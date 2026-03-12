STEM Akademija gostuje u knjižnicama Zagreba, Zaprešića i Varaždina

Motivacija ili iskustvo? Poslodavce smo pitali što presuđuje kod zapošljavanja studenata
Program STEM Akademija: nove generacije nastavlja s nizom STEM aktivnosti u knjižnicama diljem Hrvatske. Radionice su besplatne i otvorene svima.
Program STEM Akademija: nove generacije, koji provodi Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI), nastavlja s nizom javnih STEM aktivnosti u knjižnicama diljem Hrvatske. Tijekom ožujka i travnja 2026. godine STEM Akademija gostovat će u Zagrebu, Zaprešiću i Varaždinu, gdje će posjetitelji imati priliku sudjelovati u interaktivnim sadržajima posvećenima suvremenoj tehnologiji i umjetnoj inteligenciji.
Kroz kratke razgovore i praktične zadatke sudionici će moći istražiti kako funkcioniraju AI alati, gdje ih susrećemo u svakodnevnom životu te zašto je važno razvijati kritičko razmišljanje i digitalnu pismenost. Aktivnosti su osmišljene kako bi tehnologiju približile široj publici na pristupačan i zanimljiv način.
16. ožujka 2026., od 10:00 do 11:00 sati
30. travnja 2026.., od 09:00 do 10:00 sati
Ul. grada Vukovara 14, Zagreb
STEM Akademija gostovat će u Knjižnici Tina Ujevića s interaktivnim STEM štandom i aktivnostima usmjerenima na upoznavanje s umjetnom inteligencijom i modernim tehnologijama.
21. ožujka 2026., od 10:00 do 11:00 sati
Ul. sv. Mateja 7, Zagreb
U prostoru knjižnice održat će se STEM aktivnosti kroz koje će posjetitelji moći saznati više o tehnologijama koje oblikuju današnje digitalno društvo.
26. ožujka 2026., od 10:00 do 11:00 sati
Trg žrtava fašizma 6, Zaprešić
Treći susret održat će se u zaprešićkoj gradskoj knjižnici, gdje će STEM Akademija ponovno predstaviti edukativne i interaktivne sadržaje posvećene umjetnoj inteligenciji.
18. travnja 2026., od 10:00 do 12:00 sati
Augusta Cesarca 10, Varaždin
Program STEM Akademije gostovat će i u Dječjoj knjižnici Varaždin, gdje će posjetitelji u prostoru Vile Bedeković moći sudjelovati u proširenom programu STEM aktivnosti i upoznati se s osnovama umjetne inteligencije kroz zanimljive i interaktivne zadatke.
Sve aktivnosti su besplatne i otvorene za javnost, bez potrebe za prethodnom prijavom.
Projekt STEM Akademija: nove generacije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se diljem Hrvatske s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima.
