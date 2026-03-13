Od danas mobiteli službeno zabranjeni u školama: Evo koje su još novosti stupile na snagu

Učenici osnovnih škola od danas ne smiju koristiti mobitele za vrijeme boravka u školi. Moraju ih držati u torbama ili ormarićima.

Osmi je dan od objave izmjena i dopuna Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera u Narodnim novinama, što znači da od danas stupa na snagu. Ovo je prvi dan u kojem je učenicima svih osnovnih škola u Hrvatskoj službeno zabranjeno koristiti mobitele za vrijeme nastave.

Zabrana mobitela u osnovnim školama

Odluka je to Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM).

- Mislim da prolazi onako kako je i zamišljeno. I prije nego što smo donijeli ovaj pravilnik koji zabranjuje korištenje mobitela u prostoru osnovnih škola i za cijelo vrijeme trajanja školskog dana, otprilike je negdje 80 posto škola zabranjivalo korištenje mobitela. Ne moram naglašavati da je korištenje mobitela na satu i u osnovnim i u srednjim školama zabranjeno oduvijek, osim u svrhe izvođenja nastave, što dozvoljava nastavnik. Razlika je da smo u osnovnim školama zabranili i pod odmorima. Nemamo negativnih povratnih informacija da u nekim školama dolazi do problema, pobune ili slično, rekao je u petak ministar znanosti, obrazovanja i mladih, Radovan Fuchs.

Kako smo ranije pisali, učenik mobilni telefon smije donijeti u školu, ali ga mora držati ili u torbi ili u ormariću, ovisno o tome što je propisano kućnim redom svake škole.

- Kao neprihvatljivo ponašanje smatrat će se i upotreba informacijsko komunikacijskih uređaja (mobitela, pametnih satova...) u svim prostorima osnovne škole (i na nastavi i izvan nje) osim u edukativne, zdravstvene i druge svrhe uz odobrenje škole. U srednjim školama ostat će zabrana nedopuštenog korištenja tijekom nastave jer bi zabrana korištenja mobitela i izvan nastave bila teško primjenjiva. Međutim, ostavlja se mogućnost srednjim školama da vlastitim kućnim redom dodatno postrože pravila i zabrane upotrebu i izvan nastave, objasnili su ranije iz MZOM-a.

Ostale promjene Pravilnika

Druge promjene odnose se na postroženje neprihvatljivih ponašanja učenika, uvođenje neopravdanih izostanaka u slučaju bojkota nastave kao znak protesta i uključivanje socijalne službe u određenim slučajevima. O svemu smo više pisali ovdje.

Pisali smo i o školama u kojima su mobiteli zabranjeni već duže vrijeme. Iz Osnovne škole Gradec potvrdili su nam da su mobitele tijekom nastave i odmora zabranili prije otprilike tri godine. Isto je 2023. učinila i I. osnovna škola Bjelovar, Osnovna škola Hvar, I. osnovna škola Varaždin i Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog. Razgovore s njihovim ravnateljima možete pronaći ovdje.