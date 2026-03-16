Učenik podivljao zbog bilješke u e-Dnevniku: Na satu prijetio pokoljem u školi

Sud za mladež izrekao je odgojnu mjeru učeniku koji je pred nastavnicom i razredom zaprijetio pokoljem u školi nakon upisa bilješke u e-Dnevnik.

Proteklog studenog u jednoj srednjoj školi u središnjoj Hrvatskoj učenik 2. razreda zaprijetio je pred nastavnicom i 18 razrednih kolega da će napraviti pokolj u školi. Prema pisanju Jutarnjeg lista, sada mu je sudsko vijeće za mladež izreklo odgojnu mjeru posebne obveze uključivanja u pojedinačni ili skupni tretman u savjetovalištu za mlade.

U prijavi koji prenosi Jutarnji stoji da je prilikom te izjave u učionici učenik bio revoltiran upisom bilješke o njegovu neprihvatljivom ponašanju u e-Dnevnik. Ustao je sa stolice u posljednjoj klupi i poručio svima prije izlaska iz učionice da će napraviti pokolj.

Jutarnji navodi da je mladić na sudu krivnju priznao, ističući da je sve to bilo iz ljutnje te da nikome nije želio napakostiti. Obećao je i da se to više neće ponoviti.