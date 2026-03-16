Zagrebački gimnazijalci debatirali u Rimu na međunarodnoj konferenciji Yale MUN Europe

Učenici Prve privatne gimnazije s pravom javnosti iz Zagreba imali su čast već četvrti put sudjelovati na međunarodnoj konferenciji Yale Model United Nations Europe – jednoj od najprestižnijih svjetskih simulacijskih debata, u organizaciji studenata glasovitog Sveučilišta Yale. Konferencija se održala od 13. do 15. ožujka u Rimu, a sudionici se uče izazovima međunarodnog pregovaranja i diplomacije, simulirajući rad Ujedinjenih naroda. Yale pažljivo bira sudionike ove velike debate te je Prva privatna gimnazija jedina škola iz Hrvatske koja ima priliku sudjelovati.

- Dvanaestero PPG delegata marljivo se pripremalo mjesecima s mentoricama, profesoricama Ines Popijač i Magdalenom Lipovac. Učili su o radu Ujedinjenih naroda, pratili međunarodne medije, aktualne političke situacije, ali i proučavali povijesne krize. Jako smo ponosni na njih jer su na konferenciji bili odlični, jako aktivni i motiviran. Stalno su se javljali za riječ i pametno argumentirali svoje stavove, što nas posebno veseli jer su pokazali kako vladaju kritičkim mišljenjem i posjeduju potrebne vještine za ovako važnu međunarodnu simulaciju debate, otkrila je ravnateljica Prve privatne gimnazije Maja Breitenfeld, koja je učenike pratila na konferenciji, zajedno s prof. Popijač.

Impresivna delegacija

Delegacija Prve privatne gimnazije na ovoj prestižnoj konferenciji bila je impresivna. Čak dvanaestero delegata debatiralo je kao predstavnici različitih zemalja i odbora. U Odboru za socijalna, humanitarna i kulturna pitanja debatirali su Mia Mičević kao zastupnica Maroka i Goran Šrajer u ime Južne Koreje o temama prenapučenosti zatvore i modernog ropstva: zatvorskom radu.

Unutar Programa Ujedinjenih naroda za okoliš debatirale su Kristina Milićević kao zastupnica Australije i Eva Markulin u ime Kenije o temama zelene tehnologije i klimatskih migracija. Vito Oslaković i Kristo Ora zastupali su Poljsku i Cipar kao regionalna tijela Europske unije te su debatirali o zaštiti prava migranata, izbjeglica i tražitelja azila u Europskoj uniji, tj. budućnosti svemirske politike u EU. Prva privatna gimnazija

Toni Grašo zastupao je Tanzaniju u ime Afričke unije te debatirao o dvije teme: razvoju jedinstvene afričke politike o migracijama i zaštiti izbjeglica te reformi trgovine i ulaganja radi osiguravanja gospodarske neovisnosti Afrike. Maturantice Eva Krmpotić i Ana Lara Marlais predstavljale su dvostruku delegaciju Komisije za status žena. Debatirale su kao zastupnice Njemačke o temama privatnosti podataka u doba digitalnog nadzora te migrantkinjama i nevidljivoj ekonomiji skrbi.

Delegati Andro Lozica u ulozi Giorgia La Pire i Izabela Naletilić u ulozi Palmira Togliattia debatirali su o temama države i gospodarstva te države i crkve u sklopu Talijanske ustavotvorne skupštine. Lucija Dolezil predstavljala je Plutarcha Heavensbeea u Posebnom kriznom odboru Igre gladi te debatirala o temama: plamenovi pobune i prepisivanje Ustava Panema.

Tema konferencije YMUNE XV je „Gdje dijalog gradi zajednicu“. Upravo ovaj moto odražava ono što se nadamo da će svaki delegat ponijeti sa sobom: spoznaju da otvoren i znatiželjan dijalog može osnažiti ljude da se povežu s drugima i steknu dublje razumijevanje svijeta.

Učenici stekli neprocjenjivo iskustvo

- Osim što steku neprocjenjivo iskustvo nastupa na ovako velikoj i prestižnoj konferenciji, srednjoškolski delegati usvajaju vještine koje ih uče kako diplomatski pristupiti bitnim globalnim pitanjima, kako pregovarati, razvijati kritičko mišljenje, raditi u timu te kako se izboriti za uvažavanje stavova i ideja koje imaju, otkrila je njihova mentorica, prof. Ines Popijač.

Tri dana debatne konferencije zagrebački su gimnazijalci upotpunili obilaskom Rima i druženjem:

- Iskoristili smo slobodno vrijeme prije početka konferencije i posjetili veleposlanstvo RH u Rimu. Bili smo dirnuti toplom dobrodošlicom cijelog tima veleposlanstva. Toliko toga smo doznali o diplomaciji na najvišoj razini, a uz to smo se osjećali kao posebno dragi gosti. Primio nas je veleposlanik Jasen Mesić, dok nas je njegova zamjenica, mr. sc. Iva Pavić, provela cijelim veleposlanstvom i upoznala sa svim članovima. Objasnila nam je sve o diplomatskom poslu: što se sve radi u ambasadi, koje sve odjele uključuje, što podrazumijeva posao diplomata, koji su fakulteti bitni za diplomatsku karijeru i sl. Dok nisu debatirali na ovoj velikoj međunarodnoj konferenciji, naši su učenici imali priliku razgledati Rim, Koloseum, Rimski forum, Fontanu di Trevi, Crkvu svetog Petra, Panteon, Španjolske stube… Sve u svemu, ovo im je jedno neprocjenjivo iskustvo. Upoznali su mnoge delegate iz svih dijelova svijeta, sklopili nova prijateljstva, a uz to su i stekli vještine koje će im biti od velike pomoći prilikom upisa fakulteta i zapošljavanja – otkrila je ravnateljica Breitenfeld. Prva privatna gimnazija

O Prvoj privatnoj gimnaziji

Prva privatna gimnazija s pravom javnosti prva je privatna gimnazija u Republici Hrvatskoj, osnovana 1993. godine. Od početka radi na istim principima: stjecanje europskog obrazovanja, učenje triju svjetskih jezika, razvijanje osobnosti i poticanje raznovrsnih interesa, stjecanje obrazovanja u malim grupama u prijateljskom ozračju, svladavanje vještine sigurnog nastupa kroz nastavu govorništva.

Međunarodni projekti koji su postali prepoznatljivi u ovoj gimnaziji uključuju Harvard Model UN (simulacija rada Ujedinjenih naroda u organizaciji harvardskih studenata u Bostonu), Yale Model UN u Europi, Rys Model UN i Global Citizenship Programme s prestižnom danskom gimnazijom Rysensteen, Erasmus program moglinosti s njemačkom gimnazijom Heinrich-Heine iz Dortmudna, učenička razmjena s nizozemskom školom Mencia de Mendoza Lyceum iz Brede, Erasmus suradnja sa španjolskom školom IES Eras de Renueva iz Leona, Najveća svjetska lekcija u Hrvatskoj, European Schools for a Living Planet, eTwinning Earth Hour, Energy4You, Nanoyou, Spring Day i mnoge druge.