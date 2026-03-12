Mirka i Ana pomažu teško oboljeloj djeci: 'Oni su meni poklonili puno više'

Motivacija ili iskustvo? Poslodavce smo pitali što presuđuje kod zapošljavanja studenata
Učenici, studenti i drugi zainteresirani imaju se priliku prijaviti za volontiranje na dječjem hematoonkološkom odjelu u Zagrebu.
Udruga Krijesnica poziva učenike i studente da se prijave na edukaciju novih volontera na dječjem hematoonkološkom odjelu u Zagrebu, a prijave traju do ponedjeljka 16. ožujka. Naime, ova udruga već godinama projekt volontiranja na ovom odjelu te uspješno koordinira volontere koji svojim vremenom i podrškom doprinose stvaranju toplije i podržavajuće atmosfere za djecu na liječenju i njihove obitelji. Riječ je o dugoročnom volontiranju, pri čemu volontere kontinuirano prate, educiraju i pružaju im podršku u njihovom volontiranju.
Završetkom prijava iz udruge će se javiti prijavljenima u svrhu kratkog razgovora. Edukacija za nove volontere održat će se u Zagrebu u četvrtak, 19. ožujka i petak, 20. ožujka. Obvezno je sudjelovati na oba termina. Prijaviti se možete putem poveznice.
Kroz volontiranje u ovoj udruzi prošli su brojni učenici i studenti koji su time stekli i vrijedno iskustvo za razvijanje svoje karijere, ali i odrasli ljudi. Neki od njih svoje su volonterske priče podijelili na službenoj stranici udruge.
Tako Mirka Šafarić-Vučko navodi da je kao studentica psihologije slušala izlaganje na temu psihoonkologije. Tijekom predavanja su spomenuli Krijesnicu, kao jednu od udruga koja pomaže djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima. Isti dan, kada je došla kući, javila se Krijesnici sa željom da bude njihov volonter.
- Ono što me odmah oduševilo je predanost članova udruge radu za dobrobit oboljele djece. Uz njih svaki volonter ima potrebu izvući ono najbolje iz sebe i dati najviše što može. U godinu dana volontiranja u Krijesnici sudjelovala sam u raznim projektima i aktivnostima. Jedna od aktivnosti bio je Kamp u Fužinama. Što je Kamp? Nešto neopisivo! Mjesto na kojem caruju veselje i smijeh, gdje odrasli mnoge bitne stvari nauče od djece, gdje se zajedništvo osjeti u zraku, gdje spoznate svoje prednosti i poradite na svojim manama. Poželite tamo ostati zauvijek! Kao volonter Krijesnice imala sam priliku proširiti svoje znanje o malignim bolestima, mnogo naučiti od osoba koje su pobijedile malignu bolest, razviti zanimanje za temu psihoonkologije, steći nova poznanstva i iskustva, kvalitetno provesti slobodno vrijeme, činiti korisne stvari za druge i još mnogo divnih stvari zbog kojih bi sve ljude pozvala da volontiraju, ispričala je Mirka.
Ana Veočić istaknula je da ju želja za volontiranjem prati još od studentskih dana, no uvijek je pronalazila izgovore zašto nema vremena, zašto baš ne u toj udruzi, zašto baš ne s tom skupinom ljudi, zašto baš sad nije pravi trenutak. Onda se pojavila Krijesnica i pomislila je da je vrijeme da se konačno odluči, učini nešto konkretno, korisno i drukčije. Htjela je darovati svoje vrijeme nekome kome je to stvarno potrebno.
- Na početku je u meni prevladavao strah, a s druge strane, ta velika želja. Kasnije se taj strah pretvorio u radost i nestajao je svaki put kada bih nogom kročila na odjel. Za mene je odlazak na odjel i druženje s djecom puno više od volontiranja - to je mjesto koje je ispunjeno pozitivom, igrom, snagom, vjerom, nadom, smijehom, a kada smijeha i nestane, i dalje je to mjesto koje me svaki put iznova i istom mjerom oduševi te pokaže da je u životu bitno ostati pozitivan, a ne brinuti se oko nebitnih stvari. I svaki put kada izađem s odjela prati me isti osjećaj ispunjenosti i sreće. Možda sam poklonila djeci i roditeljima mrvicu svog vremena, ali oni su meni poklonili puno više od toga. Djeca su me naučila strpljivosti, odgovornosti, posvećenosti, maštanju, naučila su me kako gubiti i kako se veseliti, a roditelji što zaista znači biti jak, ističe Ana.
