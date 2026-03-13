Čak četvero Hrvata dobilo 'Medicinski Oskar': Njihova istraživanja pacijentima će puno značiti

U Ljubljani je dodijeljen 'Medicinski Oskar', a čak trećina dobitnika su naši znanstvenici. Na dodjeli je bila i slovenska predsjednica.

U četvrtak 12. ožujka proglašeni su dobitnici 12. međunarodne Medis nagrade, popularno zvane Medicinski Oskar, a među njima je četvero Hrvata. Nagrada se dodjeljuje za istraživanja liječnika i farmaceuta u 12 zemalja središnje i istočne Europe, a ove godine dodijeljena je u Sloveniji.

Trećina dobitnika je iz Hrvatske

Od naših znanstvenika nagradu su ove godine dobili Helena Ostović iz područja intenzivne njege i anesteziologije, Berislav Ruška iz područja neurologije, Leon Marković iz područja oftalmologije i Liborija Lugović Mihić iz područja pulmologije i alergologije.

Uz njih nagrade su dobili i dermatologinja Jelena Petković-Dabić, ginekolog Zdenek Rušavý, pedijatrica Michaela Richtrová, farmaceutkinja Milica Bajčetić i reumatologinja Markéta Dudková.

Dodjeli nagrade prisustvovala je i predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar, koja je naglasila važnost znansvenih istraživanja. Inače, dodjelu Medicinskog Oskara pokrenula je firma Medis, čije je sjedište u Ljubljani.

Može li ketamin smanjiti upalu nakon operacije?

Helena Ostović nagrađena je za rad o učinku intravenoznog ubrizgavanja lidokaina, ketamina i njihove kombinacije pri operaciji kolorektalnog raka. Htjela je istražiti mogu li te tvari smanjiti upalu nakon operacije. Istraživanje je pokazalo da ne smanjuju upalu, ali da mogu biti dobra pomoćna sredstva pri operaciji jer smanjuju potrebu za korištenjem opioida i smanjuju bol nakon operacije.

Ovo je prva studija koja je istražila istovremeno korištenje lidokaina i ketamina, a budući da je riječ o relativno jeftinim i lako dostupnim anesteticima, važno je saznanje da se njihovih korištenjem može upotrijebiti manje opijata.

Šest godina pratio je promjene kod multiple skleroze

Berislav Ruška tijekom šest godina pratio je promjene autonomnog sustava (sustava koji regulira nesvjesne funkcije poput otkucaja srca, krvnog tlaka, probave i regulacije temperature). U istraživanju je zabilježio da se udio bolesnika kojima se javljaju problemi autonomnog sustava udvostručio tijekom šestogodišnjeg razdoblja.

Povratak bolesti tijekom praćenja značajno je povećao vjerojatnost pojave autonomne disfunkcije, dok je rano uvođenje terapije smanjilo rizik dugoročnog oštećenja. Istraživanje je pokazalo koliko je uvođenje terapije u ranoj fazi značajno za suzbijanje razvoja simptoma.

Istraživanje daje nove nade za bržu dijagnostiku

Leon Marković proučavao je retinoblastom, najčešći tumor koji se razvija u oku djece. Cilj istraživanja bila je identifikacija podskupine tumora, što je bitan korak prema razvoju personalizirane medicine, odnosno medicine prilagođene pojedincu.

Zaključak istraživanja je da bi se rizik razvoja retinoblastoma mogao prepoznati molekularnim profiliranjem. Time bi se bolest prije dijagnosticirala i liječnici bi mogli preciznije odrediti terapiju.

Istraživala je bolest kod koje svrab može trajati tjednima

Liborija Lugović Mihić provela je studiju slučaja kronične spontane urtikarije, dugotrajne upalne bolesti kože, kod koje se često javljaju otekline i svrab koji može trajati i dulje od šest tjedana. U istraživanju je otkrila da je težina bolesti povezana s razinama kortizola i narušenom kvalitetom života.

U studiji predstavlja dokaze o tome da je reakcija imunološkog sustava povezana sa stresom i čimbenicima poput sna te u terapijske svrhe između ostalog preporučuje tjelesnu aktivnost, odmor, poboljšanje navika spavanja i prehrambenih navika. Također u nekim slučajevima antidepresivi mogu imati protuupalne učinke.