevi montiranja lica na gola tijela s pomoću umjetne inteligencije. To su napravili učenici jednoj kolegici iz razreda, a kako je to škola riješila možete pročitati na ovoj poveznici.

Ako si žrtva zlostavljanja ili misliš da se ono događa nekome koga poznaješ, slučaj možeš prijaviti policiji putem aplikacije Red Button na ovoj poveznici. Ukoliko hitno trebaš pomoć ili intervenciju policije, nemoj slati poruku putem ove aplikacije – umjesto toga odmah nazovi policiju na broj 192 ili obavijesti odraslu osobu u koju imaš povjerenje da nazove policiju ili s tobom dođe u najbližu policijsku postaju gdje možeš zatražiti pomoć policije.

Ako ste žrtva nasilja ili zlostavljanja, bilo obiteljskog, vršnjačkog ili od strane treće osobe možete se javiti i Hrabrom telefonu na 116 111 (za djecu), odnosno na 0800 0800 (za mame i tate). Informacije o postupku prijave možete dobiti na besplatnoj i anonimnoj liniji Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja na 116 006 koja je otvorena svaki dan od 0 do 24 sata. Potonja, napomenimo, radi samo s odraslima.

U slučaju da vi ili netko koga znate ima suicidalne misli ili je žrtva cyberbullinga i druge vrste nasilja, možete se obratiti psihološkom centru TESA. Psihološko savjetovanje je dostupno putem telefona za psihološku pomoć na 01 48 28 888 svakog radnog dana od 10 do 22 sata.