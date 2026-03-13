Zagrebačka škola ponovno evakuirana: Dojava o bombi i ovaj put je bila lažna

Nadopuna teksta 13. ožujka u 16:35:
Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su nam da je i ovaj put dojava o bombi bila lažna i da nema nikakve opasnosti.
Učenici Osnovne škole Jelkovec evakuirani su zbog dojave da je u školi postavljena bomba. Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su nam da su primili dojavu te da je policija na terenu.
- Trenutačno se provodi provjera. Djeca su na sigurnom i nisu ugrožena. Još ne možemo reći je li dojava lažna, kratko nam odgovaraju iz policije.
'Nakon pola sata su odlučili da nema nastave'
O evakuaciji nas je prvi izvijestio jedan roditelj čije dijete ide u tu školu. Poslao je i snimku na kojoj se vidi policijsko vozilo parkirano pred školom.
- Učenici su prvo otišli na sigurno, dok se nije odlučilo hoće li biti nastave. Nakon pola sata su odlučili da nema nastave, rekao nam je roditelj.
Dojava je i ovaj put bila lažna
Podsjetimo, 21. studenog prošle godine netko je lažno dojavio da je u istu školu postavljena eksplozivna naprava. Učenici su tad također bili evakuirani, a nastava za ostatak dana otkazana.