Maloljetnici se iživljavali na Nepalcima: 'Simbol su onoga protiv čega ih huškaju radikalni desni akteri'

Policija u Zagrebu izvijestila je o još jednom slučaju napada na dostavljače iz Nepala. Prošlog tjedna 18-godišnjak i petorica maloljetnika u dva su navrata putem aplikacije naručili hranu, a zatim dočekali dostavljače i ukrali im je. Policija sumnja da su se krađe dogodile 3. i 4. ožujka u Galovićevoj ulici.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 110 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv svih osumnjičenih policijski su službenici podnijeli kaznene prijave nadležnim državnim odvjetništvima.

'Ovakva kaznena djela nismo imali ranije'

Prouzročena šteta može biti puno veća od ukradene hrane, jer nasilje ostavlja duboke psihičke posljedice. Strani radnici, koji već žive u teškim uvjetima i rade za relativno male plaće, a većinu zarade šalju svojim obiteljima, zbog takvih činova mogu osjećati strah, tjeskobu i odbacivanje. Ovo nije prvi slučaj da se ovako nešto događa, a napadi na strane radnike događaju se i u drugim gradovima, na primjer u Splitu, gdje su maloljetni napadači s privremenim mjerama bili pušteni iz zatvora.

To otvara pitanje odgovornosti za ovakva djela, a budući da je riječ većinom o maloljetnicima, cijela priča postaje još složenija. Aleksandar Maršavelski, profesor Kaznenog prava s Pravnog fakulteta u Zagrebu smatra da je riječ o eskalaciji uličnog delinkventnog ponašanja koje je nastalo u društveno-političkom kontekstu normalizacije ekstremističke retorike.

- Ovakva kaznena djela nismo imali ranije i očito su posljedica normalizacije ekstremističke retorike u javnom prostoru. Kada se u javnosti tolerira ili čak glorificira simbolika povezana sa zločinačkim režimom NDH, kada figure poput Marka Perkovića Thompsona, Marka Skeje ili Dražena Keleminca postaju arbitri domoljublja, a njihova retorika prožima društvene mreže koje konzumiraju mladi, tada ulično nasilje nad dostavljačima iz Nepala postaje logičan, iako tragičan, nastavak takvog ideološkog usmjerenja, smatra profesor Maršavelski.

Profesor smatra da se radi o djelu motiviranom mržnjom

Profesor ističe da počinitelji nisu samo otuđili hranu, već činjenica da su okružili žrtve i primijenili silu pokazuje visok stupanj bezobzirnosti koji upućuje na to da se radi o kaznenom djelu motiviranom mržnjom. Također to što su u dva navrata ponovili isto djelo ukazuje na predumišljaj i potpunu odsutnost straha od kaznenog progona, što je simptomatično za mlade radikalizirane skupine, smatra profesor.

- U postupku protiv osumnjičenih ključnu ulogu igra Zakon o sudovima za mladež (ZSM), budući da su u skupini bila petorica maloljetnika i jedan osamnaestogodišnjak. Na potonjeg se mogu primijeniti kazne predviđene za odrasle počinitelje, ali i odgojne mjere ako se utvrdi da je njegov psihofizički razvoj bliži maloljetničkom. Svrha kažnjavanja nije isključivo represija, već pružanje pomoći i nadzora radi pravilnog razvoja, pojašnjava profesor Maršavelski.

Kakvu kaznu mogu dobiti?

Navodi da sud raspolaže širokim spektrom mjera koje se mogu podijeliti na izvanzavodske i zavodske. Na primjer, sud može naložiti počiniteljima da se ispričaju oštećenim Nepalcima, poprave štetu (isplate 110 eura) ili se uključe u rad humanitarnih organizacija.

- Ove mjere su izrazito bitne jer prisiljavaju počinitelje na suočavanje s ljudskošću svojih žrtava, što je suprotno od dehumanizirajućeg narativa koji im se nudi u radikalnim desnim krugovima, smatra profesor.

'Vjerojatno neće biti izrečen maloljetnički zatvor'

Ako se utvrdi da roditelji ne mogu adekvatno usmjeravati djecu, sud određuje nadzor stručne osobe iz centra za socijalnu skrb, koji traje od šest mjeseci do dvije godine. U slučajevima ponovljenih djela, maloljetnici se mogu uputiti u odgojnu ustanovu ili odgojni zavod.

- Maloljetnički zatvor je rezerviran za najteže slučajeve starijih maloljetnika (16-18 godina) i u ovom slučaju vjerojatno neće biti izrečen, s obzirom na to da je zapriječena kazna za tešku krađu do tri godine, očekuje profesor Maršavelski.

'Dostavljač je simbol svega protiv čega ih huškaju'

Međutim on naglašava da se ovakvi napadi ne događaju slučajno, već smatra da su rezultat ksenofobije koju ekstremna desnica interpretira kao opravdanje nacionalnih interesa.

- To su kodirani signali koji poručuju mladima da je Hrvatska 'samo za Hrvate', a da su stranci nepoželjni uljezi koje je dopušteno maltretirati. Dostavljač iz Nepala za ove maloljetnike više nije samo osoba koja nosi hranu, on je simbol svega onoga protiv čega ih huškaju radikalni desni akteri. Krađa hrane u tom kontekstu nije čin gladi, već čin dominacije. Blokiranje tijelima i naguravanje su performativni akti kojima se žrtvi oduzima dostojanstvo, a počiniteljima osigurava status unutar njihove vršnjačke skupine zatrovane nacionalizmom, smatra profesor Maršavelski.

Simptom države koja se boji jasno reći 'ne'

Stoga vjeruje da bi sustav trebao reagirati proaktivno, a ne samo reaktivno. Smatra da bi u ovom slučaju primjerena kazna bio rad u zajednici gdje su počinitelji u izravnom kontaktu s pripadnicima manjina i stranim radnicima kako isprika oštećenicima ne bude samo radi forme, već dio šireg tretmana de-radikalizacije.

- Ovaj problem je mnogo dublji od par ukradenih obroka. To je simptom države koja se boji jasno reći 'ne' revizionizmu i ksenofobiji. Šestorica mladića su samo izvršitelji narativa koji su skovali odrasli, politički moćni i javno prisutni akteri. Ako se ne počnu dosljedno primjenjivati prekršajne i kaznene odredbe protiv svakog oblika poticanja na mržnju, ovi će se slučajevi 'iživljavanja' pretvoriti u nešto mnogo gore. Počinitelji će odgovarati, ali hoće li te kazne išta promijeniti ovisi o tome hoće li društvo u cjelini osuditi ideologiju koja ih je navela na počinjenje kaznenog djela. Bez te šire promjene, Nepalci i drugi strani radnici će biti ugroženi ovakvim incidentima, zaključuje profesor Maršavelski.