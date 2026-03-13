Završile isti studij, jedna smije raditi odmah, a druga ne: Sve završilo i na Ustavnom sudu

Godinama je trajala borba diplomiranih u pojedinim zdravstvenim strukama. Ironično, tražili su da im država omogući pristup obvezi koju je sama propisala - pripravničkom stažu koji je put do licence za rad u struci. Problem koji se protezao godinama bio je taj da je država određivala premale pripravničke kvote za zdravstvene ustanove u odnosu na stvarni broj diplomiranih pa je za mnoge pripravnička pozicija bila nedosanjani san. Umjesto na radnom mjestu u zdravstvu za koje su se školovali, godinama su neki radili kao dostavljači, konobari i slične uslužne poslove.

'Dvije osobe koje su završile isti studij imaju različite uvjete za početak rada'

Vatrogasna mjera države stigla je prošle godine - staž za neka zanimanja ukinut je izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. No, po tom pitanju nisu baš svi u ravnopravnom položaju - oni koji su studij završili prije godine koju određuje spomenuti zakon i dalje moraju na staž. Da je riječ o nepravdi, ističu pokretači nove inicijative i peticije i ankete 'Za ukidanje obveze pripravničkog staža'.

- Osobe koje su upisale studij prije određene godine i dalje moraju obaviti pripravnički staž i položiti stručni ispit prije početka rada, dok osobe koje su isti studij upisale kasnije tih obveza više nemaju. Time je stvorena situacija u kojoj dvije osobe koje su završile isti studij i stekle iste kompetencije imaju različite uvjete za početak rada u struci isključivo zbog godine upisa studija. Cilj inicijative je da se opseg problem sagleda na temelju stvarnih podataka prikupljenih iz naše peticije-ankete, a koje zdravstveni sustav nije prikupio i zbog čega usvojene izmjene zakona nisu ostvarile željenu reformu, odnosno pronaći rješenje koje će osigurati jednak pravni položaj za sve zdravstvene djelatnike, kaže nam pokretač inicijative Dražen Jelavić.

Ističe i neke primjere koji otvaraju pitanje jednakog pravnog položaja zdravstvenih djelatnika.

- Imamo primjer koji se odnosi na diplomski studij sanitarnog inženjerstva. Studentica koja je studij upisala 2022./2023. i završila ga mora obaviti pripravnički staž i položiti stručni ispit prije početka rada. S druge strane, studentica koja je isti studij upisala godinu dana kasnije, 2023./2024., iako je na dan upisa imala iste zakonske obveze, nakon izmjena zakona više nema obvezu pripravničkog staža ni stručnog ispita. To znači da dvije osobe koje završavaju isti studij, često u isto vrijeme, imaju potpuno različite uvjete za početak rada u struci. Isti slučaj imamo za prvostupnike fizioterapije, radne terapije, radiološke tehnologije i medicinsko-laboratorijske dijagnostike, koji su upisali studij 2021./2022. i prije te moraju obaviti pripravnički staž i položiti stručni ispit za razliku od istih prvostupnika koji su upisali isti studij godinu dana kasnije, 2022./2023. i nakon toga, a koji nisu obvezni obaviti staž niti položiti stručni ispit, navodi Jelavić.

Neki godinama iščekuju staž

Inače, Zakon kojim je ukinuto obvezno pripravništvo za dio zdravstvenih djelatnika u Saboru se mijenjao po hitnoj proceduri, na što je oporba imala primjedbe. Iz Ministarstva zdravstva tada su, na primjedbu zašto se staž ukida samo za neke, a drugima ostaje obveza, tvrdili da 'ne možemo imati retroaktivnu primjenu zakona'. Oporbeni zastupnici isticali su kako to nije istina i da će sada zapravo oni koji su diplomirali prije više godina još teže doći do pripravničkog mjesta u ustanovama. Jelavić ističe da problem nedostatka pripravničkih mjesta i dalje postoji.

- Upravo zbog toga pokrenuta je ova peticija-anketa među zdravstvenim djelatnicima kako bi se prikupili stvarni podaci o tome koliko ljudi čeka mogućnost započinjanja pripravničkog staža i u kakvoj se situaciji nalaze. Do sada je u anketi sudjelovalo 142 ispitanika iz različitih dijelova Hrvatske, a dio njih navodi da natječaji uopće nisu raspisani ili da nema dovoljno odobrenih mjesta. Dobiveni podaci ukazuju na ozbiljan problem u sustavu. Prema prikupljenim i poražavajućim odgovorima: 73% ispitanika čeka više od godinu dana na mogućnost započinjanja pripravničkog staža, 45% ispitanika čeka više od dvije godine, a svaki četvrti ispitanik čeka više od tri godine. Zbog toga se događa da zdravstveni djelatnici završavaju studij, ali ne mogu započeti rad u struci jer ne mogu obaviti pripravnički staž, kaže Jelavić.

Zamolio je zdravstvene djelatnike koji još nisu ostvarili pravo na pripravništvo da ispune anketu ne bi li podaci o tome koliko je osoba oštećeno bili što reprezentativniji. Inicijativa se obratila i Ministarstvu zdravstva.

- Ministarstvu zdravstva dostavljeno je preliminarno izvješće peticije/ankete temeljeno na podacima prikupljenim u anketi. U dopisu smo zatražili pisano očitovanje o ovom pitanju, službene podatke o broju odobrenih pripravničkih mjesta u 2026., institucionalnu suradnju u prikupljanju cjelovitih podataka o ovom problemu te sudjelovanje u informiranju javnosti o potrebi prikupljanja podataka putem navedene ankete radi dobivanja što potpunijeg uvida u razmjere problema. Ministarstvo je zamoljeno za odgovor u roku od 15 dana, a koji ističe za tjedan dana. Smatramo da je važno da se ovaj problem sagleda na temelju stvarnih podataka i da se utvrdi koliko zdravstvenih djelatnika nalazi se u situaciji da ne mogu započeti rad u struci zbog obveze pripravničkog staža, kaže Jelavić.

Slučaj završio i na Ustavnom sudu

Najbolje rješenje bilo bi, podcrtava, učiniti nove izmjene zakona kojima bi od dana njihova stupanja na snagu ovi zdravstveni djelatnici bili oslobođeni obveze obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita. Smatra da bi jedino takvo rješenje bilo jednako za sve, čime bi se u cijelosti poštovalo načelo jednakosti pred zakonom.

- Važno je naglasiti da ova inicijativa nije usmjerena protiv pripravničkog staža kao takvog. Problem na koji upozoravamo je situacija u kojoj zakon za dio generacija i dalje propisuje obvezu pripravničkog staža, dok istodobno sustav ne osigurava dovoljno pripravničkih mjesta, a druge generacije tih obveza više nemaju. Zbog toga smatramo da je važno otvoriti javnu raspravu o ovom pitanju i pronaći rješenje koje će osigurati jednak pravni položaj zdravstvenih djelatnika i funkcionalnost zdravstvenog sustava. Dana 29. prosinca 2025. predan je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti izmjena zakona s Ustavom Republike Hrvatske te se iskreno nadamo da će Ustavni sud, s obzirom na javni interes i posljedice za velik broj zdravstvenih djelatnika, ovaj predmet razmotriti u razumnom roku, zaključuje Jelavić.