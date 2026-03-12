Učenici pravili lažne profile nastavnika i slali seksualne poruke školarcima: Slučaj prijavljen policiji

Nekolicina učenika iste osnovne škole napravila je Instagram profil dvoje nastavnika, javljali se učenicama i učenicima i pitali bi li imali spolne odnose s njima. Prema prijavi koja je pristigla na adresu naše redakcije, za cijeli slučaj nastavnici su saznali slučajno i odmah reagirali. No, na tome učenici nisu stali, samo dan nakon događaja od kuće su pozivali nastavnicu i upućivali joj vulgarne riječi psujući joj Boga i mater.

Sve je prijavljeno i policiji

Riječ je o događajima koji su se početkom veljače odvili jednoj osnovnoj školi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. U skladu sa smjernicama Pravobraniteljice za djecu i Kodeksom časti hrvatskih novinara, naziv škole ne objavljujemo radi zaštite identiteta uključenih maloljetnika, o čemu više možete čitati na poveznici.

U osnovnoj školi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji učenicima je zbog nedjela izrečena mjera preseljenja učenika u drugu školu, ali slučaj još nije okončan.

- Škola je dana 2. veljače 2026. godine saznala da je dvoje učenika izradilo lažne profila na ime učitelja škole. Dana 12. veljače 2026. Učiteljsko vijeće jednoglasno je dalo prijedlog ravnatelju za izricanje pedagoške mjere preseljenja u drugu školu. Sukladno čl. 84. st. 6. Zakona o odgoju i obrazovanju (ZOOOŠ), ravnatelj Rješenjem odlučuje o pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu na temelju prijedloga učiteljskog vijeća. Kako bi Škola zaštitila učenike i učitelje čiji su identiteti zloupotrijebljeni sve je prijavljeno nadležnim institucijama, stoji u odgovoru koji potpisuje škola.

Da je prijava iz škole uistinu zaprimljena, potvrđuju za srednja.hr i iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

- Vezano za događaj za koji tražite informacije obavještavamo Vas da je lokalna Policijska postaja zaprimila dojavu o kreiranju lažnih Instagram profila nastavnika iz osnovne škole s kojih su slane neprimjerene poruke. Provedeno je kriminalističko istraživanje te su sva saznanja dostavljena na nadležno Općinsko državno odvjetništvo za mladež u Bjelovaru na njihovo daljnje postupanje, odgovorili su nam iz policije.

Optužbe o odugovlačenju procedure

Međutim, prijava pristigla na našu adresu sadrži i dodatnu, inkriminirajuću tvrdnju. Da je ravnatelj škole odugovlačio s procedurom izricanja mjere preseljenja i nakon prijedloga Učiteljskog vijeća o mjeri otišao na godišnji. I to ne bi li se učenik preselio u drugu školu i tako preduhitrio pedagošku mjeru, jer je roditelj član HDZ-a, tvrdi čitatelj u prijavi. Ravnatelja smo vrlo direktno pitali kako komentira navode iz prijave o tome da je odugovlačio postupak i to tako da je otišao na godišnji. U odgovoru škole tvrde - za preseljenje uopće nisu znali do posljednjeg koraka u proceduri.

- Dana 5. veljače 2026. sukladno čl. 84. st. 7. ZOOOŠ-a ravnatelj je rješenjem privremeno udaljio oba učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere, ali ne duže od 8 dana. Nadalje, sukladno čl. 5. st. 8. Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, pedagoška mjera se mora izreći najkasnije u roku od 15 dana ako je učenik rješenjem ravnatelja privremeno udaljen iz odgojno-obrazovnog procesa (znači da smo pedagošku mjeru morali izreći najkasnije do 20. veljače 2026.).Pedagoška mjera preseljenja u drugu školu je najstroža mjera i vrijedi do kraja osnovnoškolskog obrazovanja te upravo zbog navedenog ravnatelj i stručni suradnici su prije izricanja, a sve sukladno čl.5. st.2. Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera provodili postupke kako ne bismo nešto ispustili u proceduri. Pedagoška mjera preseljenja u drugu školu izrečena je 17. veljače 2026. godine te je isti dan uručena nadležnom tijelu županije opet sukladno čl.85. st. 1. ZOOOŠ-a. Dana 16. veljače 2026. dobili smo obavijest da je jedan od navedenih učenika upisan u drugu školu, sukladno čl.23. st. 7. ZOOOŠ-a. O tome do tada nismo imali saznanja, odgovaraju za srednja.hr iz škole.

Jedan od roditelja žalio se na mjeru

Jesu li na odluke škole u ovom slučaju utjecali pritisci osnivača škole ili lokalnih političkih struktura - posljednje je pitanje koje smo postavljali ravnatelju. Iz škole tvrde da 'sukladno zakonima i propisima samostalno donose odluke bez utjecaja osnivača škole ili lokalnih političkih struktura'. Otkrivaju i da je jedan od roditelja podnio žalbu na pedagošku mjeru.

- Budući da je na poticaj učitelja čiji je identitet povrijeđen jedan od roditelja podnio žalbu na pedagošku mjeru preseljenja u drugu školu, cijeli predmet dostavljen je nadležnom ministarstvu koje odlučuje o žalbi. Ponovno naglašavamo da je pedagoška mjera preseljenja u drugu školu najstroža mjera i da vrijedi do kraja osnovnoškolskog obrazovanja, da je riječ o maloljetnim učenicima osnovne škole koja je obvezna, uzimajući u obzir okolnosti koje utječu na psihofizički razvoj djeteta oprezno se postupalo u proceduri, nije se žurilo, a uz sve su se poštovali navedeni rokovi. U konkretnom slučaju poduzete su sve mjere i postupci u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, poručuju iz ove osnovne škole.