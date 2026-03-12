STEM Akademija gostuje u knjižnicama Zagreba, Zaprešića i Varaždina

Program STEM Akademija: nove generacije nastavlja s nizom STEM aktivnosti u knjižnicama diljem Hrvatske. Radionice su besplatne i otvorene svima.

Program STEM Akademija: nove generacije, koji provodi Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI), nastavlja s nizom javnih STEM aktivnosti u knjižnicama diljem Hrvatske. Tijekom ožujka i travnja 2026. godine STEM Akademija gostovat će u Zagrebu, Zaprešiću i Varaždinu, gdje će posjetitelji imati priliku sudjelovati u interaktivnim sadržajima posvećenima suvremenoj tehnologiji i umjetnoj inteligenciji.

Kroz kratke razgovore i praktične zadatke sudionici će moći istražiti kako funkcioniraju AI alati, gdje ih susrećemo u svakodnevnom životu te zašto je važno razvijati kritičko razmišljanje i digitalnu pismenost. Aktivnosti su osmišljene kako bi tehnologiju približile široj publici na pristupačan i zanimljiv način.

Knjižnica Tina Ujevića, Zagreb

16. ožujka 2026., od 10:00 do 11:00 sati

30. travnja 2026.., od 09:00 do 10:00 sati

Ul. grada Vukovara 14, Zagreb

STEM Akademija gostovat će u Knjižnici Tina Ujevića s interaktivnim STEM štandom i aktivnostima usmjerenima na upoznavanje s umjetnom inteligencijom i modernim tehnologijama.

Knjižnica Dugave, Zagreb

21. ožujka 2026., od 10:00 do 11:00 sati

Ul. sv. Mateja 7, Zagreb

U prostoru knjižnice održat će se STEM aktivnosti kroz koje će posjetitelji moći saznati više o tehnologijama koje oblikuju današnje digitalno društvo.

Gradska knjižnica Ante Kovačić, Zaprešić

26. ožujka 2026., od 10:00 do 11:00 sati

Trg žrtava fašizma 6, Zaprešić

Treći susret održat će se u zaprešićkoj gradskoj knjižnici, gdje će STEM Akademija ponovno predstaviti edukativne i interaktivne sadržaje posvećene umjetnoj inteligenciji.

Dječja knjižnica Varaždin – Vila Bedeković

18. travnja 2026., od 10:00 do 12:00 sati

Augusta Cesarca 10, Varaždin

Program STEM Akademije gostovat će i u Dječjoj knjižnici Varaždin, gdje će posjetitelji u prostoru Vile Bedeković moći sudjelovati u proširenom programu STEM aktivnosti i upoznati se s osnovama umjetne inteligencije kroz zanimljive i interaktivne zadatke.

Sve aktivnosti su besplatne i otvorene za javnost, bez potrebe za prethodnom prijavom.

Projekt STEM Akademija: nove generacije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se diljem Hrvatske s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima.

Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.