Presudnik, dohvatnica i narubno: Ovo su tri nove riječi u hrvatskom, znate li što znače?

Svake se godine predlažu nove hrvatske riječi koje bi zamijenile strane. Ove godine pobijedila su tri prijedloga: presudnik, dohvatnica i narubno.

Ako ste i vi jedna od onih osoba koja ne voli čuti stranu riječ u svakodnevnom govoru, onda će vas razveseliti što je ove godine predloženo čak 412 novih hrvatskih riječi. Radi se o Nagradi 'Dr. Ivan Šreter', a pobjedu odnose tri najbolje riječi i za svaku se dobije novčana nagrada.

Najbolju novu hrvatsku riječ osmislila pedagoginja iz Vinkovaca, za to je dobila 600 eura

Ove godine pobijedila je riječ presudnik. To bi bila zamjena za VAR - Video Assistant Referee koja se koristi u nogometu. Novu hrvatsku riječ za to predložila je pedagoginja Josipa Curić koja radi u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića u Vinkovcima. Kao nagradu za najbolju novu hrvatsku riječ dobila je i novčani iznos od 600 eura.

- Ove godine vidjeli smo da se sudci i na europskom rukometnom prvenstvu oslanjaju na videosudca, ali u rukometu može biti, uz naziv VAR, nego i video dokaz ili engleski Video Proof. Za cijeli taj sustav do sada nije predložena hrvatska riječ, nego je prihvaćena kratica prema engleskim riječima. Josipa Curić predlaže za cijeli sustav video assistant referee riječ presudnik. Naime, sudac na terenu dosuđuje, a VAR presuđuje, dakle, presudnik je. Riječ nije prijevod engleskoga naziva, nego je posve nova riječ za taj pojam, objasnili su iz Hrvatskog kulturnog vijeća.

Drugo mjesto i 400 eura dobio je autor riječi dohvatnica

Druga najbolja nova hrvatska riječ je dohvatnica, odnosno widget. Tu riječ je predložio Antonio Zandona s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Njemu je pripao i novčani iznos od 400 eura.

- Riječ widget nastala je stapanjem engleskih riječi window i gadget. Riječ Antonija Zandone bolja je jer je kraća (jedna riječ, a ne dvije), hrvatska je (nije tuđica kao aplikacija), a može se ovako protumačiti, riječima tvorca riječi: 'Dohvatnica od dohvatiti, jer mnogi widgeti služe za dohvaćanje informacija (npr. vrijeme, novosti) tj. mrežni pribor za dohvaćanje i prikaz informacija, navode iz HKV-a.

Treće mjesto pripalo je još jednoj pedagoginji iz Nove Gradiške kao i nagrada od 200 eura

Treće mjesto pripalo je također pedagoginji Majdi Johi iz Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška. Ona je predložila novu riječ narubno čim bi se zamijenio germanizam, odnosno izraz 'na kant'. Njoj je pripala novčana nagrada od 200 eura.

- Na jednoj je mrežnoj stranici postavljeno pitanje kaže li se da je prozor otvoren na kant ili na kip. Među dvjestotinjak odgovora, nije predložena ni jedna hrvatska riječ. Sada se može reći, kada imamo novu riječ, da je prozor otvoren narubno, da se cigle postavljaju narubno, da je narubni zid, pojašnjavaju iz HKV-a.

Uznožnice bi bile tajice, a brzovid reel video

Osim riječi koje su odnijele pobjedu, među predloženima su se pojavili i drugi hrvatski izrazi. Tako je za reel, kratke videe na društvenim mrežama, predloženo da se na hrvatskom kaže brzovid. Budnosvješće bi bilo woke, a gladoljut bi bio 'hangry' (engleski naziv kada je netko ljut jer je gladan).

Lažnica bi bio deepfake, uznožnice bi bile tajice, nogošakanje bi bio izraz za kickboxing, razjarica bi značila ragebait, strojumlje bi nazivali umejtnu inteligenciju, a zazabava bi bio after party.