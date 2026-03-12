Promijenio se ključni uvjet za dodjelu državne stipendije, nastavnik: 'Apsolutni promašaj'

Glavni kriterij za dobivanje državne stipendije u iznosu od 2.400 eura za učenike deficitarnih obrtničkih zanimanja je prosjek ocjena, a za ovu školsku godinu on je povećan s dosadašnjih 4,0 na 4,5. Nastavnik Goran Knežević, koji već 20 godina radi kao vjeroučitelj u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice, upozorava na 'apsurdnost i promašenost' ovog glavnog kriterija koje je postavilo Ministarstvo gospodarstva.

'Koliko osmaša s prosjekom 4,5 upisuje trogodišnju školu'?

Kako kaže, da bismo razumjeli cijelu situaciju, prvo se trebamo zapitati koliko osmaša s prosjekom ocjena 4,5 upisuje trogodišnje strukovno, odnosno obrtničko zanimanje. U strukovnoj školi ovaj nastavnik radi već puna dva desetljeća i na prste jedne ruke može nabrojati učenike koji su s takvim prosjekom upisali neko od deficitarnih obrtničkih zanimanja - recimo konobara, kuhara, slastičara, bravara, autolakirera, mesara, zidara ili soboslikara.

- Da sada kontaktirate obrtničke škole po Hrvatskoj dobili biste isti odgovor. Profil učenika koji upisuju trogodišnje obrtničke programe je u cijeloj Hrvatskoj manje-više isti: to su učenici koji nisu imali dobre ocjene za upisivanje četverogodišnjih programa - zbog različitih razloga, koji imaju poteškoće u savladavanju gradiva, koji nerijetko imaju teške socio-ekonomske prilike koje uvelike utječu na njihove rezultate. Postaviti za učenike završnog razreda osnovne škole kriterij od 4,5 je apsolutno promašen, tim više jer je prvi cilj samoga natječaja 'povećati interes mladih za obrazovanjem u deficitarnim obrtničkim zanimanjima', ističe Knežević.

Za učenike završnog razreda osnovne škole, smatra, kriteriji bi morali biti niži. Prosjek ocjena ne veći od 3,0, a oni koji imaju bolji prosjek, dodaje, trebali bi dobiti dodatne bodove.

- Za njih bi za dodatne bodove bila vrlo važna socio-ekonomska slika, a neke kolege tvrde da bi ocjena iz Tehničke kulture trebala biti dodatni kriterij, osobito za neka zanimanja. Što se tiče kriterija za učenike koji su već upisali neko obrtničko zanimanje, krucijalne bi bile ocjene iz stručnih predmeta (modula), praktične nastave, stručne prakse, odnosno učenja temeljenog na radu. Dodatno bi se, na primjer, mogla bodovati preporuka razrednika i mentora, mišljenja je Knežević.

Koje su alternative ovom kriteriju?

Naravno, kaže, opći uspjeh također treba vrednovati, ali ne na predloženi način, eliminacijski, nego kao dodatni kriterij bodovanja.

- Neki od kolega navode kao eliminacijski kriterij pedagoške mjere, odnosno ukor, opomenu pred isključenje. U svakom slučaju, postaviti eliminacijski kriterij općeg uspjeha od 4,5 nikako neće i ne može biti nešto što će potaknuti učenike da upisuju obrtnička deficitarna zanimanja, a vrlo malen je broj onih učenika koji će tijekom svoga srednjoškolskog obrazovanja imati takav prosjek, pojašnjava Knežević.

Iz svakodnevnog rada s učenicima ovaj nastavnik zna da poticaj u vidu stipendija može biti itekako motivirajući za učenike. Mnogi učenici dolaze iz lošijeg socio-ekonomskog, obiteljskog ili društvenog okruženja, iz siromašnijih obitelji ili obitelji koje žive u materijalno skromnijim uvjetima. Takvo okruženje, navodi, jako utječe na mogućnosti školovanja učenika, njihove odabire, njihovo učenje. Vrlo često takvi učenici upisuju obrtnička zanimanja kako bi što prije 'stali na svoje noge' pa stipendiranje takvih učenika ima višestrukog smisla.

- Bolja financijska situacija dodatno motivira - nerijetko dobar rad nije adekvatno popraćen od strane poslodavaca, što je neka druga priča, ali stipendiranjem onih koji pokazuju interes za odabranu struku, onih koji postižu vrlo dobre rezultate na praksi, društvo ispravlja taj nedostatak i šalje poruku da je svako zanimanje važno i cijenjeno. Konačno, dugoročno gledano, stipendiranjem se postiže treći cilj iz nama spornog natječaja, a to je 'osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu'. Dakle, ako dajemo stipendije kako bismo učenike motivirali da upišu deficitarno zanimanje, ako želimo stipendiranjem motivirati da nam učenici budu što bolji u svojem zanimanju, ako želimo da oni sutra budu sposobni i kvalitetni obrtnici, samostalni i da tako potiču i druge, onda je apsolutno besmisleno postaviti takav isključujući kriterij kakav je sada postavljen, naglašava Knežević.

Stipendija za učenike obrtničkih zanimanja

Dodaje da kritika prije svega ide Ministarstvu gospodarstva. Kako kaže, u najmanju je ruku čudno da ne znaju ili se nisu potrudili saznati kakav profil učenika upisuje trogodišnje obrtničke škole.

- Ako im je prošle godine ostalo nedodijeljeno gotovo 300 stipendija, a prosjek ocjena koji su stavili kao kriterij bio je 4,0, što mogu očekivati ove godine? Morali bi znati da većina djece koja upisuju obrtnička zanimanja ne može postići niti približan uspjeh i da je takav kriterij potpuno demotivirajući, tvrdi Knežević.

Dotiče se još jednog isključujućeg kriterija koji se nalazi u natječaju. Ako učenik prima stipendiju iz nekog drugog izvora, nema pravo na ovu stipendiju.

- Postoje općine i gradovi koji stipendiraju učenike deficitarnih zanimanja. To čine kako bi u svojim mjestima također poticali na upisivanje onih obrtničkih zanimanja koja su deficitarna. Kriteriji kod njih nisu ovako visoki kao kod Ministarstva, ali nisu ni iznosi. Mi nasušno, u čitavoj državi, trebamo dobre i sposobne obrtnike, stoga smatram kako je više stipendija samo bolje i poticajnije za učenike i roditelje. Taj kriterij ne mora biti isključiv, nego bi se, recimo, mogao odrediti cenzus. U ovom slučaju više financijske potpore može biti samo korisnije za sve nas, a posebno za učenike, navodi Knežević.

Institucije mu još uvijek nisu odgovorile

Svoje pismo u kojem objašnjava ovu problematiku uputio je prije otprilike tjedan dana Ministarstvu gospodarstva, Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, Hrvatskoj obrtničkoj komori i Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Do trenutka pisanja ovog članka nije mu odgovorila ni jedna institucija.

- Možda i neće. No meni je drago da je cilj barem donekle postignut i da su mnoge kolege moje pismo podijelile na svojim društvenim mrežama te da su reakcije na otvoreni natječaj istovjetne mojoj, zaključuje Knežević.

Upit Ministarstvu gospodarstva uputio je i portal srednja.hr, a njihov odgovor objavit ćemo po primitku.